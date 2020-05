L'oroscopo del giorno 2 maggio 2020 sottolinea il buon momento messo in conto a tre segni. Pronti a togliere il velo dai più fortunati di sabato? Come visto dal titolo di apertura, domani a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi sarà in primis la Bilancia. L'intraprendente segno di Aria avrà dalla sua la positiva specularità di Sole, Mercurio e Urano in Toro, valutata nell'ordine del 95%. Altrettanto buone le previsioni zodiacali d'inizio weekend in arrivo dall'Astrologia, in questo contesto applicata ai segni della seconda sestina, per tutti coloro appartenenti a Scorpione e Capricorno.

Per quanto riguarda invece i simboli astrali valutati negativamente troviamo l'Acquario, indicato in periodo "sottotono". I nativi del Sagittario e dei Pesci invece sono stati classificati in giornata da "ko". Dubbi? Perplessità? Qualunque cosa, a rispondere sarà l'Oroscopo di sabato 2 maggio, ovviamente subito dopo la presentazione della nuova classifica stelline relativa del giorno.

Classifica stelline 2 maggio 2020

Ansiosi di scoprire come inizierà questo primo giorno di weekend? Tranquilli, siamo qui per questo: a dare una giusta risposta, almeno si spera, sarà la nostra nuovissima classifica stelline quotidiana, al momento ingegnata sulla giornata del 2 maggio.

Al vertice della scaletta con le stelle figura il già citato simbolo della Bilancia, segno valutato al "top del giorno" grazie all'ottima posizione del trio Sole-Mercurio-Urano.

Vediamo cosa avranno in serbo le stelle per i restanti segni passando direttamente a valutare il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci.

Il report:

★★★★★: Bilancia;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Sagittario, Pesci.

Oroscopo sabato 2 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★★. Grazie ad astri particolarmente positivi riscoprirete la vostra autonomia di pensiero e di azione, sapendo che potete contare su di voi. Potrebbe essere venuto il momento buono per cambiare aria o atteggiamento nei confronti della vita: andare ad abitare per conto vostro, più in là, potrebbe risultare scelta saggia.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, dopo aver ristabilito un clima d’intesa niente e nessuno potrà ostacolare i vostri progetti sentimentali. Un sabato perfetto per fare un passo in più in direzione di ciò che solo voi sapete. Single, le tattiche da manuale non sempre sono infallibili e sicure. Per far colpo, meglio essere se stessi senza maschere né artificiosità: le possibilità le avete, per cui regolatevi e agite. Le previsioni dell'oroscopo del giorno invece, nel lavoro, indicano che avrete agilità mentale e un’ottima memoria. Potrete trarne sicuro vantaggio nel caso doveste affrontare un problema importante.

♏ Scorpione: ★★★★. Questo sabato avrete l’impressione che possa esserci un po’ di sfiducia nei vostri confronti e questo vi manderà di certo il morale a terra. Perciò, riflettete bene prima di saltare alle conclusioni affrettate. In amore, anche se state vivendo una relazione da lungo tempo, non restate comunque con le mani in mano. Nella coppia ci saranno momenti di nervosismo per colpa vostra, ma quando ve ne accorgerete potrebbe essere un po’ troppo tardi. Single, l'oroscopo del giorno invoglia ad avere più fiducia in voi stessi: tentar non nuoce, dice il proverbio... Ma se il vostro cuore tentenna, sarà meglio rinunciare piuttosto che perderci la faccia.

Nel lavoro, nel ventaglio di opportunità che vi si presentano potrebbe esserci quella giusta. Ma rischiate di non vederla per un eccesso di emotività.

♐ Sagittario: ★★. Questo sabato 2 maggio la vostra vista risulterà alquanto appannata dall'opposizione Venere-Urano. Non fidatevi di nessuno, se proprio costretti non fatelo al primo colpo, qualunque persona abbiate di fronte. Camminando sempre sull’asciutto non brillerete, questo è vero, ma è altrettanto vero che non finirete impantanati in insidiose sabbie mobili. In amore, le stelle ci segnalano contrarietà nelle faccende sentimentali. Se state vivendo un momento di confusione, concedetevi una salutare pausa.

