Quello che sta per iniziare sarà un mese produttivo, vantaggioso e ricco di opportunità per il Cancro, che soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa potrebbe avere delle intuizioni vincenti. In amore le stelle non sono ostili, infatti preannunciano serenità, armonia e passionalità. Sono favoriti i nuovi incontri per i single alla ricerca dell'anima gemella, soprattutto tra il 20 e il 21 quando sarà possibile beneficiare degli influssi della Luna Nuova.

Gli astri consigliano di curare il fisico e l'alimentazione.

Oroscopo di giugno per il Cancro

Amore: l'Oroscopo di giugno lascia presagire un mese positivo per l'amore e i rapporti interpersonali.

Mercurio favorisce i contatti e la socialità, dunque è possibile curare i legami già esistenti o iniziarne di nuovi. La passione non manca nel rapporto di coppia, tuttavia il tempo dedicato al lavoro potrebbe rendere un po' assenti e distratti nei confronti del partner. Le stelle consigliano di sfruttare i weekend per cercare di rimediare a questa carenza, organizzando delle cenette romantiche o delle gite fuori porta. Per quanto riguarda i nuovi incontri, questo è il mese ideale per i single alla ricerca dell'anima gemella o per coloro i quali intendono ricominciare dopo una storia finita. Le giornate propizie per fare nuove conoscenze sono quelle del 20 e 21 giugno quando il segno potrà fare affidamento sugli influssi della Luna Nuova.

Bene i rapporti familiari, anche quelli tra genitori e figli.

Lavoro: è un mese vantaggioso per quanto riguarda gli affari, dove potrebbero arrivare importanti novità. I mesi precedenti non sono stati privi di preoccupazioni, ma ora il segno può tirare un sospiro di sollievo e trovare le soluzioni desiderate.

Forti del favore delle stelle, i nativi del Cancro potranno ottenere un nuovo incarico, un altro impiego o occuparsi di nuovi progetti. Il momento è favorevole anche per avviare una società o stringere delle collaborazioni. Anche per quanto riguarda l'aspetto finanziario si prevede stabilità e la possibilità di togliersi qualche sfizio.

Salute: l'oroscopo di giugno non lascia presagire un mese negativo per lo stato di salute, anche se non mancheranno dei periodi di nervosismo e agitazione, causati soprattutto dallo stress lavorativo. Le stelle consigliano di lasciare queste problematiche fuori dalla porta di casa per non rovinare la quiete familiare. È importante ritagliarsi dei momenti di relax per dedicarsi a se stessi o alle proprie passioni.