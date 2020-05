L'Oroscopo del giorno 7 maggio 2020 è pronto a svelare come sarà questo nuovo giovedì. In primo piano i sei segni relativi alla seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: impazienti di sapere chi tra questi avrà il piacere di rientrare tra i segni indicati dall'Astrologia come fortunati? Ebbene, a risultare favoriti in amore con ottima possibilità da sfruttare anche in campo lavorativo, Bilancia e Scorpione. Entrambi i suddetti segni sono stati classificati al top, pertanto pronosticati in giornata a cinque stelle.

Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 7 maggio, ad avere probabilmente un periodo abbastanza controverso saranno gli amici nativi dell'Acquario.

Non resta che andare subito a valutare in modo dettagliato i singoli segni, interrogando le stelle in merito alla classifica e poi al probabile andamento messo in chiaro nelle previsioni zodiacali di giovedì segno per segno.

Classifica stelline 7 maggio 2020

Un nuovo giovedì si accinge a bussare alle porte della vita quotidiana, dunque urge conoscere in anticipo se sarà positivo o negativo.

In questo caso, la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 7 maggio 2020 è pronta a fugare dubbi o sanare impellenti curiosità. Certamente, in odore di massima positività risultano solo due simboli astrali, tra l'altro già anticipati in apertura, ovviamente presenti nei primi posti della scaletta con le stelline. A seguire la situazione complessiva espressa in classifica a partire dal migliore a scendere, messa a punto come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★: Acquario.

★★: NESSUNO

Oroscopo giovedì 7 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★★.

In arrivo una giornata ottima, capace di restituire il sorriso anche a qualcuno di voi che, da un po' di tempo a questa parte forse aveva un po' perso. Questo giro di boa di metà della settimana, visto con l'occhio attento di chi studia con passione l'Astrologia, presenta un cielo particolarmente benevolo: uno splendido Sole in Toro, speculare positivo al 95%. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, certamente potrete guardare con più fiducia al futuro: i sogni saranno alla vostra portata, Chi è in coppia intanto, senz'altro riuscirà a dare al periodo quell'impronta di sensualità che mancava da un pezzo.

Single, prendetevi la briga di fare un passo avanti, magari tirando giù i vostri sentimenti nei confronti di chi sapete: se non adesso, quando? Nel lavoro, il momento potrebbe essere quello giusto per mettere in campo nuove tattiche. Le previsioni del giorno nel lavoro indicano che, probabilmente, in tanti avrete l'opportunità di fare piccoli ma interessanti passi avanti. Nulla di che, intendiamoci, però, visto il periodo buono converrà approfittare.

♏ Scorpione: ★★★★★. La giornata del 7 maggio già di suo sarà una delizia, quindi iniziate pure a crogiolarvi in pensieri e cose da mettere in gioco questo giovedì.

Una stupenda Luna in Scorpione, presente nel vostro comparto fino alle 09:16 del prossimo venerdì 8 maggio, non si tirerà indietro nel dare supporto in campo sentimentale. In amore infatti, specialmente se in coppia o con crisi aperte, il frangente potrebbe dare l'opportunità di sanare con successo alcune situazioni che sembravano ormai perse. Consiglio: non abbattetevi per i soliti acciacchi stagionali, dando a questi la colpa di eventuali insuccessi amorosi, ok? Single, per l'oroscopo del giorno progetti ben studiati e slanci romantici potrebbero far breccia nel cuore di chi vorreste al vostro fianco.

Seppur con i dovuti distinguo, un positivo orizzonte sta per schiudersi di fronte a voi... Nel lavoro invece, ultimamente molti hanno dovuto scontrarsi con momenti poco piacevoli. Da adesso è tempo di riordinare le idee: mirate più a lungo termine.

♐ Sagittario: ★★★★. In arrivo un giovedì poco incisivo sula lato economico/lavorativo, molto meglio invece il settore affettivo/sentimentale. L'avvicinamento della Luna al vostro settore, adesso in trigono a Nettuno in Pesci, senz'altro darà supporto nelle questioni a carattere sentimentale; al contrario invece, la stessa Luna vi penalizzerà nelle attività economiche in quanto, al momento, sotto opposizione da Mercurio in Toro.

