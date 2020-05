Al via il mese di maggio 2020 per il segno zodiacale del Cancro. E' quindi interessante analizzare come andranno le giornate di questo periodo, con l'Oroscopo e le stelle riguardanti la situazione emozionale, professionale e anche salutare per il quarto segno dello zodiaco.

Nel corso delle ultime settimane, la situazione per il Cancro è stata particolarmente sottotono, sia in campo lavorativo che sentimentale, ci sono stati dei rallentamenti difficili da superare. Grande è stata la necessità di recuperare le energie, per migliorare anche il lato psicofisico.

Astri e stelle del mese di maggio per il Cancro

Nel mese di maggio, la situazione migliora, le stelle vi rendono più energici rispetto anche i mesi precedenti. Saturno cesserà di essere in opposizione, in questo modo potrete vivere le situazioni con maggiore leggerezza, recuperando così a livello psicofisico. Ci saranno dei contrattempi da organizzare, ma sarà più semplice e riuscirete a trovare delle soluzioni in breve tempo. A livello sentimentale, ci saranno dei nuovi rapporti da gestire, non mancherà la passione ed alcune relazioni potranno iniziare a decollare.

In campo professionale, se ci sono stati dei problemi economici, maturati nel corso dei mesi precedenti, anche a causa di Saturno in aspetto conflittuale, dovrete affrontare le situazioni per poter migliorare la vostra posizione.

Approfondiamo di seguito nel dettaglio le previsioni astrologiche riguardanti il lato amoroso e lavorativo dei nati Cancro.

Oroscopo maggio: lavoro e amore per il Cancro

Nel lavoro, in questo periodo, ci saranno delle decisioni da prendere.

Alcune questioni che nel corso dei mesi precedenti sono state bloccate, ora potranno riprendere a funzionare. Sarà importante definire la vostra situazione ed i vostri progetti, per poter ottenere i risultati nei prossimi mesi. Nella parte centrale del periodo, con Marte favorevole, la situazione migliora e sarà possibile anche ricevere delle proposte particolarmente interessanti. Chi è in attesa di conferme, potrà riceverle con il concludersi del periodo.

Dal prossimo mese, con il Sole nel segno, riuscirete ad affrontare al meglio le trattative per poter portare avanti i progetti in modo ottimale.

In campo amoroso, sono in arrivo delle giornate importanti per gestire il rapporto con il partner. Se qualcuno fino ad oggi ha vissuto dei momenti di insoddisfazioni, riuscirà a superarli e ad avere le idee più chiare. Chi ha vissuto dei periodi di grande conflittualità, riuscirà a riorganizzare la propria situazione amorosa. Un buon recupero ci sarà nei prossimi mesi, quando inizierà un periodo davvero interessante per l'amore.