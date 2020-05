È una giornata di ripartenza per il leone, che recupera le forze e le energie. Anche lo Scorpione si prepara a vivere 24 ore vantaggiose, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la sfera pratica. Un incontro inaspettato potrebbe portare delle novità all'interno della vita della Vergine, soddisfazioni in arrivo per l'Acquario. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, martedì 26 maggio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 26 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: durante questa giornata qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici.

Le stelle consigliano di evitare gli sforzi, ma anche le polemiche e le discussioni. Recupero nelle prossime giornate.

Toro: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle scadenze da rispettare o un progetto da avviare. Lavorando in team potrete sbrigare il vostro lavoro in tempo e ottenere delle soddisfazioni.

Gemelli: un quadro astrale vantaggioso lascia presagire una giornata produttiva, in cui si può ottenere molto, soprattutto in ambito lavorativo e negli affari. Serenità in amore, la passione è viva.

Cancro: l’oroscopo di martedì 26 maggio lascia presagire una giornata ricca di passione e romanticismo. Qualcuno potrebbe lasciarsi andare a piccole trasgressioni.

Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Bene il lavoro.

Leone: è una giornata di ripartenza per il segno, che dopo un momento di smarrimento, ritrova la forza e le energie per guardare avanti. È un buon momento in ambito lavorativo, anche se gli astri non lasciano presagire grandi novità. Armonia in amore.

Vergine: durante questa giornata qualcuno potrebbe fare un incontro interessante per il futuro, questo potrebbe riguardare tanto l’ambito lavorativo quanto la sfera sentimentale. Al contrario è un momento faticoso per il fisico, le stelle consigliano di evitare gli sforzi e prendersi cura della propria salute.

Bilancia: l’oroscopo di martedì 26 maggio lascia presagire una giornata faticosa, carica di nervosismo e agitazione. Il vostro essere possessivi e gelosi potrebbe creare degli accesi contrasti in amore. Cercate di controllarvi, meglio non alzare i toni. Alti e bassi nel lavoro.

Scorpione: durante le prossime 24 ore qualcuno potrebbe ricevere un’interessante offerta in ambito lavorativo. Potrebbe essere l’occasione di riscatto e crescita che tanto avete atteso, non lasciatevela scappare. Recupero in amore.

Sagittario: questa giornata potrebbe portare delle buone soluzioni a coloro i quali vorrebbero procedere con l’acquisto o la vendita di un bene immobiliare. Durante le prossime giornate gli influssi di Mercurio in Cancro aiutano a ritrovare le energie e la forza fisica.

Capricorno: durante le giornate precedenti potrebbero esserci stati dei contrasti in ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe aver avuto a che fare con eredità, richieste di prestiti o nuovi incarichi ed ora si prepara a portare a casa la vittoria. Armonia nei rapporti di coppia, serenità in famiglia.

Acquario: un quadro astrale ricco di novità e opportunità si riflette sul segno, che soprattutto in ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera pratica potrebbe riscuotere belle soddisfazioni. È un buon momento anche dal punto di vista salutare e per quanto riguarda l’amore.

Pesci: l’oroscopo lascia presagire una giornata interessante per quanto riguarda l’amore e i rapporti con gli altri. Al contrario le preoccupazioni non mancano per quanto riguarda il fisico, potrebbe essere necessario iniziare delle cure o dei trattamenti specifici.

Bene il lavoro.