In amore, poca sintonia con il partner probabilmente preso da altri interessi. Starà a voi riaccendere voglia e passione: sapete bene come fare, non è vero? Intanto non lasciatevi coinvolgere in situazioni impelaganti o quantomeno dubbie. Single, coraggio e fermezza di idee: per evitare delusioni cercate di essere meno ingenui del solito. Intanto qualcuno di famiglia potrebbe mettere in dubbio una vostra scelta: prima di sbottare, riflettete un attimo... Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 7 maggio al Sagittario invita alla calma. Se saprete gestire con forza di volontà alcuni frangenti impegnativi, alla fine potreste trovare soddisfazione.

Astrologia del giorno 7 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì prevede un periodo non troppo in salita e nemmeno eccessivamente positivo. Insomma, una via di mezzo all'insegna della mesta e scontata routine. Di buono da segnalare, la salute, in leggera ripresa per chi ultimamente non è stato troppo bene, buona per gli altri. In amore non fatevi buttare giù dai soliti pensieri negativi o magari da tensioni per cose futili. In coppia specialmente dovete cercare di dare quel "qualcosa in più" che attualmente manca al rapporto. Se avete avviato un progetto o messo in campo qualcosa a cui tenete abbastanza, cercate di sostenerlo nei limiti del possibile.

Single, a voi il comparto affettivo non porterà grosse difficoltà. Se avete avuto schermaglie verbali con la persona che avete a cuore, evitate di spingere su problemi in grado di accendere l'irascibilità di entrambi. Nel lavoro invece, dopo un periodo decisamente al ribasso finalmente ritroverete la forza e la voglia di ricominciare con più entusiasmo. Potrebbero arrivare quelle "famose" risposte o riscontri che in tanti stavate aspettando.

♒ Acquario: ★★★. La giornata del 7 maggio sarà all'insegna del "sottotono". Astri poco positivi nei riguardi del segno potrebbero rendere dura la vita a più di qualcuno di voi dell'Acquario.

Nel periodo potreste andare incontro a situazioni lievemente stressanti, in grado di destabilizzare la serenità mentale: pensate positivo! In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo al vostro segno zodiacale, andrete incontro a momenti stizzosi e poco comunicativi con partner o persone amate. Il consiglio è quello di lasciar correre, soprassedendo ad eventuali ripicche o voglia di reagire. Qualche piccola soddisfazione potrebbe arrivare da chi meno ve lo sareste aspettato. Single, incertezze e confusione potrebbero rendere complicata la giornata: cercate di sopperire a ciò mettendo in campo tutta la vostra migliore pazienza e forza di volontà.

Nel lavoro invece, tutto procederà quasi senza novità, come del resto è stato da un po' di tempo a questa parte: non demoralizzatevi, anzi, pensate e agite da positivi.

♓ Pesci: ★★★★. Il prossimo giovedì si profila senz'altro immerso nella più semplice delle normalità. In molti casi la giornata sortirà all'insegna di una leggera flemma al limite dello stress. Cercate di tenervi fuori da situazioni a voi poco congeniali. Chi dovesse essere impegnato in attività importanti, gli astri prevedono piccole soddisfazioni: meglio che niente! Secondo l'oroscopo del giorno 7 maggio, riguardo l'amore, il consiglio delle stelle è soprattutto uno, rivolto a coloro che attualmente sono in coppia: cercate di essere un po' più vicini al partner, specialmente in questi giorni (sapete bene il perché...).

Prima di iniziare nuovi progetti, senza pensarci due volte fate l'impossibile per scrivere la parola fine alle situazioni ancora aperte. Se single invece, qualche parola di troppo potrebbe volare, mettendo a rischio la serenità della giornata. Siate un po' più comprensivi con le persone a cui tenete o almeno evitate di ribattere sempre a tono. Nel lavoro, tranquilli e sereni: domani potreste avere degli ottimi riscontri in merito a quella cosa che sapete. Buona la parte finale del periodo.