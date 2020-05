L'oroscopo del 25 maggio è pronto a rivelare come inizierà, sul piano astrale, l'ultima settimana del quinto mese dell'anno. Per i nativi del Toro sarà una giornata romantica, invece per le persone nate sotto il segno della Vergine è leggermente turbolenta.

In evidenza, l'astrologia relativa alla giornata di lunedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Inizio di settimana molto intenso. Se con il partner c'è amore, va tutto bene. Smantellate le cattive abitudini come la gelosia, la possessione, insomma, tutto ciò che corrode un rapporto d'amore.

Anche se è un'impresa ardua, dovete sforzarvi di non riversare le tensioni familiari e lavorative nel campo amoroso. Questo lunedì dà il via libera ai vostri progetti e alle vostre iniziative, utili per aumentare i soldi.

Toro – In questa giornata dovete affrontare quelle tensioni nate negli ultimi due mesi. Preparatevi a vivere piccole emozioni romantiche e lasciatevi guidare senza timore ai vostri sentimenti. Se vi amate davvero ed entrambi siete d'accordo nel portare avanti la relazione, allora dovete darvi da fare per far risorgere dalle ceneri la vostra unione. In campo lavorativo dovete stabilire contatti utili o alleanze e aprirvi di più a nuove prospettive.

Gemelli – Se siete ai ferri corti con la vostra dolce metà, questa giornata di lunedì vi spinge a dialogare in maniera serena con il partner.

Mettete da parte i rancori e rendetevi disponibili. Per coloro che non hanno qualche problema da affrontare, si prospetta una giornata molto emotiva. Nel lavoro avrete sicuramente una marcia in più, potete rendere solida la vostra attuale posizione, proiettarvi verso nuovi orizzonti, mettere in cantiere progetti e iniziative imprenditoriali.

Cancro – Questo inizio di settimana è ideale per conoscere gente sui social, per approfondire la conoscenza con la persona interessata, per lasciarvi cullare tra le emozioni. Avete un grande fascino e potreste attirare anche persone che sarebbe meglio mettere nella lista nera. Riflettete molto bene prima di fare la vostra scelta definitiva.

In campo lavorativo impegnatevi a fondo. Quello che state seminando adesso, potrebbe fiorire già dal prossimo mese e le entrate potrebbero aumentare.

Previsioni astrali di lunedì 25 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Questa giornata potrebbe mettere in risalto il vostro carattere. Appartenete a un segno che preferisce usare la propria testa, senza ascoltare nessuno. Se ci sono difficoltà, questa giornata non è ideale per risolverle. Non vi passa nemmeno per l'anticamera del cervello che possiate aver aver commesso una gaffe o un errore. L'oroscopo consiglia di essere più tolleranti anche verso voi stessi. Siate prudenti e attenti alle distrazioni, verificate i conti ed eventuali contratti, non caricatevi di tanti impegni se non siete sicuri di poter rispettare i termini dell'accordo.

Vergine – Giornata un po' turbolenta. Potreste imporre la vostra volontà, senza tenere conto del parere del partner o della famiglia. In ogni modo, spetta a voi smussare tutto giocando con astuzia. Usate dolcezza, fascino, senza cadere vittima della rabbia. In questo periodo potreste commettere qualche errore di valutazione, soprattutto in campo professionale, ma se sarete molto astuti eviterete di commettere qualche sbaglio. Periodo favorevole per colloqui di lavoro, riunioni aziendali ed eventuali presentazioni.

Bilancia – Ottimo inizio settimana per le coppie che si amano da una vita. Qualcuno di voi potrebbe decidersi di fare un altro passo importante. Le coppie fresche che hanno dei dubbi non devono preoccuparsi, perché avere qualche perplessità fa parte dell'amore.

Giornata favorevole per realizzare i vostri progetti, presentarsi a un colloquio o inviare curriculum. Evitate le spese eccessive, soprattutto in questo fine mese e muovetevi con prudenza. Non impegnatevi economicamente e rinviate tutto ai prossimi mesi.

Scorpione – Questa settimana inizia in maniera poco tranquilla. Il vostro caratterino è messo in evidenza, se continuate a essere gelosi e possessivi, rischiate di perdere per sempre il vostro partner d'amore. Fate attenzione a non far esasperare la vostra dolce metà con battute sarcastiche e con il cinismo. Iniziate la giornata con prudenza, questo lungo periodo fra le mura domestiche potrebbe avervi reso più distratti, precipitosi e superficiali.

Tenete sotto controllo i conti e i contratti, non stancatevi mai di rileggere le cose più volte. Evitate equivoci e contrattempi.

Astrologia giornaliera: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Molte coppie in questa giornata potrebbero discutere in maniera animata per motivi familiari, per una scelta non condivisa o per problemi economici. Nella vostra relazione sono in circolo energie molto intense, che vi spingono a esprimere i vostri pensieri, le vostre sensazioni. Una volta che iniziate a parlare, chi vi ferma più. Non demordete alle prime difficoltà, supererete ogni problema e proseguirete la vostra corsa al successo senza intoppi.

Capricorno – Giornata così così ma con un po' di impegno da parte vostra potreste raggiungere la serenità.

Riflettete, pensate, meditate, fatevi consigliare e poi affrontate tutto ciò quello che non funziona. Nel vostro cuore c'è una grande voglia di amare. Si prospetta un percorso a ostacoli per lavoro e denaro. Per qualcuno gli impegni si raddoppiano e avrà difficoltà a trovare subito un collaboratore o un aiuto. Altri devono fare i conti con qualche ritardo, che potrebbe essere la causa di denaro perso.

Acquario – Giornata ideale per mettere in cantiere i progetti che più vi piacciono. Coloro che nutrono dubbi su questioni di cuore o stanno da tempo con la stessa persona, potrebbero capire che questo lunedì non è la giornata idea per chiarire o dialogare. Per andare a fondo su una questione che vi sta a cuore, dovete aspettare tempi migliori.

Se siete alla ricerca di un lavoro o volete cambiare quello attuale, dovete rimboccarvi le maniche e inviare parecchi curriculum.

Pesci – Dopo le tempeste e i litigi avvenuti nelle scorse settimane dentro casa, avete da ora la possibilità di ritagliarvi momenti sereni e affettuosi con le persone a voi care. Approfittate di questa giornata per chiarire le questioni poco chiare. Certo, tutto dipende dalla vostra volontà. In campo lavorativo dovete stare attenti alle distrazioni e agli eventuali errori. Muovetevi con cautela, anche di fronte agli ostacoli tosti. L'Oroscopo anticipa che dall'inizio di giugno potreste ricevere delle proposte davvero allettanti.