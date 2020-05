Nuova giornata in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo l'amore, il lavoro e la salute di mercoledì 6 maggio 2020. Di seguito l'Oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: nel lavoro, ci sono delle scelte da affrontare, cercate di riflettere al meglio prima di prenderle. In campo amoroso, fase di recupero.

Toro: questa giornata in campo sentimentale vi sentite particolarmente nervosi. Cercate di gestire al meglio le situazioni. A livello lavorativo, ci saranno delle volte nei prossimi giorni.

Gemelli: giornata stancante per il segno. Nel lavoro, cercate di fare attenzione ai possibili cambiamenti. In campo amoroso state vivendo un momento di recupero, ci sono maggiori stimoli.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno, in questa giornata con Saturno non più in opposizione, potrete prendere vantaggio in campo professionale. In amore, non rimandate le discussioni, vi sentite più forti.

Leone: giornate di agitazione nell'aria nel lavoro, possibili cambiamenti. Per quel che riguarda il campo sentimentale, se ci sono delle questioni da chiarire fatelo.

Vergine: giornata nervosa per i nati sotto il sesto segno zodiacale, nel lavoro qualche agitazione non manca. In campo sentimentale, in arrivo una buona energia, anche per fare conoscenze interessanti.

Astri stelle del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in campo lavorativo, con Marte in buon aspetto, è il momento di agire sia in amore che lavoro. In serata potreste sentirvi nervosi.

Scorpione: fastidi da superare in campo lavorativo, per il segno dello Scorpione.

Evitate tensioni in amore, anche se non mancheranno situazioni da affrontare con il partner.

Sagittario: momento di riflessione In campo sentimentale, se siete in attesa di una risposta, potreste riceverla breve. Nel lavoro delle problematiche possono essere superate, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi.

Astrologia del 6 maggio per gli ultimi segni zodiacali

Capricorno: con l'ingresso della luna nel segno, potrete recuperare in campo alcune difficoltà vissute in campo amoroso.

Nel lavoro, in questa giornata, potrete ottenere soddisfazioni, anche per chi studia ci sono delle buone prospettive.

Acquario: la Luna è dissonante nel segno, la situazione potrebbe migliorare con l'arrivo del weekend. In questa giornata di mercoledì 6 maggio dovrete essere pazienti. In campo lavorativo è possibile rinnovare degli accordi.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, molti sono gli impegni da dover gestire. Nel lavoro evitate di fare le cose di fretta, potreste altrimenti non essere soddisfatti del risultato. In amore è possibile che ci siano delle agitazioni.