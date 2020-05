L'oroscopo di giovedì 21 maggio avrà in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo: Sole, Mercurio e Venere in Gemelli, Luna e Urano in Toro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Saturno in Acquario. Nella giornata di domani, il Toro avrà voglia di stare al centro dell'attenzione, mentre lo Scorpione sarà colmo d'amore. Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà l'Oroscopo del 21 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 21 maggio: Ariete produttivo e Cancro insicuro

Ariete: vi sentirete produttivi e pronti a sfruttare tutte le vostre energie per ottenere i risultati desiderati.

Probabilmente, avrete bisogno di un'agenda in cui appuntarvi le cose da fare, perché avrete davvero molti impegni. Le persone che vi circonderanno non riusciranno a stare dietro alla vostra dinamicità e, forse, tenderanno a criticarvi per l'eccessiva esuberanza. Il vostro assetto mentale vi porterà a lavorare molto su voi stessi e, se vi impegnerete con cura e dedizione, riuscirete a diventare chi vorrete essere.

Toro: avrete bisogno che qualcuno vi presti attenzione. Tutti sembreranno talmente presi dalle loro questioni personali da ignorarvi. Tenterete un approccio eccentrico e un po' disarmante per cercare di tornare a essere i protagonisti della scena. L'oroscopo consiglia di non esagerare, non si possono forzare i comportamenti delle persone, ma se cercherete di comprenderle e di entrare in empatia con loro, sicuramente, otterrete risultati migliori.

Il partner vi apparirà stanco e distaccato, non forzatelo, prima o poi tornerà da voi.

Gemelli: vi sentirete come dei pesciolini rossi intrappolati in un acquario. Avrete voglia di emergere e di uscire dalla vostra zona di comfort. Le comodità avute fino a questo momento vi faranno storcere il naso.

Desidererete scontrarvi con la vita vera, conoscere sfaccettature inedite e imparare ad ascoltare le storie delle persone. Ci vorrà del tempo, non si può cambiare in un solo giorno, però, se davvero lo vorrete, riuscirete ad approcciarvi al mondo in modo diverso. L'oroscopo consiglia di non correre rischi inutili.

Cancro: ai vostri occhi, il mondo vi apparirà splendente e luccicante, ma voi vi sentirete inadatti a cogliere le opportunità che vi offrirà. Sarete insicuri e questo vi spingerà a vivere con pesantezza le piccole esperienze che farete. Non avrete voglia di dialogare con gli altri, ma chiudervi a riccio non vi aiuterà a migliorare la vostra situazione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di aprire il vostro cuore a qualcuno di cui vi fidate veramente: un amico, il partner, un familiare. Parlare di ciò che starete provando vi farà sentire più liberi e completi.

Oroscopo del 21 maggio: solitudine per Vergine e Scorpione passionale

Leone: vi sembrerà di non avere tempo per niente, andrete di fretta e non vi concederete il tempo per apprezzare i diversi momenti della giornata.

Qualcuno potrebbe paragonarvi a delle trottole impazzite, in realtà dovrete fare i conti con un turbinio di impegni e di idee. Pretenderete molto da voi stessi e, forse, rimarrete delusi davanti a possibili ostacoli. Le previsioni zodiacali suggeriscono di non rimanerci troppo male, le difficoltà potrebbero sparire così come sono comparse. L'importante sarà non perdere mai di vista l'obiettivo.

Vergine: dovrete confrontarvi con la solitudine. Odierete rimanere da soli e cercherete di fare qualunque cosa per riuscire a catturare un po' di compagnia. Ci saranno dei brutti pensieri che la faranno da padroni nella giornata di domani e, per questo, preferirete dedicare tempo a cose che non vi lascino modo di pensare troppo.

L'oroscopo consiglia di non scappare dai vostri dubbi, la cosa migliore sarà affrontarli e trovare un giusto compromesso. L'aiuto del partner sarà fondamentale in questa situazione.

Bilancia: il vostro cuore batterà per un incontro inaspettato. Le cose migliori accadono sempre quando non si programmano e nella giornata di domani ne avrete la conferma. Vi sentirete determinati, ma non rinuncerete all'altruismo e alla solidarietà nei confronti degli altri. Gli amici apprezzeranno i vostri piccoli gesti e, forse, contraccambieranno con qualcosa di speciale. L'oroscopo consiglia di fare più attenzione al vostro benessere fisico: lo sport potrebbe non rallegrarvi troppo, ma sicuramente ne trarrete beneficio.

Scorpione: sarà una giornata all'insegna dell'amore. Proverete dei sentimenti molto profondi per il vostro partner e farete di tutto per farli emergere. I complimenti vi faranno sentire amati e apprezzati, ma desidererete essere maggiormente coinvolti nei suoi progetti. Dal punto di vista lavorativo, forse, batterete un po' la fiacca, ma non sarà colpa vostra: date troppa poca importanza al riposo notturno. L'oroscopo consiglia di provare a modificare il vostro ritmo sonno-veglia per affrontare le esperienze con più entusiasmo ed energia.

Previsioni astrologiche di giovedì 21 maggio: Capricorno corteggiatore e Acquario stressato

Sagittario: avrete un calo d'energia, ma farete di tutto per contrastarlo.

Non vi piace rimanere sul divano a dormire, però l'oroscopo consiglia di prendervi un po' di tempo per voi stessi. Potrebbe essere il momento giusto per spolverare vecchie passioni rimaste nel cassetto o per scoprire qualche nuovo hobby. Il partner, forse, vi farà pesare la vostra distrazione, ma se gli spiegherete le cause vedrete che cercherà di aiutarvi e che parteciperà con entusiasmo alle attività che gli proporrete.

Capricorno: vi darete da fare per conquistare il cuore della persona amata. Non sarà un'impresa semplice perché l'ansia potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. L'oroscopo consiglia di essere voi stessi in ogni circostanza, non deragliate mai lontano dalla vostra personalità e tutto andrà per il verso giusto.

I parenti avranno un ruolo cruciale in questa giornata perché vi saranno accanto e cercheranno di tirarvi su nei momenti più problematici. Non isolatevi, date spazio ai loro sentimenti e accogliete con gioia l'affetto ricevuto.

Acquario: ultimamente, vi siete sovraccaricati e avete accumulato troppo stress. Avrete bisogno di prendervi una pausa e di distaccarvi dalle ansie quotidiane. Fate un respiro profondo e provate a concentrarvi sulle cose che contano davvero per voi. Sarete un po' preoccupati per l'aspetto finanziario, desidererete maggiori entrate, ma vi renderete conto che il momento è complesso e non adatto a lanciarvi in nuove sfide. L'oroscopo consiglia di non cestinare le vostre idee, tenetele a mente e riprendetele in futuro.

Pesci: tutto a un tratto vi sentirete travolti dalle emozioni. Cercherete di contrastare quelle più intense, ma sarà una battaglia inutile. L'oroscopo consiglia di affrontarle, senza soccombere ai sensi di colpa. Forse sentirete il bisogno di chiedere scusa a una persona che avete fatto soffrire in passato. Fatelo, seguite il vostro istinto, potreste ricevere una bella sorpresa in cambio. A fine giornata vi sentirete più liberi e rilassati e avrete modo di dedicare del tempo alle vostre attività preferite.