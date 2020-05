L'Oroscopo con classifica segno per segno dall'1 al 31 maggio andrà ad analizzare i transiti planetari fortunati per l'amore e il lavoro. Venere farà passare i Gemelli al primo posto, garantendo splendidi momenti sentimentali e l'astro dell'amore beneficerà anche l'Ariete, il Leone, Acquario e Bilancia. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Classifica oroscopo di maggio segno per segno

Gemelli: cielo astrologico portentoso per l'amore di maggio, grazie a Venere nel segno che splenderà per voi.

Tante novità movimenteranno la sfera sentimentale dei single, mentre voi in coppia sarete più comunicativi e aperti a vivere l'amore con maggiore slancio e vitalità. Grandi cambiamenti sono previsti anche nel lavoro.

Ariete: nuove rivoluzioni sono previste per voi Ariete e gli astri dal Toro molto vicini a voi, attueranno un cambiamento innovativo che farà ribaltare i vecchi schemi sentimentali. Così potrete amare in maniera più fluida e sensibile. Fascino e charme saranno garantiti anche a voi single.

Si prospetteranno successi sul lavoro, attenzione solo a non essere troppo irascibili.

Capricorno: Venere dai Gemelli e Marte in Pesci sorrideranno all'amore e garantiranno energia costruttiva per consolidare le coppie e aprire un tunnel amoroso a voi single. Plutone e Giove saranno favorevoli nel farvi amare in maniera meno superficiale, attuando anche progetti più impegnativi. Buono il lavoro dove una trasformazione interiore spingerà ad agire.

Bilancia: gli astri in Toro cercheranno di farvi aprire a un cambiamento amoroso costruttivo e intraprendente. Un'introspezione profonda farà sì che prendiate le decisioni giuste in amore e Venere favorirà le coppie in maniera eccitante. Anche voi single sarete molto seduttivi, così potrete aprirvi alle nuove conoscenze in maniera immediata e disarmante. Buoni i risultati conseguiti sul lavoro.

Toro: grandi novità saranno in cantiere sia per voi single che per voi in coppia.

Saturno e Marte dall'Acquario cercheranno di impigrire l'amore e destabilizzare la sfera lavorativa, ma nulla potrà ostacolarvi. La vicinanza di Venere stringerà un'alleanza con Sole, Mercurio e Urano nel segno che sproneranno a farvi agire in amore sempre con maggiore determinazione, ottenendo successo. Buono il lavoro.

Cancro: la vicinanza dei pianeti in Toro spingeranno all'azione in amore. Così potrete affrontare eventuali avversità impartite da Plutone e Giove in opposizione, contando su una maggiore vitalità che potenzierà la fiducia in voi stessi. Più combattivi anche i single che ricercheranno l'amore, ottenendo successo.

Si preannunceranno novità in ambito professionale.

Leone: Saturno e Marte in opposizione si faranno sentire, sprigionando alti e bassi sul lavoro e anche in amore, ci saranno delle tensioni che riuscirete a superare con coraggio, prudenza e maggiore slancio amoroso. Venere sarà dalla vostra parte e anche i single potranno aprirsi a nuove conoscenze fortunate per l'amore.

Acquario: buona l'intesa amorosa in coppia, anche se Saturno e Marte nel segno esorteranno a vivere il tutto con prudenza e senza prendere decisioni affrettate. Giove e Plutone introdurranno cambiamenti risolutivi per i single che saranno molto seduttivi e affascinanti.

Ottimismo e concretezza in ambito lavorativo.

Scorpione: l'opposizione degli astri in Toro renderà la sfera lavorativa e quella sentimentale alquanto tesa. Ma la forza di volontà che vi è consona non vi abbandonerà mai, così potrete affrontare questa dissonanza astrale come una sfida a progredire nel lavoro. In ambito sentimentale ci saranno novità per voi single e Venere in Gemelli sarà dalla vostra parte, smorzando alcune tensioni in coppia impartite dalla quadratura di Marte e Saturno.

Pesci: la quadratura di Venere risulterà un po' pesante per i sentimenti e potrebbe creare qualche attrito in coppia.

Ma Nettuno, Urano, Sole e Mercurio brilleranno per voi e rivoluzioneranno l'amore in maniera imprevedibile. Buone novità si preannunceranno per voi single mentre in campo lavorativo, arriveranno dei cambiamenti.

Vergine: Venere in quadratura dai Gemelli sfiderà l'amore, esortandovi a fare di più e a superare le avversità con coraggio e determinazione. Mercurio, Sole e Urano saranno dalla vostra parte introducendo novità per i single e voglia di amare in maniera più eccitante in coppia. In ambito lavorativo sarete caparbi e agguerriti nel portare avanti i progetti con coraggio.

Sagittario: cielo amoroso un po' teso per voi amici del Sagittario che dovrete fronteggiare una quadratura di Venere nervosa per i sentimenti.

Le coppie stabili potrebbero avere qualche difficoltà nella comunicazione, mentre i single dovranno arginare un eccessivo nervosismo. Gli astri dal Toro sfideranno a fare sempre di più, ostacolando queste dissonanze astrali con coraggio, pazienza e determinazione anche in campo lavorativo.