L'Oroscopo di venerdì 22 maggio approfondisce il transito di una Luna molto concreta in Toro. Sensibilità e dinamismo si fondono sprigionando sensazioni esaltanti e profonde, anche grazie alla presenza di Urano che rivoluziona sempre il tutto in maniera disarmante. La sfera lavorativa acquista spessore con l'astro d'argento presente in un segno collegato al benessere e al denaro. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Sensibilità o dinamismo nell'oroscopo di venerdì

Ariete: cercate di scacciare via i ricordi del passato e apritevi all'amore con maggiore slancio. Gli astri dai Gemelli promettono bene ma dovete sgomberare il cuore dalle macerie, per accogliere le nuove opportunità con maggiore praticità e concretezza.

Attenzione sul lavoro ad alcune incomprensioni tra colleghi.

Toro: il savoir-faire non manca di certo in amore con Luna presente nel segno. Siete molto affascinanti e magnetici, aprendovi all'amore in maniera originale e innovativa. Attenzione solo a Saturno in quadratura che può causare problemi sul lavoro o minacciare un po' la vostra sicurezza in amore.

Gemelli: anche se l'astro dell'amore Venere è nel segno, Marte introduce alcune difficoltà nella sfera sentimentale. Attenzione quindi ad alcune incomprensioni che possono mettere alla prova la vostra pazienza e ricordate che la prudenza e la ragionevolezza che vi sono consoni, risultano d'aiuto anche sul lavoro.

Cancro: Luna risulta ancora benefica dal Toro e insieme a Urano, alleggerisce la sfera amorosa facendo vivere molto il momento e sdrammatizzando nei confronti del futuro.

I riflessi di voi single sono più pronti a sfruttare le nuove opportunità, cogliendo la volo ogni evenienza in maniera dinamica. Buoni risultati sono raggiunti sul lavoro.

Leone: Sole, Mercurio e Venere splendono per voi in Gemelli e promettono novità entusiasmanti in amore. Possono giungere alcune notizie che attendete da tempo e sono previsti nuovi incontri per voi single.

Saturno opposto al segno cerca di scoraggiarvi ma non angustiatevi oltre, piuttosto attingete alla grinta che vi fa fare strada anche sul lavoro.

Vergine: siete più impulsivi con Luna e Urano in trigono dal Toro e cercate di rivoluzionare la solita routine in maniera più eccitante. Cercate di incanalare questa energia dinamica e originale al meglio, innescando cambiamenti produttivi per tutte le sfere vitali.

Venere e Sole dai Gemelli risultano in quadratura e scatenano atteggiamenti compulsivi dove cercate il compromesso in amore, evitando di combattere.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: è giunto il momento di chiarire con la persona amata e Mercurio in sinergia con gli altri pianeti presenti in Gemelli, dà il via libera a un dialogo costruttivo sia per le coppie che per voi alle prese con nuove opportunità sentimentali. Plutone può farvi sentire in trappola, ma cercate di indagare su questo stato d'animo capendo davvero ciò che desiderate dall'amore. Buone iniziative sono previste in campo lavorativo.

Scorpione: gli astri in opposizione dal Toro producono insicurezza nei confronti dell'amore e forse siete indecisi sul da farsi.

Avete difficoltà a capire qual è il partner giusto per voi e Luna produce anche un conflitto tra emotività e leggerezza. Gli altri astri vengono in vostro aiuto cercando di far mettere a fuoco la percezione dei vostri ideali. Qualche attrito può sorgere in ambito professionale.

Sagittario: siete alquanto polemici in amore e gli astri in opposizione di certo non aiutano, ma forse è giunto il momento di assumervi le vostre responsabilità e di vedere le storie in atto con occhio più realistico. Luna e Urano spronano ad ampliare la visuale sentimentale senza esigere la perfezione negli altri, ma aprendovi in maniera più concreta ed elastica.

Capricorno: ampliate la cerchia di amici e conoscete facce nuove capaci di farvi mettere in gioco in maniera più stimolante.

Con Luna in trigono a Plutone non siete propensi a prendere i sentimenti alla leggera, ma un po' di sano divertimento non guasta mai. Forse siete ossessionati da un'idea che non riuscite ad allontanare e che crea tensione. Rivalutate il tutto con maggiore introspezione. Buono il lavoro.

Acquario: Saturno incrocia le sue energie in quadratura con Luna dal Toro e può causare un'indecisione in amore, forse dovuta al conflitto che sorge in voi fra sensibilità e dinamismo. Cercate di capire bene cosa volete dall'amore, se volete lasciarvi andare alle sensazioni più leggere o seguire la voglia di concretizzare le relazioni in maniera più solida. Alti e bassi sul lavoro.

Pesci: la sfera lavorativa risente di alcune difficoltà che dovete superare ampliando i vostri orizzonti mentali e impegnandovi di più nell'individuazione di nuovi progetti costruttivi.

In amore aleggia un po' di nervosismo, ma non temete poiché ogni nube viene cacciata via seguendo ciò che suggerisce il cuore. Esso non sbaglia mai.