Venerdì 22 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna ed Urano stazionare nel segno del Toro, mentre Il Sole, Venere e Mercurio saranno nell'orbita dei Gemelli. Giove assieme a Plutone permarranno in Capricorno come Saturno che continuerà il moto in Acquario. Infine, Nettuno e Marte proseguiranno il domicilio in Pesci ed il Nodo Lunare e rimarranno stabili in Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Vergine, meno conciliante per Pesci e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: entusiasta. Un piccolo traguardo raggiunto o una gratifica morale inaspettata potrebbero giungere nel settore professionale nativo, con la piacevole conseguenza di renderli entusiasta e consci di aver intrapreso la strada giusta.

2° posto Vergine: lavoro top. Le vicende lavorative avranno, con ogni probabilità, il favore degli Astri. Sopratutto per chi opera alle dipendenze altrui, questo renderà più semplice ai nativi raggiungere le mete prefissate. Probabili dissapori amorosi in mattinata.

3° posto Capricorno: determinati. Sebbene il venerdì non sarà presumibilmente avaro di ostacoli, i nativi sapranno mettere in campo un'invidiabile determinazione che spazzerà via gli antagonisti del settore professionale con estrema facilità.

I mezzani

4° posto Toro: prole. Il focus odierno dei nati Toro avrà buone chance di essere indirizzato verso l'educazione dei figli, che sarà motivo di discussione con il partner per giungere ad un compromesso che soddisfi tutte le parti in causa.

5° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico, malgrado la comunicazione non sarà ai massimi livelli, il clima potrebbe risultare sereno e ciò non potrà che cementare la simbiosi del ménage di coppia.

6° posto Leone: amore sottotono. La dolce metà rappresenterà presumibilmente il tallone d'Achille per i nati del segno nel giorno che precede il weekend, perché sottolineerà senza remore ciò che nella storia d'amore non va oramai da qualche tempo.

7° posto Sagittario: fai da te. La dimora potrebbe necessitare di qualche attività di manutenzione che, spesso procrastinata, avrà ottime chance di essere portata a compimento dai nativi quest'oggi. Lavoro in stand-by.

8° posto Cancro: schietti. La sincerità messa in campo questo venerdì sarà, con tutta probabilità, liberatoria per i nati Cancro ma forse troppo 'cruda' per le persone con cui si rapporteranno.

Amore in secondo piano.

9° posto Ariete: taciturni. Il mood abbottonato che potrebbero sfoggiare i nativi in questa giornata lascerà stupiti partner e amici, abituati a una versione decisamente più comunicativa. Il perché di questa bocca cucita sarà figlio della quadratura Mercurio-Nettuno.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: spossati. Il bottino energetico sarà presumibilmente scarno quest'oggi ed i nativi potrebbero optare per prendersi un giorno di ferie dall'ambiente professionale, onde evitare di commettere controproducenti gaffes.

11° posto Pesci: finanze flop. La situazione economica del venerdì nativo non sarà probabilmente entusiasmante, e per non renderla ancor più traballante sarà bene eliminare ogni spesa superflua virando soltanto sullo stretto indispensabile.

12° posto Gemelli: giornata no. Sebbene l'impegno messo in campo non mancherà oggi ai nati Gemelli, sopratutto al lavoro, a venir meno potrebbero essere i risultati che ne deriveranno. Meglio, però, non disperare perchè la ruota astrale girerà anche per loro.