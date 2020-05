L'oroscopo lascia presagire due giornate di recupero per il Toro che può fare affidamento sugli influssi positivi della Luna. Anche per l'Ariete è in arrivo un momento di serenità e riposo, mentre per il Sagittario non si placano le problematiche. Cauti i Pesci. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 2 e domenica 3 maggio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, 2 e 3 maggio 2020, da Ariete e Pesci

Ariete: il weekend lascia presagire due giornate serene e positive, in cui concedersi un momento di svago e riposo, ma anche dedicarsi alla cura degli affetti personali. L’oroscopo di maggio indica un mese molto interessante per il segno.

Toro: sono 48 ore di forte passione e romanticismo, in cui abbandonarsi alla emozioni e, soprattutto in caso di rapporti in crisi, cercare di recuperare la relazione e la carica sensuale. Meglio il lavoro.

Gemelli: durante la giornata di sabato 2 maggio potrebbero nascere dei contrasti all’interno della sfera familiare, cercate di limitare le polemiche. Domenica meglio concedersi un po’ di relax e dedicarsi alle proprie passioni o hobby.

Cancro: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate interessanti, soprattutto per quanto riguarda l’amore, che ricopre un ruolo centrale durante questo nuovo mese.

Recupero per il fisico. Alti e bassi nel lavoro.

Leone: la giornata di sabato potrebbe rivelarsi un tantino faticosa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti sentimenti e in famiglia. Domenica al contrario si può recuperare. Attenzione al fisico, meglio evitare gli sforzi.

Vergine: l’oroscopo del weekend ci fa sapere che durante le prossime 48 ore il segno potrebbe essere chiamato a prendere una decisione importante, riguardante soprattutto la gestione della casa o la sfera finanziaria.

Le stelle sono dalla vostra parte e vi sostengono.

Bilancia: un quadro astrale positivo protegge il segno e lo rende aperto e disponibile al dialogo. È il momento ideale per cercare di recuperare un rapporto in crisi o trovare dei chiarimenti in amore e in famiglia. Bene il lavoro.

Scorpione: la giornata di sabato 2 maggio potrebbe riservare delle agitazioni ma l’appoggio e i consigli di una persona di fiducia vi aiutano a ritrovare l’equilibrio. La giornata di domenica è più vantaggiosa, ci si può concedere dei momenti di riposo e serenità. Bene l’amore.

Sagittario: possono essere 48 ore faticose, non prive di agitazioni e tensioni, tanto in amore quanto in ambito lavorativo.

Le stelle consigliano di evitare le polemiche e le critiche, meglio ragionare bene prima di parlare o si rischia di dire qualcosa di cui poi pentirsi.

Capricorno: la giornata di sabato potrebbe rivelarsi faticosa soprattutto in ambito lavorativo, dove potrebbero nascere dei contrasti e delle divergenze nel rapporto con i colleghi o con i soci. Al contrario la giornata di domenica è da dedicare al partner e alle cure degli affetti familiari.

Acquario: un quadro astrale positivo protegge il segno e lo avvantaggia per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Al contrario potrebbero nascere delle preoccupazioni per l’ambito finanziario e la sfera pratica, cercate di agire con cautela evitando le scelte improvvise.

Pesci: sono giornate faticose per il segno, agitato da preoccupazioni riguardanti la sfera familiare dove potrebbero essere nate delle divergenze. Il consiglio delle stelle è quello di liberare la mente e ragionare con attenzione sui prossimi passi da compiere. Bene l’amore. Alti e bassi in ambito lavorativo.