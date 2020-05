Martedì 26 maggio 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna e il Nodo Lunare stazionare in Cancro, mentre Mercurio, il Sole e Venere sosteranno sui gradi dei Gemelli. Urano rimarrà stabile nel domicilio del Toro, così come Nettuno e Marte continueranno la loro orbita in Pesci. In ultimo, Saturno proseguirà nel segno dell'Acquario, mentre Giove assieme a Plutone che permarranno sui gradi del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Sagittario ed Ariete.

Sul podio

1° posto Pesci: passionali. La camera da letto potrebbe essere la stanza più trafficata della giornata in casa Pesci, con grande soddisfazione del partner che ultimamente aveva lamentato una costante apatia nel loro modus operandi.

Spiragli professionali probabili in mattinata da non prendere sotto gamba.

2° posto Scorpione: amore top. Che si tratti di una nuova passione artistica o di una fresca conoscenza affettiva, i nativi potranno presumibilmente 'coltivarla' coi favori astrali che ne assicureranno una crescita lenta e inesorabile.

3° posto Cancro: lavoro top. Sebbene il settore professionale del momento si basi, purtroppo, su basi precarie sarà probabile che i nati del segno ricevano una buona proposta lavorativa che, prescindendo dal ritorno economico, andrebbe colta al volo.

I mezzani

4° posto Leone: riordini. I prossimi due giorni la Luna sarà nel loro segno, ma questo martedì potrebbe essere utile per ponderare a dovere le mosse da attuare, sia in ambito lavorativo che amoroso, in modo da non farsi trovare impreparati già da domani, quando sarà ora di iniziare a porre le basi.

5° posto Vergine: finanze top. La gratificazione materiale è, spesso e volentieri, un fattore imprescindibile per i segni di Terra, ed in queste ore presumibilmente i nativi decideranno di accantonare le problematiche grazie ad un acquisto adocchiato da tempo.

6° posto Toro: determinati. I Luminari avversi, uniti alla retrogradazione di Saturno nel loro Elemento, potrebbe stimolare la determinazione nativa che sarà estremamente utile per aggirare gli ostacoli professionali di queste 24 ore.

Amore in secondo piano.

7° posto Gemelli: ottimisti. Il trigono Sole-Saturno nell'undicesima casa dovrebbe rendere i nati del segno particolarmente ottimisti, soffermandosi su ciò che potrebbe avere margini di miglioramento e non badando a ciò che andrebbe accantonato.

8° posto Acquario: amore flop.

Le vicende lavorative rappresenteranno presumibilmente la priorità dei nativi relegando, come conseguenza, le faccende di cuore nel dimenticatoio. Peccato, però, che il partner non sarà d'accordo e la ramanzina sarà dietro l'angolo.

9° posto Capricorno: famiglia al centro. Il focus dei nativi potrebbe essere rappresentato dalla famiglia, ambito in cui sarà richiesto il loro aiuto per venire a capo di un'annosa faccenda. Il tempo dedicato a risolverla ne sottrarrà inevitabilmente alle faccende pratiche, suscitando un certo malcontento nei nati del segno.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: indisponenti. Qualcosa potrebbe non quadrare in vari ambiti esistenziali e la Luna Nuova nell'avverso Gemelli del 22 maggio non ha fatto che evidenziare maggiormente tali grane, rendendo in queste 24 ore i nati Sagittario presumibilmente indisponenti con le persone con cui avranno a che fare.

11° posto Bilancia: taciturni. Il parterre planetario, perlopiù avverso in questa giornata, renderà probabilmente i nativi con poca voglia di comunicare, suscitando lo stupore di capi e colleghi non abituati a tale mood abbottonato.

12° posto Ariete: dispettosi. I nativi di seconda e terza decade che, durante le scorse settimane, hanno subito un torto o presunto tale potrebbero cimentarsi in una vendetta, che non sarà affatto gradita dagli amici che la scopriranno anzitempo.