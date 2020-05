Sta per iniziare un nuovo weekend per tutti e dodici segni zodiacali, il primo del mese di maggio. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 2 maggio 2020 per i segni, con i cambiamenti che porteranno stelle pianeti in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 2 maggio 2020: la giornata

Ariete: in amore le coppie che da tempo sono in crisi potranno sfruttare Venere per cercare di recuperare. Giornata con complicazioni da tenere lontano. Nel lavoro non è la giornata adatta per discutere con un superiore.

Toro: per i sentimenti situazione migliore, sentite una maggiore energia da sfruttare. Tenete sotto controllo il nervosismo. Nel lavoro occorre recuperare un po' di tranquillità dal punto di vista economico. Il fine settimana aiuterà a rivedere alcune questioni.

Gemelli: a livello amoroso giornata complicata, l'opposizione della Luna può provocare qualche disagio. Con una persona del Cancro o dell'Ariete ora si possono recuperare i rapporti dopo un momento difficile che avete vissuto. Nel lavoro valutate le nuove proposte, è possibile recuperare anche qualche progetto.

Cancro: in amore in questo giornata non è escluso che possiate farsi risentire una persona del passato. Riuscirete a superare diverse tensioni. A livello lavorativo, con una persona dei Gemelli o della Vergine si può costruire qualcosa in più.

Leone: a livello sentimentale giornata che aiuta gli incontri, la Luna sarà nel segno di mattina. È il caso di evitare conflitti. Nel lavoro continuate nel limite del possibile a portare avanti un progetto e non mollate.

Vergine: in amore, nelle coppie in cui ci sono stati problemi è meglio chiarire alcune cose. La Luna nel segno aiuta. Nel lavoro è importante pensare a cambiamenti in positivo.

Previsioni e oroscopo del 2 maggio 2020: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sarà la possibilità di ritrovare la voglia di stare insieme in amore, sperimentare le emozioni. Nel lavoro per qualche settimana non ci sarà più Saturno opposto, potreste quindi anche ricevere delle chiamate.

Scorpione: a livello amoroso situazione interessante, attenzione solo a possibili discussioni per motivi economici. A livello lavorativo dovrete fare un discorso chiaro entro metà mese.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale periodo complicato in amore con Venere in opposizione. Alcune situazioni potrebbero non andare come vorreste. Nel lavoro in questo periodo è probabile che dobbiate accettare qualcosa che non vi piace.

Astri e oroscopo del 2 maggio: previsioni

Capricorno: per i sentimenti cercate di risolvere un problema visto che da domenica la Luna sarà favorevole. Dovrete soltanto evitare di pensare troppo al passato.

Nel lavoro c'è chi ha da poco cambiato ruolo oppure è in attesa di una decisione.

Acquario :a livello amoroso rispetto alla giornata di ieri le cose vanno meglio. Questo momento di chiusura sta portando diverse mancanze, avete voglia di rivedere una persona. A livello lavorativo, anche se ci sono delle incertezze, si può recuperare.

Pesci: in amore le storie che partono ora dovranno essere gestite con attenzione, non tutte le persone condividono i vostri desideri. Nel lavoro sarebbe sbagliato fare una scelta dettata dall'istintività, siate cauti per alcuni giorni.