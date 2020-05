L'oroscopo del mese di giugno 2020, è pronto a svelare le previsioni zodiacali del mese in arrivo di tutti e dodici i segni dello zodiaco.

Il cielo astrale del periodo vede in netta ripresa la Bilancia, desiderosa di sfruttare l'onda astrale positiva per ridare smalto e vigore al rapporto sentimentale. Si prevede un mese di giugno un poco ballerino, invece, per i nativi del Cancro. Quest'ultimi avranno una partenza del mese abbastanza "tosta", probabilmente si prolungherà fino al giorno 13 per poi ritornare nuovamente dal 27 al 2 di luglio. Per quanto riguarda i nativi dello Scorpione, l'Oroscopo di giugno invita alla calma affinché i nativi stiano tranquilli in campo lavorativo: dopo ogni tempesta torna il sereno.

Diamo spazio alle previsioni redatte dall'oroscopo mensile per il prossimo giugno, segno per segno.

Oroscopo, le previsioni di giugno da Ariete a Cancro

Ariete - Ad inizio mese di giugno Venere ostile provocherà un’insofferenza mista a nostalgia che non vi sarà facile dissipare, soprattutto se siete single e stanchi di esserlo. La confusione in amore vi procurerà una sorta di disorientamento. Cercate un chiarimento con chi amate. La Luna nel segno sorride a Nettuno, ma bisticcia con Giove, Plutone e Marte. Un mix di energie che saprete sostenere, sia pur stressandovi molto. Se il vostro partner accamperà diritti e si farà troppo possessivo, ponete assolutamente dei limiti.

Toro - Il prossimo mese di giugno direte basta a tutto ciò che è superfluo e rinviabile, per accogliere ciò che è essenziale e non può più aspettare.

Vi sentirete meglio e nella vostra quotidianità tutto funzionerà meglio. Fate attenzione a non rovinare l’intesa di coppia con un atteggiamento capriccioso ed eccessivamente pretenzioso. Non fate errori. Con Plutone contrario dal segno, a metà mese fate attenzione allo stile di vita, che potrebbe essere costellato da diverse trasgressioni.

Gemelli - Siete alla ricerca di un lavoro? Incontrerete delle persone che fanno al caso vostro, capaci di aprirvi dei canali lavorativi anche all’estero. Chi è in coppia medierà tra sentimenti e razionalità. Così facendo eviterà situazioni intricate e poco congeniali all’intesa. Se qualcuno dovesse strizzarvi l’occhiolino, sappiate che vuole solo un’avventura.

Starà a voi decidere se è quello che desiderate. Sarà bene fare ogni tanto una dieta depurativa, eliminando alcolici, grassi, dolciumi e fritti.

Cancro - Grazie ad Urano, a giugno saranno privilegiati soprattutto coloro che lavorano nei settori dell’informatica o delle tecnologie d’avanguardia. I molteplici impegni che avete rischiano di rendervi irritabili e dispersivi. Cercate di organizzarvi. Dovete prendere delle decisioni? Fatelo con animo sereno e calma interiore. Con il nervosismo rischiate di prendere la strada sbagliata. Se siete indecisi sul da farsi, mandate avanti un collega fidato per tastare il terreno. Grazie alle sue impressioni affinerete la giusta strategia. Vi sentirete pieni di verve e passione, anche se forse non è ancora il momento di fare grandi progetti per il prossimo futuro.

Oroscopo mensile, previsioni di giugno da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali per il mese di giugno invogliano ad essere positivi: consigliabile quindi adoperare le vostre armi seduttive anche con il "vicino di casa" tanto per fare un esempio estremo. Con Giove dissonante potreste avvertire il desiderio, anzi la necessità, di apportare dei cambiamenti al solito trantran. Per fortuna la Luna nel segno amico del Sagittario vi spronerà a risolvere ogni genere d’inconveniente. In amore sarete alla ricerca di situazioni inaspettate ed imprevedibili che sappiano regalare a voi ed al vostro partner un brivido di eccitazione.

Vergine - Venere, dal giorno 12 in trigono a Saturno, potrebbe farvi fare un incontro decisivo per la vostra vita sentimentale.

