Una nuova giornata è in arrivo per tutti i 12 segni zodiacali, è quindi interessante approfondire come andrà sabato 23 maggio 2020 con le previsioni astrologiche e l'Oroscopo su amore, lavoro e salute per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrali giornaliere da Ariete a Vergine

Ariete: a livello lavorativo, nella giornata di sabato, potrete gettare le basi per recuperare alcune situazioni e ottenere dei risultati nei prossimi giorni. In campo sentimentale vi sentite particolarmente nervosi.

Toro: non mancano le novità legate alla vostra sfera emozionale. I single devono cercare di essere sinceri per poter comprendere il tipo di relazione che vogliono iniziare.

Nel lavoro la situazione è in recupero.

Gemelli: a livello professionale, siete in cerca di nuovi orizzonti, qualcuno potrebbe rischiare di annoiarsi per mancanza di spunti. A livello amoroso, fate attenzione a gestire bene i vostri sentimenti, qualcuno potrebbe anche pensare di portare avanti due storie parallele. Non mancheranno emozioni da vivere, grazie al transito di Venere.

Cancro: in questa giornata per i nati sotto il segno del Cancro, a livello lavorativo potrebbero esserci dei rallentamenti. In amore, invece, il cielo è bello per poter esprimere al meglio le vostre emozioni.

Leone: in campo lavorativo ci saranno molti cambiamenti da dover affrontare e potrebbe profilarsi una situazione che a voi potrebbe non stare del tutto bene.

In amore, con la Luna favorevole, potreste fare dei passi avanti con il partner.

Vergine: in serata potreste sentirvi particolarmente stanchi. Con la Luna dissonante, in campo professionale ci saranno delle scelte da fare, ma non sarà facile decidere come affrontare le situazioni. In amore siate cauti e prudenti nei rapporti con gli altri.

Astrologia del giorno 23 maggio per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: è importante in questo periodo riuscire a salvaguardare la salute psicofisica, in questa giornata in particolare potreste dedicare maggior tempo al relax. Con la Luna favorevole, insieme al Sole, riuscirete a gestire al meglio i vostri rapporti amorosi.

Nel lavoro bisognerà studiare delle soluzioni per ripartire.

Scorpione: saranno emozioni importanti quelle vissute in questa giornata, con un recupero nell'ambito sentimentale. A livello lavorativo, ci saranno delle situazioni nuove da affrontare, ma riuscirete a ottenere ciò che desiderate.

Sagittario: calo di energia per il segno e nel lavoro potreste spazientirvi. In campo sentimentale, dovrete gestire con attenzione i rapporti. Cercate di non fare troppo e ritagliatevi un po' di tempo anche per il riposa.

Capricorno: a livello sentimentale, in questa giornata dovete capire come comportarvi nei confronti del vostro partner. In campo lavorativo sentite le esigenze di maggiori certezze.

Acquario: Luna e Sole favorevoli per il segno, quindi le coppie che hanno dei problemi potranno provare a risolverli.

Nel lavoro grande forza di volontà.

Pesci: momento di agitazione per il segno. Nel lavoro rimandate le questioni importanti all'inizio della prossima settimana. In campo sentimentale potrebbero nascere dei conflitti.