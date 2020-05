Nuova giornata in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà venerdì 22 maggio 2020 con amore, lavoro e salute. Di seguito l'Oroscopo per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata, con ben quattro pianeti in favore, potrete sfruttare la situazione per esporvi in campo sentimentale. A livello lavorativo, sarà importante affrontare al meglio le difficoltà.

Toro: in campo professionale vi sentite particolarmente stanchi, ci saranno dei momenti sottotono da affrontare. A livello sentimentale, evitate di alimentare delle tensioni. Qualcuno potrebbe anche prendere la decisione di cambiare.

Gemelli: giornata speciale per il segno, in particolare in amore. A livello lavorativo, ci sarà un buon recupero psicofisico che vi renderà più forti.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di venerdì 22 maggio, sarà caratterizzata da buone notizie in campo professionale. Per quel che riguarda il campo sentimentale, i single potrebbero scoprirsi innamorati.

Leone: a livello sentimentale è probabile che viviate dei momenti di stress con il partner. Nel lavoro, se ci sono delle decisioni da prendere, fatelo, ma cercate di riflettere bene prima di dare l'ultima parola. Vi sentite particolarmente stanchi.

Vergine: in questa giornata, i nati Vergine, dovranno evitare conflitti in campo amoroso.

Riuscirete così ad arginare qualche problematica. A livello professionale, dopo il blocco degli ultimi tempi, sarà importante capire ciò di cui si ha bisogno.

Astri e stelle della giornata per i segni zodiacali

Bilancia: in queste giornate potrete pensare di costruire qualcosa di importante con qualcuno.

Favoriti gli incontri. Nel lavoro, situazione positiva, Saturno non è più contrario e potrete fare dei passi avanti.

Scorpione: in amore si recupera, ma all'inizio la giornata sarà comunque sottotono. A livello professionale, riuscirete a migliorare la situazione nei giorni a venire, è comunque possibile che qualcuno vi faccia una proposta interessante

Sagittario: in questa giornata di inizio weekend, potreste sentirvi stanchi e nervosi in particolare nelle relazioni amorose.

Nel lavoro, nonostante qualche stanchezza non mancherà la capacità di risolvere problematiche.

Capricorno: a livello lavorativo, potrebbero arrivare delle chiamate interessanti, qualcuno è in attesa da diverso tempo. In campo amoroso, le emozioni potrebbero tornare protagoniste.

Acquario: la luna inizia un transito favorevole, con anche Mercurio e Venere dalla vostra parte potrete fare degli importanti passi avanti in campo amoroso con il partner, ma anche con qualcuno per voi importante. Nel lavoro, fase di recupero lenta.

Pesci: in amore, in questa giornata avrete bisogno di dimostrazioni, qualcuno vi darà una conferma. Nel lavoro, qualcosa sta cambiando, in arrivo dunque delle novità.