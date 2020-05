L'Oroscopo di domani 22 maggio, annuncia un venerdì caotico per quanto riguardano il lavoro, le finanze e la famiglia. Anche l'amore e gli affetti personali avranno una loro importanza. Innanzitutto, ad influire sui vari aspetti sarà l'avvento della Luna Nuova che, nel segno dei Gemelli, comporterà senz'altro confusione e qualche briciola di malumore. Naturalmente la giornata non sarà scombussolata per tutti i segni zodiacali, infatti qualcuno otterrà la giusta attenzione e dose di fortuna come nel caso dei nati nel Sagittario.

Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° posto - Si prospetta una giornata che potrebbe girarvi male. Se qualcosa potrà andare storto, lo farà. Tutto quello che potrete fare è stare attenti e cercare di limitare i possibili danni. Vi alzerete un pochino doloranti, forse soffrite di dolori articolari o forse avete problemi di sonno. Comunque sia, avrete una bella gatta da pelare. Affrontate eventuali imprevisti a testa alta e, se possibile, cercate di fare meno del solito. Rinviate le discussioni ad una giornata più favorevole ed evitate di andare in escandescenze.

Acquario - 11° posto - Vi sembrerà che tutto vi remi contro, dovrete stare attenti alle truffe che circolano via web.

Prima di effettuare acquisti online, sarà meglio effettuare un'indagine accurata e approfondita. Vi sentirete stanchi e sconsolati, chiedete aiuto se non riuscite a finire un certo lavoro. Delegate perché non potete continuare ad accollarvi tutte le responsabilità lavorative o familiari. Occhio alle discussioni.

Un po' di serenità giungerà sul far della sera.

Toro - 10° posto - Le previsioni dell'oroscopo parlando di una giornata estremamente agitata. Nella vostra mente risulterete a dir poco confusi. Forse state seguendo una dieta troppo restrittiva o forse esagerate con l'assunzione della caffeina, fatto sta che qualcosa vi crea irrequietezza.

Cercate, a partire da questa giornata, di rientrare nel binario giusto. Ci saranno degli spostamenti o delle uscite importanti. Qualcuno potrebbe attaccare bottone con voi, ma cercate di esporvi al minimo. L'amore per i single resta un capitolo dolente. Chi ha trascorso la quarantena da solo ha compreso un sacco di cose e nulla sarà più come prima. Possibili movimenti per le coppie di vecchia data.

Leone - 9°posto - In genere non tollerate le invadenze altrui ed in queste 24 ore sarete ancora più irritabili del solito. Cercate, per quanto possibile, di tenere a bada la vostra impulsività e irascibilità. Forse vi sentirete fisicamente poco bene e in forma, in tal caso considerate l'idea di correre ai ripari sistemando l'alimentazione.

'Mens sana in corpore sano', perciò non trascurate mai e poi mai il corpo. Bisognerà fare una revisione, forse nel lavoro o nei conti. Uscite di più, avete bisogno di una maggior esposizione all'aria fresca e di riassaporare il mondo. Programmate un bel viaggio da fare entro settembre.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Scorpione - 8° in classifica - Avete a lungo combattuto contro un male oscuro che vi ha privato del sonno e della serenità mentale. Rispetto a prima, adesso apprezzate la vita in tutte le sue sfaccettature. In questa giornata primaverile avrete una gran voglia di ballare, sorridere e stringere nuove amicizie. Avete a lungo convissuto con una maschera che ha camuffato i vostri dolori interiori.

In casa, in queste 24 ore, avrete un po' di faccende di cui occuparvi ma serate impegnati anche all'esterno dato che dovrete adempiere certe commissioni urgenti. Chi ha dei figli altrove, presto riceverà una loro gradita visita o una telefonata.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani pone in risalto Marte nel vostro segno che vi offrirà l'occasione di fare un salto qualitativo. Da tempo aspettate che tutto torni ad essere come una volta, ma prima accettate che le cose sono cambiate, prima riuscirete ad aprirvi una nuova strada da percorrere. Dunque, sfruttate questo mese di assestamento per vagliare delle alternative. Sperimentate, giocate e appassionatevi, non ponetevi limiti. Solo permettendovi di sbagliare avrete la straordinaria opportunità di imparare.

