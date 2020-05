Durante il nuovo mese di maggio i Gemelli continuano a beneficiare del favore di Venere nel segno, prosegue dunque l’ondata di positività e spensieratezza iniziata durante il mese precedente. C’è serenità e romanticismo nei rapporti di coppia. A partire da metà mese Marte si sposta in Pesci e potrebbe portare alla nascita di contrasti in amore, ma soprattutto nel lavoro, ambito in cui i nativi del segno mostrano una forte irrequietezza. Anche il fisico subisce un calo durante la seconda metà del mese, il consiglio delle stelle è quello di evitare gli eccessi e concedersi un po’ di riposo.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di maggio 2020 per il segno dei Gemelli, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di maggio 2020 per il segno dei Gemelli

Amore: la romantica Venere che vi ha portato la primavera nel cuore, tirando fuori il meglio di voi, non si decide a lasciarvi e resterà nel vostro cielo fumo agli inizi del mese di agosto. Dunque l’oroscopo lascia presagire sei mesi vantaggiosi in tal senso, è il momento ideale per abbandonarsi alle emozioni, recuperare un rapporto in crisi o dichiararsi alla persona amata.

Tuttavia l’ingresso di Marte in Pesci il 13 maggio potrebbe creare un po’ di tensione, agitando i rapporti e favorendo la nascita di scontri e discussioni. Meglio essere cauti, contate fino a dieci prima di parlare o rischiate di compromettere un rapporto stabile.

Previsioni astrologiche per il segno dei Gemelli, maggio 2020: lavoro e salute

Lavoro: l’oroscopo di maggio 2020 lascia presagire un mese faticoso per i Gemelli, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Le stelle non sono in opposizione, tuttavia l’ingresso di Marte in Pesci il 13 del mese porta un senso di agitazione e insoddisfazione che agita il segno e lo rende più vulnerabile. I nativi del segno potrebbero non riuscire a mantenere la propria naturale impazienza rischiando di cadere in distrazioni, passi falsi, errori e scontri. Per fortuna ci pensa Mercurio a portare un po’ di serenità e ristabilire l'equilibrio, l’appoggio del pianeta aiuta i Gemelli a superare gli ostacoli e trovare soluzioni.

Salute: l’oroscopo di maggio lascia presagire una prima metà del mese abbastanza tranquilla, senza particolari problematiche. Al contrario a partire da giorno 15 la cura di corpo e mente necessità di maggiori attenzioni e accorgimenti, le stelle consigliano di evitare gli eccessi, anche di farmaci. Particolarmente faticose si riveleranno le giornate del 16, 17, 30 e del 31 maggio. Gli astri e le stelle consigliano di sottoporsi ad un controllo medico se necessario, ma anche di praticare attività fisica e mangiare sano.