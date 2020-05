La Luna in Vergine, nell'Oroscopo di sabato 30 maggio, entra in sintonia con i segni zodiacali di Terra anche se non condivide appieno un atteggiamento troppo pratico e diffidente nei confronti dell'amore. Ecco che non solo la Vergine ma anche il Cancro, Toro, Scorpione e Capricorno tendono a issare delle barriere nei confronti dei sentimenti poiché Luna risulta troppo sensibile ed emotiva. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Vergine nell'oroscopo di sabato

Ariete: sono in arrivo delle belle notizie per voi e gli astri dai Gemelli sono propizi ad avviare nuove storie amorose o rafforzare quelle già esistenti.

Attenzione solo a non trascurare l'amore a causa di alcuni impegni lavorativi che hanno procurato eccessivo stress. Siete invitati a staccare la spina e dedicarvi maggiormente al vostro relax.

Toro: buona la posizione di Luna in trigono dalla Vergine che insieme a Urano nel segno, offre le occasioni giuste per rinnovare la sfera sentimentale. Sono in arrivo belle novità e la possibilità di approfondire le emozioni con maggiore slancio, contrastando questa Luna un tantino riservata nei confronti dei sentimenti.

Gemelli: l'entrata del Nodo lunare nel segno quasi sottopone a superare una prova d'amore, comprendendo le dinamiche del passato ed esortandovi ad avviare un'evoluzione consapevole. Migliorate nel presente ed evitate alcuni errori passati, imparando da questi sbagli per aprire il cuore a nuove modalità più leggere e innovative.

Cancro: l'astro d'argento posizionato in Vergine fa sì che creiate un distacco dai sentimenti. Diventate così più riflessivi e approfondite ogni parola pronunciata dagli altri soppesandola con meticolosità. Attenzione a non diventare troppo suscettibili, piuttosto ampliate la mente a 360° grazie a Mercurio nel segno che acuisce l'intelligenza, proponendo belle novità per voi single.

Leone: una telefonata o un messaggio è in arrivo e diventa risolutivo per una storia amorosa in bilico. Cercate di non lasciarvi prendere dallo scoraggiamento o dal nervosismo poiché la pazienza viene premiata con successo. Saturno in opposizione consiglia di approfondire la sfera amorosa con prudenza e circospezione.

Vergine: Luna nel segno rende gli affetti un po' riservati e tende a creare un distacco dalle emozioni. Così iniziate a issare delle barriere nei confronti dei sentimenti, forse per paura di soffrire. Ma i gesti affettivi ricchi di significato non mancano di certo in coppia così come da parte di voi single.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se alcune situazioni sentimentali risultano alquanto tese, non perdete la pazienza e tergiversate poiché raccoglierete i vostri risultati in futuro. Attenzione a quello che pronunciate in coppia poiché Mercurio in dissonanza crea fraintendimenti anche per i single in cerca d'amore.

Scorpione: tutto ciò che deriva dal passato viene elaborato dalla vostra mente e migliorato, per trarre il meglio da queste esperienze che possono essere costruttive per il futuro.

La Luna dalla Vergine acuisce un'introspezione che fa indirizzare le energie nel verso giusto. Buono il sexappeal con Marte positivo dai Pesci.

Sagittario: la presenza del Nodo lunare in opposizione fa sì che alcune energie debbano rispetto al percorso prestabilito da voi e possono sorgere degli ostacoli in amore. Ma la lungimiranza che mai vi abbandona farà andare avanti con coraggio verso la meta prestabilita. Attenzione a una Luna un po' nervosa nei vostri riguardi.

Capricorno: nuove esperienze emotive non aspettano altro che di essere vissute. Urano in trigono del Toro alleggerisce un atteggiamento troppo rigido nei confronti dell'amore. Così riuscite a rivoluzionare gli affetti già esistenti e ad aprirvi alle occasioni amorose con maggiore facilità.

Acquario: che ne dite di selezionare al meglio le amicizie, scegliendo con scrupolosità quelle sincere? Voi single valutate accuratamente tutte le situazioni poiché una di queste potrebbe diventare qualcosa di più. I pianeti dai Gemelli garantiscono romanticismo e brio, quindi via libera all'amore sia che siate single che in coppia.

Pesci: attenzione alla Luna in opposizione che può causare irritabilità. È un periodo di prova per voi in coppia e i single devono fronteggiare alcune pulsioni interiori difficili da tenere a bada. Cercate di analizzare i fatti in maniera più obiettiva, evitando di proiettare l'immagine che la vostra interiorità ha costruito.