In coppia, giornata interessante per l’evoluzione di ogni rapporto affettivo. La giusta dose di passionalità renderà alcuni momenti molto intriganti. Single, si prevede un inizio weekend spigoloso, con Venere in Toro dissonante vi sentirete strani, scontenti e irrequieti. Attenti a non provocare tensioni se siete soliti interloquire con chi vi piace... Nel lavoro intanto, l'oroscopo del giorno 2 maggio al Sagittario invita alla calma. Solo se facendo leva sullo spirito d’iniziativa, sulla creatività e sulla tempestività, avrete le carte in regola per mettervi in primo piano.

Astrologia del giorno 2 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato prevede che questo inizio di weekend possa essere più che discreto. Certo, in parte anche un po' pesante ma assolutamente tutto risolvibile senza sforzi eccessivi. Le predizioni giornaliere intanto annunciano in amore un ritorno alla stabilità: vi sorprenderete in più di un’occasione a giocare con il partner, a scherzare, a ridere trascinati da una totale intesa. Diciamo che per molti potrebbe essere un sabato gustoso, forse tutto da scoprire. Single, il momento è ancora per molti di voi positivo.

Anche se non sarà totalmente ricco di novità, in amore questo weekend potrebbe portare qualcosa di nuovo: chissà, forse finalmente tornerete davvero a sorridere... Nel lavoro l'oroscopo preannuncia un buon momento: le vostre idee circoleranno in modo produttivo. Potreste mettere in pratica ciò che fino ad ora avete solo pensato.

♒ Acquario: ★★★. In arrivo un sabato 2 maggio sotto le misere avvisaglie del periodo "sottotono". La giornata di fine settimana, dunque, non si prevede troppo positiva per voi nativi: soprattutto in famiglia non vi sentirete del tutto a vostro agio. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, occorrerà mantenere una certa elasticità nel rapporto.

Se avete una vita di coppia ben strutturata, non lasciate che piccole incomprensioni creino tensioni inutili. Nel caso, chiarite ciò che vi disturba o vi infastidisce. Single, eventuali attrazioni fugaci possono "sconvolgere" cuore e mente: la prudenza per questo sabato è d'obbligo. Frenate soprattutto i desideri di rivendicazioni, non è certo il momento. Nel lavoro invece, non è il momento di largheggiare con prestiti e spesucce varie. Sarà conveniente eseguire con la massima cautela tutto ciò che riguarda le uscite e gli investimenti.

♓ Pesci: ★★. La giornata di sabato sarà decisamente all'insegna del probabile "ko".

Le predizioni giornaliere prevedono in merito pochi fatti e tante chiacchiere. Se non darete ascolto al vostro istinto non potete pretendere poi di rimediare in extremis. Dovrete rivedere alcune vostre priorità o farvi due conti. Secondo l'oroscopo del giorno 2 maggio riguardo l'amore, vista l'ostilità di Venere in Toro, il periodo suggerisce di rivedere alcune questioni rimaste in sospeso, magari di chiarirle in modo da non riparlarne più. I rapporti di coppia rischiano di vivere momenti di grande tensione: se a corto di argomenti, defilatevi, ok? Meglio una disonorevole fuga che una giornata fatta di parapiglia e musi lunghi.

Se single invece, prima di cambiare quelle situazioni che sono giunte a un punto di svolta, meglio avere le idee chiare sugli eventuali sviluppi. Le previsioni del giorno a tal proposito invitano di certo alla prudenza. Nel lavoro, per chiudere, la giornata non sarà del tutto positiva e molti di voi. Visto l'attuale cielo astrologico, potrebbero essere poco agevolati coloro con lavoro in proprio. Per tutti gli altri, profitti stabili grazie all'impegno profuso in passato.