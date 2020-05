Il nuovo mese inizia con una bellissima Luna crescente in Bilancia, che porta serenità, passione e vitalità alla vita sentimentale dei Gemelli. È un buon momento in amore, sia per chi ha un rapporto di coppia, sia per i single alla ricerca dell’anima gemella. Nettuno in aspetto positivo lascia presagire giornate vantaggiose per il fisico, anche se Marte potrebbe venire a disturbare questa pace, magari con sogni inquieti e nottate agitate. Mercurio si trova nel settore pratico, favorisce dunque le nuove iniziative in ambito lavorativo e lascia presagire la buona riuscita di vendite, acquisti e compravendite.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di giugno 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di giugno 2020 per i Gemelli

Amore: come anticipato il mese di giugno inizia con una Luna romantica e passionale. Dunque sono giornate molto vantaggiose per fare progetti in amore, cercate di recuperare la passione o confessare i propri sentimenti alla persona amata. Entro la fine del mese qualcuno potrebbe fare un incontro importante per il futuro, una conoscenza nata in modo un po’ brusco, magari con un piccolo scontro, potrebbe diventare qualcosa di molto di più. È un mese positivo anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali e i legami familiari, vi sentite più sereni, disponibili e aperti al dialogo.

Tuttavia Marte potrebbe venire ad agitare questa serenità, il pianeta in posizione contrastante fino a giorno 27 potrebbe creare delle problematiche nei rapporti con un ex, soprattutto laddove ci sono situazioni legali in corso.

Lavoro: per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa un cielo vantaggioso protegge il segno, che può fare affidamento sulla protezione di Mercurio.

Il pianeta si trova infatti nel settore degli affari, del patrimonio personale, degli immobili e del commercio e lavora duramente per garantirvi le dovute gratificazioni. Il mese di giugno potrebbe portare dei cambiamenti per quanto riguarda la sfera economica, un incremento dei guadagni o una promozione.

Anche i liberi professionisti, gli studenti e i giovani possono trarre vantaggio da questo quadro astrale sorprendente. Non vi resta che sfruttare al meglio questo oroscopo vantaggioso.

Salute: l’oroscopo di giugno lascia presagire un primo mese estivo ricco di novità e positività per il segno e anche per quanto riguarda la sfera salutare le stelle non sono in opposizione, anzi Nettuno diventa un po’ farmacista e vi spinge a prendevi maggiormente cura di voi. A disturbare questa serenità potrebbe arrivare Marte. Fino al 27 del mese il segno potrebbe procurarvi leggeri disturbi, come stanchezza, sonno agitato, nervosismo e cattivo umore, soprattutto nelle giornate un anche la Luna è ostile, in particolare il 5 e il 13 giugno.