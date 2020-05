L'Oroscopo di martedì 26 maggio analizza la giornata di domani. In evidenza le previsioni zodiacali per i segni compresi nella seconda sestina dello zodiaco, ossia il filotto da Bilancia a Pesci. Ansiosi di sapere se il vostro segno rientri tra quelli sostenuti dagli astri del giorno? In questo frangente ad avere il massimo supporto astrale sarà sicuramente il Capricorno, sostenuto da Nettuno in sestile al vostro Plutone. Buono il periodo anche per i segni della Bilancia e del Sagittario, entrambi considerati in giornata a cinque stelle. Invece si presume possano essere in lieve difficoltà i nativi dei Pesci e dello Scorpione.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 26 maggio

Ansiosi di scoprire come sarà questo secondo giorno della nuova settimana appena iniziata? A dare una giusta risposta, almeno si spera, è come sempre la nostra nuovissima classifica stelline sull'oroscopo del giorno 26 maggio. Secondo il resoconto astrologico messo a disposizione per voi lettori, martedì a gongolare saranno di certo gli amici nativi del Capricorno, della Bilancia e del Sagittario, già svelati nelle anticipazioni ad inizio articolo. Positiva in media la giornata in particolare per l'Acquario, anche se potenzialmente in grado di andare incontro a momenti impegnativi.

Tutti gli altri li andremo a scoprire immediatamente: pronti a togliere il velo dalla scaletta di martedì?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Scorpione.

L'oroscopo del 26 maggio: la giornata di martedì

L'oroscopo di domani martedì 26 maggio svela una situazione astrale abbastanza tranquilla.

Diciamo subito che a dare una bella spinta ai sentimenti e all'amore in generale sarà una splendida Luna in Cancro, nel frangente in trigono a Nettuno ma in opposizione a Giove e Plutone. Il Sole in Gemelli, prossimo alla congiunzione con Urano, si troverà in Trigono a Saturno e, nel contempo, in quadratura a Marte.

Quest'ultimo si troverà ancora in sestile a Urano in Toro.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 26 maggio da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. In base a quanto espresso dall'oroscopo del giorno di vostra competenza, sarà più che interessante questo martedì. Cercate di mantenere la calma, organizzatevi al meglio. In giornata potreste perfino concludere un affare importante. Amore: questo martedì vorreste farvi coinvolgere sino in fondo in una storia romantica, ma pensieri contraddittori si frappongono tra voi e il vostro obbiettivo. La voglia di divertimento è davvero molta, ma se maneggiate fuochi d’artificio rispettate comunque tutte le norme del buonsenso.

Lavoro: state ritrovando tutta la vostra creatività e ciò si tradurrà presto in buoni risultati. I buoni risultati sul lavoro, a loro volta, miglioreranno il vostro umore anche se ci sono ancora un bel po’ di cose da sistemare. Salute: la Luna in Cancro è ottima per prendersi cura della pelle con una buona crema protettiva per proteggersi dalle prime scottature. Massima del giorno: occhio non vede, cuore non duole. Voto: 9-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. sotto pessimi auspici evolverà quasi interamente questo vostro 26 maggio. Nella sfera familiare siete poco pazienti, ultimamente, e ciò porta a ingigantire qualsiasi problema. Correggete il tiro, è ovvio che nella quotidianità non può filare tutto liscio, ma non è il caso di sbottare al primo soffio di vento.

A volte, la dolcezza e l’amore sono i rimedi migliori. Amore: la conflittualità esasperata di Venere in quadratura a Nettuno potrebbe farvi perdere le staffe, ma anche riaccendere desiderio e passione. In serata chiamate o cercate una persona che non sentite da tempo: sarà un’ottima cosa per entrambi. Lavoro: non scherzate con il fuoco, se non volete bruciarvi. Meglio non rischiare grosso in affari o ve ne potreste pentire. Venere e Sole potrebbero indurvi a scelte radicali del tutto sbagliate. Salute: sarebbe meglio riposare il giusto numero di ore, se non volete alzarvi con un brutto cerchio alla testa. Massima del giorno: ambasciator non porta pena. Voto: 5+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 26 maggio al Sagittario indica una stupenda giornata, tutta da godere a pieno. Il cielo astrale vi sorride, alla vostra finestra vedete in lontananza, dirimpettaia, una meravigliosa Luna, positiva per l'amore e un ottimo Sole ideale per le amicizie più sincere. Sarete spronati verso il buon fare, avendo abbastanza energia per superare indenni anche le prove più dure. Amore: un bel pensiero gentile verso il partner potrebbe fare la differenza. Sarete ricambiati con una marea di coccole di cui avete un gran bisogno in questo periodo. Buone nuove per i single: non lambiccatevi troppo il cervello; negli affari di cuore a volte prevale l’irrazionalità sulla ragione e non potete farci niente.

