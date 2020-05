Durante la settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 maggio 2020 per la seconda sestina dello zodiaco sarà Marte l'indiscusso protagonista, specialmente per quanto riguarderà gli ultimi segni dell'Oroscopo. Difatti, questo pianeta lascerà progressivamente la costellazione dell'Acquario per andare a collocarsi in quella dei Pesci, producendo così una impennata lavorativa.

Tra i favoriti della settimana spiccheranno il Sagittario e lo Scorpione, ma anche molteplici segni di aria gioveranno di questa opportunità.

A seguire, le previsioni zodiacali dal segno della Bilancia a quello dei Pesci della settimana.

Scorpione sentimentale

Bilancia: una settimana di amore vi attende, con tanta passione, tanta complicità, ma soprattutto tanta voglia di stare assieme e progettare il futuro. Potrebbe insorgere qualche piccola incomprensione, ma svanirà in men che non si dica. Ottimi gli incontri, ma fate attenzione ai rapporti con i colleghi, con i quali purtroppo non saranno così 'rosei'.

Scorpione: sicuramente ogni problema sarà soppiantato da un sentimentalismo eccellente che vi renderà il rapporto con il partner decisamente più affiatato e complice.

L'umore sarà ottimale anche se dovessero presentarsi degli intoppi professionali in ambito lavorativo. Evitate distrazioni troppo gravose.

Sagittario: la precisione nei dettagli sarà il vostro indiscusso punto di forza di questa settimana, ricca di progetti che dovranno essere sfruttati al meglio per poterci ricavare del guadagno ottimale. Sarete in grado di avere delle energie e delle forze da far invidia agli altri colleghi, quindi potreste anche essere in grado di lavorare fino a tardi.

Capricorno riflessivo

Capricorno: questa settimana sarà caratterizzata per gran parte dalla riflessione in campo affettivo e da una pausa più prolungata per quanto riguarderà l'aspetto professionale. La ripresa anche sul piano energetico arriverà nel fine settimana, quando avrete modo anche di sperimentare qualche piccolo progetto che avevate in mente già da tempo.

Acquario: sarete senza dubbio i favoriti della settimana, soprattutto in campo professionale.

Molti di voi infatti arriveranno ad ottenere una promozione o un incremento pecuniario che attendevano da tanto e dopo molti sacrifici. Potreste accantonare facilmente gli affetti o lo stesso partner.

Pesci: avrete una grande rimonta in campo sia finanziario che lavorativo, ma sarà l'aspetto organizzativo quello che costituirà la vostra 'carta vincente'. Purtroppo non avrete molto a che fare con i sentimenti o semplicemente con gli hobby, quindi ci potrebbero essere dei picchi di stress da smaltire.