Sta per partire una nuova settimana, la seconda del mese di maggio. Leggiamo quali cambiamenti e quali novità porteranno stelle pianeti in amore nel lavoro per i dodici segni con l'oroscopo del 4 maggio 2020.

Stelle e oroscopo del 4 maggio: la giornata

Ariete: in amore giornata che deve essere gestita con attenzione vista la Luna opposta. Pesate bene le parole, perché con una persona del Capricorno potrebbe esserci uno scontro. Nel lavoro Saturno potrebbe portare qualche problema in più, anche se nel complesso il mese aiuta.

Toro: per i sentimenti approfittate di questo periodo per risolvere qualche problema di coppia. Marte provocherà alcuni contrasti per due settimane. Nel lavoro c'è da recuperare qualcosa, in particolare dal punto di vista economico.

Gemelli: a livello amoroso meglio non creare troppe discussioni. Le storie nate durante gli ultimi mesi sono da rivedere, ma Venere può aiutare. Nel lavoro state rivedendo le vostre posizioni.

Cancro: in amore la Luna sarà dissonante. Siete agitati in questo momento, non vi sentite abbastanza tranquilli.

A livello lavorativo, per chi è rimasto deluso da un'attività non si escludono nuove prospettive.

Leone: a livello sentimentale ci sarà ancora qualcosa da rivedere, sono diverse le polemiche nate negli ultimi periodi. Nel lavoro gestite ogni richiesta con attenzione, soprattutto quelle di carattere economico.

Vergine: per i nati sotto il segno zodiacale ci vorrà ancora pazienza in amore, soprattutto nei rapporti con una persona dei Pesci o dei Gemelli.

Nel lavoro possibili discussioni, sentite che è un determinato ambiente non vi appartiene più.

Previsioni e oroscopo del 4 maggio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso giornata positiva con la Luna che si trova nel segno in modo positivo. Questo significa maggiore passione. A livello lavorativo buone le idee, non si esclude qualche nuovo interesse o una riconciliazione con una persona che era contro di voi.

Scorpione: per i sentimenti situazione generale che aiuta, in particolare per coloro che devono fare scelte di coppia. C'è una maggiore forza da spendere. Nel lavoro non mancano le occasioni, anche se non si può sperare in risultati immediati al momento.

Sagittario: a livello amoroso, se una storia non va da tempo bisogna pensare anche di chiuderla. Nel lavoro, nonostante il momento occorre guardare al futuro in maniera più ottimista visto il periodo che è dalla vostra parte.

Astri e oroscopo del 4 maggio: previsioni

Capricorno: a livello amoroso Luna dissonante che porta qualche scontro nella coppia, è importante evitare discussioni.

A livello lavorativo meglio cercare di controllare le spese dopo tutto quello che sta accadendo.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione astrologica positiva per i sentimenti. Venere e Luna saranno favorevoli. Nel lavoro qualche cambio di opinione possibile in questo momento.

Pesci: in amore arriva una giornata che aiuta a rivedere alcune difficoltà nate di recente. Siete alla ricerca di spiegazioni da parte di una persona che non sei più fatta sentire. Nel lavoro, dopo un lungo periodo di calo e difficoltà, lentamente si potrà recuperare.