L'Oroscopo di domani, sabato 9 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna ronzerà ancora nel domicilio del Sagittario conferendo energie e lucidità mentale. Molti segni zodiacali avranno modo di riposare e di recuperare. Nel caso dello Scorpione, invece, questa si appresta ad essere una giornata per certi versi lunatica, ma niente di preoccupante! I nativi del Toro si ritroveranno a riconsiderare alcune questioni, ma ci saranno delle novità per alcuni segni. Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - Questo è indubbiamente un duro periodo per l'economia e ne avete risentito anche voi. Un paio di mesi di stop hanno messo in ginocchio diverse attività, il portafoglio e anche la salute mentale. Ma dopo la tempesta torna sempre il sereno, quello che attualmente bisogna fare è accettare che, per qualche tempo, niente sarà come prima e correre ai ripari. Vi ritroverete a valutare certe proposte di lavoro che forse non vi soddisfano come paga, ma talvolta è necessario ripartire da zero per poter riemergere.

La cosa importante è essere in salute, per cui non abbattetevi e incominciate a prendervi cura del vostro corpo. Tempo al tempo e il cielo si rischiarirà.

Vergine - 11° in classifica - