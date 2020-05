L'Oroscopo di sabato 23 maggio approfondisce l'entrata di Luna in Gemelli che rende l'amore più brioso e frizzante. mercurio anch'esso presente nel segno dà il via a splendide sensazioni amorose e novità fortunate per tutte le sfere vitali.

Tutti i segni zodiacali sono chiamati a beneficiare di questa energia simpatica e avvolgente elargita dall'astro d'argento che potenzia anche l'intelligenza e acuisce il senso pratico nelle previsioni astrologiche.

Luna in gemelli nell'oroscopo di sabato

Ariete: buono l'influsso della Luna dai Gemelli che amplia gli orizzonti mentali con intelligenza e grande fantasia.

Questa mentalità romantica diventa utile per concretizzare i desideri sentimentali. Attenzione solo a non ragionare troppo sulle sensazioni; anche voi che siete in coppia lasciatevi andare alla passionalità. Non ve ne pentirete.

Toro: siete un po' testardi con Saturno che incrocia le sue energie con Urano e pronti a portare avanti le vostre ragioni a tutti i costi. Cercate di trarre il meglio dalla vicinanza lunare che fa ribaltare una situazione amorosa a vostro favore, grazie a uno spiccato senso pratico alimentato dall'intelligenza.

Gemelli: l'arrivo della Luna nel segno offre grande intuizione in amore. Le sensazioni diventano molto ragionate con l'astro d'argento che punta molto sulla simpatia e sul brio, utile per sdrammatizzare alcune situazioni tese contando sull'ironia.

Sono previste buone sorprese per voi single con Mercurio nel segno così come per voi in coppia, a patto che teniate a bada una certa indecisione elargita da Marte in dissonanza.

Cancro: voi single dovete fare una scelta in amore e non dovete perdere tempo, basta tergiversare. Evitate quindi di farvi prendere da dubbi e insicurezze poiché gli astri molto vicini a voi stanno avviando un cambiamento costruttivo per l'amore, sia che siate single che in coppia.

Leone: l'influenza del satellite notturno si fa sentire e date peso più ai piccoli gesti che ai fatti concreti. Siete a caccia di sicurezze che rafforzino la voglia di amare in maniera più libera e briosa. Venere e Sole risultano vostri alleati e in sinergia con la Luna, potenziano la sensibilità sia che siate in coppia che single.

Vergine: la Luna purtroppo risulta in quadratura e fa amare più con la testa che con il cuore. Attenzione quindi a non rendere le sensazioni troppo ragionate e cercate di approfondire di più una sensibilità proposta da Sole in posizione favorevole dal Toro. Marte e Nettuno dai Pesci sono in opposizione, quindi attenzione agli equivoci in amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la sfera sentimentale migliora grazie all'influenza di una Luna benefica per l'amore. Riuscite così a rendere i rapporti più briosi e frizzanti mentre voi single, cercate di approcciarvi alle nuove opportunità con maggiore apertura mentale. La Luna viene in aiuto e regala un'ironia divertente, che colpisce dritto al cuore la "preda amorosa".

Scorpione: il satellite notturno quasi sfida a vivere l'amore in maniera più simpatica e versatile. Che ne dite, accogliete la sfida? Voi single potete optare per un flirt frizzante e ironico, utile a raggiungere gli obiettivi desiderati in amore. Voi in coppia potete attingere a una creatività impartita da Nettuno in Pesci che avvia nuove sperimentazioni avvincenti per l'amore.

Sagittario: attenzione alla Luna in opposizione che può rendere gli affetti instabili e il modo di amare troppo "cerebrale" e distaccato. Forse anche voi single non riuscite a incanalare al meglio le energie, indirizzandole nel verso giusto poiché l'astro d'argento vi rende molto dispersivi. Voi in coppia lasciatevi trasportare sulle ali della fantasia.

Capricorno: l'intelligenza non manca di certo a voi amici del Capricorno, così come lo spirito d'iniziativa garantito dall'astro d'argento posizionato in Gemelli. Prendete le decisioni giuste in amore e aprite il cuore a una relazione che è rimasta in sospeso. E' prevista un'unione a breve. Voi in coppia approfondite alcuni segnali capaci di rivoluzionare le relazioni in maniera sorprendente.

Acquario: Venere, Mercurio e Luna splendono per voi e un'intelligenza lucida produce nuovi stimoli intellettuali portentosi per l'amore. la capacità di scherzare e di sdrammatizzare alcune situazioni, colpisce dritto al cuore la persona che vi ha affascinato e che state conteggiando. ma occhio anche voi in coppia a non essere pigri perché potreste rovinare il tutto.

Pesci: la forza di volontà è acuita da Marte nel segno che spinge a osare in amore per ottenere ciò che desiderate. Attenzione a non essere arroganti poiché l'astro marziano agisce in quadratura con Venere e Mercurio. Quindi occhio ai pettegolezzi e alle critiche che cercano di sminuire il vostro savoir-faire. Non abbiate timore di mettervi in gioco sempre.