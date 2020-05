Con il mese di giugno inizia per il segno del Toro un momento di vantaggioso recupero, della tempesta delle settimane precedenti resta ora infatti solo Saturno, che presto rientrerà in Capricorno.

Il nuovo mese si rivela interessante per la sfera pratica, Marte invita ad agire e ad occuparsi di tutto ciò che non quadra in ambito lavorativo o finanziario. Si possono infatti trovare delle ottime soluzioni e togliersi delle soddisfazioni. Venere favorisce in ambito sentimentale, anche se durante la prima metà del mese alcuni potrebbero sembrare un po’ distratti e poco disponibili, a partire dal giorno 20 sarà dedicarsi al partner e alla famiglia.

La passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di giugno 2020 per i nati sotto il segno del Toro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di giugno 2020 per il Toro

Amore: come anticipato durante il mese di giugno 2020 Venere protegge il Toro, è dunque un momento positivo per i sentimenti e i rapporti interpersonali. Tuttavia durante la prima metà del mese i nativi del segno non avranno molto tempo da dedicare ai sentimenti, in quanto assorbiti da situazioni di natura finanziaria o professione. A partire dal 20 giugno però la situazione cambia, più spensierato e leggero il segno può dedicarsi all’amore, alla cura delle persone care e anche stringere nuove conoscenze.

La fine del mese potrebbe infatti riservare delle belle sorprese ai single, che potrebbero fare conoscenze interessanti.

Previsioni astrologiche Toro, giugno 2020: lavoro e salute

Lavoro: gli influssi vantaggiosi di Marte invitano ad agire per quanto riguardano la sfera lavorativa e gli affari. Tuttavia le stelle consigliano di non abbassare la guardia: questo cielo è prezioso per portare a termine un lavoro o un progetto in che credete.

Le stelle lasciano presagire un mese ricco di successi e soddisfazioni, ideale per avanzare delle proposte, stringere delle collaborazioni o avviare delle attività. A fine mese Giove in ottima positivo ne favorisce gli artigiani e artisti. Martedì 30 la vostra stelle della fortuna si incontra con il ricco Plutone, favorendo la riuscita di trattative redditizie, vendite, acquisti o promozioni.

Salute: l’oroscopo di giugno lascia presagire un mese vantaggioso per il segno, sotto tutti i punti di vista e dunque anche per quanto riguarda la sfera salutare. La ripresa inizierà già durante le prime giornate del mese, per concretizzarsi verso la metà di giugno. È un buon momento per mettersi alla prova, praticare dell’attività fisica, dedicarsi alle proprie passioni o iniziare un nuovo sport.