Anche se sapete che le responsabilità cresceranno, sula lavoro accetterete di fare delle cose che vi appassionano e coinvolgono in modo particolare. Non fatevi condizionare troppo dai sentimenti, perché potreste rischiare di non vedere la vostra realtà amorosa per quella che è... La persona amata è disposta a venirvi incontro e ad esaudire i vostri desideri, a patto che lasciate da parte i modi diretti e sbrigativi.

Bilancia - Non distogliete l’attenzione dalle cose che vi circondano. Potreste trovare lì la chiave di volta delle problematiche che vi assillano. Guardatevi dai malintesi. Piccole rinunce porteranno in futuro i vantaggi che tanto avete desiderato. Meglio non dare inizio a ciò che fin da ora sapete non poter portare a termine.

Siate più tempisti e adattatevi anche ai ritmi altrui. I single faranno breccia nel cuore di una persona con discorsi che invitano a riflettere. Questa volta vi togliete la vostra maschera spensierata.

Scorpione - L'oroscopo del mese di giugno indica che dovrete avere molta pazienza in ambito lavorativo. Venere dal giorno 8 porta vivacità nei rapporti di sempre. Buone opportunità nelle relazioni con le persone a cui tenete. Riflettete prima di agire. Tra amici trasformate il clima di pungente nervosismo con un dialogo piacevolmente distensivo. Chi è solo, proverà una grande attrazione per una persona conosciuta da poco tempo. Chi è in coppia intensificherà e consoliderà l’intesa. Bel momento invece per chi è in coppia: l’armonia dona una grande serenità e la voglia di fare compie passi importanti.

Slanci ricambiati.

Previsioni zodiacali: l'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - L'amore, nel mese di giugno giunge attraverso l'ambito delle amicizie, proprio come piace a voi, nella vostra seconda casa solare, magari attraverso uno dei tanti spostamenti che siete soliti fare. Siate quindi ben disposti a conoscere persone e ambienti nuovi anche a costo di sentirvi un po' agitati e con il cuore in gola. Mantenete la calma di fronte ai disguidi che faranno capolino quando meno ve lo aspettate. Siete perfettamente in grado di risolverli. Non rimandate ancora, ritagliatevi del tempo da trascorrere con una persona anziana di famiglia. Accompagnatela dal medico, a fare la spesa.

Capricorno - Questo mese porterà dei cambiamenti.

Vi si richiederà impegno e spirito d’iniziativa, ma verrete ricambiati con riconoscimenti e vantaggi. Mercurio in Cancro in "casa 9" favorirà nuovissimi incontri, che sanno essere straordinariamente passionali. Plutone invece, secondo l'oroscopo di giugno, farà di voi degli amanti appassionati ed infaticabili. I single saranno così magnetici che sarà difficile resistere ai loro approcci. Se siete assillati dalla gelosia, prendetevi qualche giorno per meditare, magari scegliendo di stare in solitudine per chiarirvi le idee.

Acquario - Grazie ai toni brillanti della Luna in Cancro, a metà giugno riceverete diverse conferme riguardo al vostro valore e alle vostre capacità da parte di persone insospettabili.

Quando un merito è effettivo e tangibile, è in grado di riconoscerlo anche una persona estranea.Se dedicate troppo tempo al lavoro, musi e lamentele si sprecano. Se la vostra dolce metà vi chiede di essere più presenti, accontentatela. Valorizzate il tempo libero, prenotate una vacanza anche breve con gli amici, distraetevi nel verde e ne trarrete un gran beneficio.

Pesci - Le previsioni zodiacali svelate dall'oroscopo del mese di giugno, portano emozioni intense. Marte in Pesci, nel vostro settore, darà agli affetti prospettive generose, addolcendo l'eventuale rapporto di coppia in crisi. Vi saranno momenti sereni e in alcune giornate anche molto felici. A qualcuno capiterà un’avventura romantica e coinvolgente.

Che fare? Chissà se è proprio vero che è meglio avere rimorsi che rimpianti? Non perdete ulteriore tempo in chiacchiere. È il momento di decidere cose importanti come un’eventuale convivenza o un matrimonio. Portate alla luce tutto ciò che vi fa star male.