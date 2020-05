L'Oroscopo di domani venerdì 19 maggio, rivela che sarà una giornata piena di alti e bassi, ma non per tutti. La Luna, in fase crescente, lascerà il domicilio del Leone verso le ore 11.40 per entrare nella casa della Vergine. Qualcuno avrà un po' di carne a cuocere, altri saranno colti dall'ispirazione vincente (come nel caso dei Cancro) e altri ancora si focalizzeranno sul lavoro. Giornata valida anche per i Pesci mentre, al contrario, i Leone combatteranno con una serie di imprevisti. Di seguito nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Leone - 12° posto - Cercate di mantenere la calma davanti ad un imprevisto che spunterà quasi magicamente in queste 24 ore. Alle porte del weekend sarete impegnati a cercare di finire un compito importante. Qualcuno avrà degli appuntamenti lavorativi e sarà un pizzico agitato. Lavorate sui vostri obiettivi e non sulle aspettative dato che i primi vi aiutano a progredire mentre i secondi sono destinati a deludere. Se volete superare la concorrenza, dovrete essere un passo avanti. Continuate a cercare un sentiero inesplorato da percorrere.

Ariete - 11° in classifica - Da tempo siete alla ricerca di un equilibrio poiché attorno a voi tutto è in balia del caos totale.

Sforzatevi di non osservare sempre gli aspetti negativi delle cose. Ridete anche quando non ve la sentite e lasciatevi trasportare dalla corrente della vita. In giornata, qualcuno vi remerà contro e ne risulterete molto infastiditi. Il lavoro non produce quanto sperato ma dovrete essere tenaci e perseveranti.

A giugno si registrerà una ripresa sia economica che sentimentale.

Acquario - 10° posto - I single avranno modo di organizzarsi per l'imminente weekend che si preannuncia avventuroso. Incontri, appuntamenti e partenze in vista. Finalmente vi scrollerete di dossi quest'ultimi difficili mesi in cui vi siete annoiati.

Vacanze al mare, scegliete una meta italiana per il momento. Occorrerà tenere ancora alta la guardia assumendo tutte le precauzioni del caso. Sarà possibile rilanciarsi nel lavoro entro breve.

Capricorno - 9° in classifica - Sarete messi alla prova in queste 24 ore. A breve dovrete sostenere una sorta di test o di esame. Se vi impegnate quotidianamente, non ci saranno problemi. Qualche aspetto di voi non vi garba, ma siete troppo autocritici. Amatevi così come siete e migliorate ciò che è possibile migliorare. 'L'amore non è bello se non è litigarello' dice un famoso proverbio. Non intestarditevi troppo davanti all'amato/a e guardate oltre. Cercate un compromesso.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Vergine - 8° posto - In amore, qualche coppia non se la sta passando affatto bene. C'è gelosia, perplessità o forse un torto subito difficile da mandare giù. Qualunque sia il problema, in queste 24 ore avrete modo di discuterne ma dovrete riflettere attentamente su cosa volete fare. Leggete, permettete alla vostra mente di espandersi senza sosta e di guizzare nella fantasia. Pulizie da effettuare, cercate di fare attenzione ai fornelli.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano ad essere più sciolti. Tendete a prendere sul serio ogni cosa, siete dei tipi responsabili e maturi. I cuori solitari sono stufi di stare soli e vorrebbero incontrare qualcuno di speciale.

L'estate sarà la stagione delle avventure e degli incontri emozionanti. Qualcuno è innamorato ma non riesce a dichiararsi. Trascorrete questa giornata con le persone a voi care perché il tempo è limitato e non torna indietro. C'è una faccenda che state tirando avanti per le lunghe, basta procrastinare!

Sagittario - 6° posto - Avete fin troppa carne a cuocere, forse un problema finanziario o familiare. Per fortuna queste 24 ore porteranno ad una tregua, ma dovrete smettere di tentennare. Presto dovrete partire per questioni di lavoro, probabilmente vi trasferirete o cambierete abitazione. Con i colleghi c'è un po' di distacco e non la stessa complicità di una volta. Rompete il ghiaccio e ricucite i rapporti.

Siete abbastanza carismatici, non siete soliti dar peso al parere altrui.

Scorpione - 5° in classifica - Ogni medaglia ha una doppia faccia, quindi ogni cosa ha i suoi pro e contro. Decidete da che parte stare, non potete continuare a tenere il piede in due scarpe. In famiglia, a breve, ci saranno delle grosse ed inevitabili spese da sostenere. Una situazione non sarà più precaria e otterrete stabilità. Chi lavora è in attesa del meritato riposo.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani 29 maggio parla di una buona giornata. Farete il resoconto di questo mese e tirerete le somme. Metterete nero su bianco tutto ciò che vorrete realizzare a giugno. Nel lavoro c'è un po' di astio o rivalità.

Forse, rispetto a prima, adesso guadagnate meno. La strada del successo è lastricata di alti e bassi, ma solo chi insiste arriva al traguardo a testa alta. Buon venerdì comunque.

Toro - 3° in classifica - La vostra autostima sarà palpabile, risulterete affascinanti e simpatici. La gente sarà attratta dal vostro entusiasmo travolgente. Investite sulle vostre capacità e colmate eventuali lacune. Cercate di tenervi al passo con i tempi. Ampliate la mente con la lettura e il confronto costruttivo, in tal modo, giorno dopo giorno sarete in grado di essere una spanna sopra tutti. Un fatto curioso vi accadrà in queste 24 ore.

Gemelli - 2° posto - Giornata allegra e felice per voi che avete vissuto una settimana alquanto mediocre.

Forse ci sono stati dei litigi con il partner o magari qualche intoppo lavorativo vi ha bloccato nell'incertezza. Da questo 29 maggio avrete modo di ripartire grazie al supporto astrale di grande rilevanza. Puntate il tutto per tutto su di voi, specie se sognate di fare carriera e arrivare in cima alla montagna. In ogni cosa, soprattutto in amore, occorre avere estrema pazienza. Una persona cara vi sorprenderà, aspettatevi 24 ore emozionanti.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo del 29 maggio vi vede pieni di sogni e idee. Sarete impegnati sia nel lavoro che dietro ai fornelli. La vostra ispirazione sarà stellare e farete scintille. Ovunque andate tendete a lasciare il segno. Siete un segno casalingo, nel senso che amate starvene al sicuro tra le mura domestiche.

Ultimamente, però, sognate di viaggiare, di divorare il mondo e di esplorare ogni piccolo angolo del continente. Fate in modo che questa giornata vi porti qualcosa in più, arricchitevi giorno dopo giorno. Spesso tendete a parlare solo di voi stessi, cercate di tacere e ascoltate ciò che gli altri hanno da dire. Preparatevi ad un giugno al top.