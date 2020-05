A giugno 2020 ci saranno tre spostamenti planetari importanti: il Nodo Lunare viaggerà dai gradi del Cancro ai Gemelli, nel frattempo il Sole cambierà domicilio passando dai Gemelli al Cancro ed, infine, Marte si sposterà dall'orbita dei Pesci all'Ariete.

Oroscopo mensile favorevole per Toro e Leone, meno entusiasmante per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: nuove mete. Ciò che sino a ieri pareva indissolubile avrà buone chance di non esserlo più a giugno per i nativi, a causa del trigono che il Sole formerà per le prime tre settimane con Saturno retrogrado nella loro orbita. Per questo ogni faccenda professionale andrà rivista e ridisegnata e ciò porterà succulenti benefici, ma non immediati.

Giorni fortunati: 5, 14 e 17.

2° posto Toro: obiettivi mutati. Il primo segno di Terra potrebbe trovarsi di fronte un mese di giugno che, a primo acchito, risulterà destabilizzante, professionalmente parlando. Col trascorrere delle settimane, però, sarà facile carpire i nuovi sentieri lavorativi da intraprendere e mutare, di conseguenza, le loro mete prefisse. Giorni fortunati: 1, 3 e 20.

3° posto Leone: finanze top. Il settore economico dei nati Leone andrà, con tutta probabilità, a gonfie vele ed il terzetto Giove-Plutone-Saturno suggerirà di fare come la formica, ovvero conservare il denaro per eventuali periodi di magra. Fine giugno di probabili incontri professionali che strizzeranno l'occhio al futuro professionale.

Giorni fortunati: 6, 28 e 30.

I mezzani

4° posto Gemelli: conservatori. Durante il sesto mese del 2020 i nativi saranno chiamati ad assumere un mood conservatore, anzichè espansionistico, che sarà utile per mantenere le posizioni acquisite nella scala gerarchica aziendale. Meno rosee le effemeridi per gli autonomi che potrebbero barcamenarsi tra lentezza dei fornitori ed una lucidità d'intenti non eccelsa.

Giorni fortunati: 7, 11 e 19.

5° posto Bilancia: comunicativi. Nel mese che aprirà i battenti a breve i nati del segno potrebbero ritrovare un'abilità comunicativa che nell'ultimo periodo latitava, e ciò li aiuterà a dialogare in scioltezza con capi e colleghi. Sconsigliati, invece, gli investimenti economici che difficilmente si rivelerebbero azzeccati.

Giorni fortunati: 18, 20 e 21.

6° posto Cancro: fine mese top. Sarà presumibilmente un mese in crescendo quello che dovranno attendersi i nati del segno, perché il passaggio del Nodo Lunare in Gemelli, in un primo momento,li metterà di fronte ad alcune evidenze professionali oramai logore. Successivamente, quando il Sole dal 21 sbarcherà nel loro domicilio, sarà l'ora di accantonare il vecchio e costruirci su dei nuovi tasselli lavorativi. Giorni fortunati: 4, 24 e 27.

7° posto Scorpione: a piccoli passi. Giugno potrebbe essere un mese avaro di novità degne di nota o scossoni di sorta, dove la retrogradazione di Saturno e Marte unita all'avverso transito uraniano suggerirà loro di avanzare a piccoli passi, evitando categoricamente colpi di testa sia dialettici che finanziari, i quali potrebbero rivelarsi controproducenti.

Giorni fortunati: 1, 2 e 5.

8° posto Capricorno: rallentamenti. Raggiungere gli obiettivi in uno schioppo di dita non sarà un'impresa facile per i nati del segno, i quali dovranno necessariamente fare i conti col giro di boa di un Saturno retrogrado che, prima di riapprodare momentaneamente nella loro orbita, esigerà fermezza e determinazione nel controbattere alle avversità mensili. Giorni fortunati: 9, 13 e 23.

9° posto Vergine: ristrettezze economiche. L'ambiente professionale riserverà, c'è da scommetterci, qualche amarezza ai nati Vergine, che potrebbero fare i conti con orari di lavoro ristretti o mansioni delegate a terzi. Tali stravolgimenti influiranno anche sulla busta paga che sarà presumibilmente più leggera del solito.

Giorni fortunati: 17, 19 e 24.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: stressati. L'apatia e l'accidia che spesso i nati del segno hanno messo in campo da qualche mese a questa parte, potrebbe presentare il conto durante questo periodo. La mole di lavoro arretrata e la propensione dei colleghi ad affibbiargli ulteriori mansioni avrà buone chance di far subentrare dello stress nelle loro giornate. Sarà questione di riprendere il ritmo professionale e gli Astri confideranno che, d'ora in poi, non andrà più smarrito. Giorni fortunati: 2, 4 e 21.

11° posto Sagittario: scelte difficili. Non sarà probabilmente semplice per i nativi operare delle scelte professionali a cuor leggero durante il mese di giugno, perché saranno combattuti tra la voglia di rimettersi in carreggiata e le condizioni lavorative quasi surreali con cui dovranno necessariamente rapportarsi.

Giorni fortunati: 18, 23 e 30.

12° posto Ariete: bocca cucita. Gran parte della partita professionale dei nativi durante il mese in questione sarà giocata dal loro approccio comunicativo. Diverse saranno le avversità planetarie ed a fronte di ciò sarà bene mantenere cucita la bocca, perché una questione professionale traballante con una parola fuori posto potrebbe interrompersi in un lampo. Giorni fortunati: 8, 25 e 30.