Aspettatevi una serata davvero piacevole, inoltre, durante la giornata sarete fulminati da una buona intuizione.

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 22 maggio vi vede in attesa di qualcosa di decisivo che dovrebbe rilanciarvi. All'interno delle mura domestiche ci sono state delle ristrutturazioni o dei piccoli aggiustamenti. Entro qualche mese sarete al centro di un'ennesima evoluzione personale o lavorativa. Tutto ciò che non funziona sarà eliminato e magari sostituito con qualcosa di migliore. Potrete dedicare questa giornata al riposo, al riordino generale e alla cura della vostra persona. Qualche nativo si ritroverà ad uscire per parrucchiere, estetista o per una commissione all'ufficio postale/banca.

Prendetevi cura della vostra pelle incrementando l'assunzione di acqua.

Gemelli - 5° in classifica - Gioirete per la Luna in Gemelli, ma guai ad abbassare la guardia perché potrebbero giungere dei piccoli guai. Concentratevi sulle faccende in cui sarete impegnati in queste 24 ore e cercate di essere conclusivi. Siete delle persone oneste e spontanee, nulla in voi è artefatto. Con il partner o l'oggetto del desiderio occorrerà dimostrarsi più presenti e interessati. Non trascurate il vostro aspetto nemmeno se in queste 24 ore potreste essere tentati ad uscire senza trucco o vestiti decenti. Tenete sotto scacco l'apatia costringendovi a fare il vostro dovere anche se controvoglia.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Ariete - 4° posto - L'oroscopo annuncia a grandi linee una giornata che filerà liscia come l'olio. In tarda serata potrebbero esserci dei movimenti intensi con una persona speciale. L'affinità di coppia risulterà estremamente compatta e sarà possibile lasciarsi alle spalle eventuali dissidi sorti durante il periodo del lockdown. Anche se lentamente, comincerete a notare dei miglioramenti anche nell'ambiente circostante. Nel lavoro qualcosa è cambiato e siete nel bel mezzo della fase di adattamento. Qualcuno ha bisogno di una grossa somma di denaro.

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche annunciano un oroscopo a dir poco strepitoso. La vostra crescita personale risulta, giorno dopo giorno, sempre più notevole: state facendo dei passi da gigante!

Meglio soli che male accompagnati, dunque non accettate di fare ciò che vi causa disagio e disturbo. In giornata avrete modo di riscoprire una maggior intesa intima con il partner di sempre, la fiamma si riaccenderà e brucerà ancor più ardentemente durante l'estate. In casa ci saranno delle faccende da trattare, forse dovete occuparvi del bucato o riparare un guasto. Chi studia gioverà di una maggior concentrazione.

Capricorno - 2° posto - Se dovete dire qualcosa ad una certa persona, questa sarà la giornata ideale per farlo. Sarete di gran lungo più comunicativi ed empatici. Sfruttate come meglio potete il vostro senso del dovere. In famiglia, chi ha dei bambini piccoli avrà modo di trascorrere del tempo intenso con loro.

Cercate di coinvolgere anche gli altri membri della famiglia nelle attività di gruppo. Possibili movimenti di denaro, ma attenzione all'aumento dei prezzi. Forma fisica in miglioramento, avanti così.

Sagittario - 1° posto - In queste 24 ore avrete una maggiore lucidità mentale, inoltre, grazie al supporto delle stelle sarete fortunati. In genere siete scettici e credete solo a ciò che vedete. Avrete un buon supporto astrale che favorirà le relazioni interpersonali. Coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico dovranno tenere alta la guardia. Nella coppia tornerà a germogliare la passione ed anche per i cuori solitari si prevedono interessanti avventure. Qualcuno ha in programma un matrimonio o un evento emozionante e teme che qualcosa possa andare a monte.