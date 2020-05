Nel mese di giugno 2020 vi saranno tre cambi planetari rilevanti: Marte viaggerà dai gradi dei Pesci all'Ariete, mentre il Sole cambierà domicilio passando dai Gemelli al Cancro ed il Nodo Lunare si sposterà dal segno dal Cancro ai Gemelli.

Oroscopo mensile favorevole per Gemelli e Leone, meno roseo per Ariete e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. L'alcova potrebbe essere la stanza più frequentata di giugno in casa Gemelli, grazie alla congiunzione Sole-Venere che terrà banco per le prime tre settimane. Meglio, però, trascorrere del tempo anche assieme agli amici, come suggerisce la retrogradazione venusiana, che reclameranno la loro attenzione.

2° posto Leone: trasgressivi. Giugno sarà presumibilmente un mese in cui i nativi vorranno rimescolare le carte in ambito amoroso; molti single vorranno e potranno concedersi un pizzico di trasgressione supplementare nei nuovi flirt che instaureranno.

3° posto Acquario: progetti. Saturno sta camminando all'indietro ed a breve, inoltre, tornerà nell'austero Capricorno ponendo l'attenzione dei nati del segno verso il prossimo futuro amoroso. Saranno, dunque, in parecchi a progettare trasferimenti in nuove abitazioni o a mettere un erede in cantiere.

I mezzani

4° posto Cancro: chiarimenti. A giocare un ruolo determinante nel sesto mese del 2020 saranno, c'è da scommetterci, il passaggio del Sole nella loro orbita il 21 e, sopratutto, lo spostamento del Nodo Lunare dal loro domicilio a quello dei Gemelli già dal 5.

Sarà l'ora di mettere in chiaro la situazione amorosa senza alcuna remora, in modo da poter affrontare il torrido luglio più serenamente.

5° posto Bilancia: sereni. Il clima nel focolare domestico, sopratutto quando i Luminari s'incontreranno nel loro Elemento, tenderà ad assestarsi verso la serenità e ciò non potrà che cimentare la simbiosi del menàge amoroso.

6° posto Toro: intransigenti. Le faccende di cuore in questo mese avranno presumibilmente un ruolo da protagonista per i nati del segno, malgrado lo spostamento del Sole e del Nodo Lunare renderanno i nati Toro intransigenti verso partner e figli. Questo mood autoritario, se esasperato, potrebbe avere risvolti poco entusiasmanti dal 28, quando Marte diverrà ostile.

7° posto Scorpione: in balia delle onde. Incertezze ed incostanza umorale avranno buone chance di costellare gran parte del mese, lasciando i nativi in balia delle onde amorose. Tale confusione, però, servirà necessariamente per porre l'attenzione su ciò che non va e raddrizzare il tiro.

8° posto Capricorno: regali. Nei mesi passati i nati del segno, marcati a vista da Urano, Marte e Saturno, hanno spesso relegato le faccende di cuore in secondo piano. Adesso, però, che le effemeridi renderanno le loro giornate meno pressanti potrebbero provare a farsi perdonare al loro modo, facendo dei regali alla dolce metà.

9° posto Vergine: stand-by. Sia chi vive una relazione stabile che i single del segno vorranno, con tutta probabilità, concentrarsi sugli aspetti pratici della quotidianità, quasi non ponendo attenzione alle vicende amorose.

Di questo passo, però, potrebbero essere richiamati all'ordine dal partner durante le ultime giornate del mese.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: irrequieti. La serenità nelle faccende di cuore sarà presumibilmente una chimera in casa Ariete durante il mese di giugno, e tale irrequietezza sarà da attribuirsi alle meccaniche di coppia che parranno incepparsi d'un tratto.

11° posto Pesci: pausa di riflessione. Lo spostamento del Nodo Lunare in Gemelli già dal 5 potrebbe far mutare la prospettiva amorosa dei nativi, facendo protendere le prime due decadi per una pausa di riflessione. Tale decisione, però, sarà difficilmente gradita dalla dolce metà.

12° posto Sagittario: prove. Giugno avrà buone chance di rivelarsi come un periodo all'insegna delle prove amorose per i nati del segno, dove le coppie o i single che ne usciranno 'indenni' potranno proseguire con la consapevolezza della durevolezza del rapporto, a prescindere dagli impedimenti.