Un po' di relax è necessario, soprattutto quando durante la settimana si accumulano incoscientemente stress e tensioni. Lavoro: circondatevi di persone leali e positive: raggiungere alcuni dei vostri obiettivi, con loro, sarà più semplice. A fine giornata (stanchezza permettendo) concedetevi un po' di attività fisica o andate a prendere una boccata d’aria. Salute: se dovete stare molto tempo in piedi, potreste sentirvi affaticati. Massaggiate la pianta dei piedi e troverete subito sollievo. Massima del giorno: a pagare e morire c'è sempre tempo. Voto: 9.

Astrologia del giorno 26 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ’top del giorno’. L'oroscopo sulla giornata di martedì 26 maggio presume possa arrivare una giornata piacevole, questo perché il vostro spirito in questo periodo è decisamente positivo.

Saprete come sfoderare il vostro fascino innato e, se fosse il caso, anche rischiare: ciò porterà dei risultati piacevoli quanto inaspettati. Amore: a livello di coppia state vivendo un periodo pieno di belle sorprese, grazie ad astri in perfetta armonia con il segno. Tuttavia dovete ancora lavorare un po’ sul vostro carattere, per renderlo calzante con quello del partner. A voi single uno sguardo di ottimismo è quello che donerà la giusta luce al vostro volto. Non temete per le parole che dovrete pronunciare. Lavoro: siete davvero in ottima forma! Il malumore dei giorni passati è scomparso, intorno a voi ci sono le persone giuste e in molti avrete modo di recuperare eventuali energie perse.

Aspettate un altro po’, tuttavia, prima di prendere decisioni importanti. Salute: ritagliatevi del tempo libero solo per voi ed eviterete così di sprofondare nel malumore. Ogni tanto occorre anche imparare a volersi bene. Massima del giorno: chi disprezza compra. Voto: 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. una giornata apprezzabile, anche se non pienamente soddisfacente. Il quadro astrale si presenterà discreto con Saturno in trigono al Sole ma con la Luna speculare negativa. Come si evince, momento non male, ma da tenere sotto osservazione in quanto non potete permettervi di fare passi falsi. Amore: occorrerebbe dare una bella spinta al rapporto, oppure una svolta, per poter tornare a sorridere.

Prima di tutto, dimenticate i torti subiti dando un bello smacco anche all'orgoglio. A qualcuno la voglia di evasione potrebbe portare fuori rotta: potreste prendere una bella sbandata. Pensate comunque a tutte le conseguenze che potreste patire. Lavoro: alle vostre orecchie giungono diverse indiscrezioni, ma prima di dare per vere certe informazioni occorre vagliarle assai attentamente. La sensibilità che avete, potrebbe in qualche caso rivelarsi un’arma a doppio taglio con la quale potreste rischiare anche di ferirvi. Salute: Quando vi preparate per andare a riposare, lasciate tutte le preoccupazioni fuori dalla stanza da letto, così da fare sonni ristoratori. Massima del giorno: gli errori degli altri sono i nostri migliori maestri.

Voto: 7+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. Secondo l'oroscopo del giorno di martedì 26 maggio, in vista un periodo decisamente segnato dall'antipatico "sottotono", come tra l'altro già ampiamente evidenziato in apertura. Potrebbero verificarsi anche situazioni rischiose, alcune in grado di mettere in pericolo l'intera giornata. Siate più elastici, non cercate di averla vinta a tutti i costi: occhio se nati in seconda decade! Amore: la giornata inizia un po’ sottotono, con qualche insofferenza da parte vostra. Con il trascorrere delle ore, però, le cose andranno decisamente meglio e avrete l’occasione per distrarvi in ottima compagnia. Una raccomandazione: cerca di essere più paziente con tutti.

Voto: 6-.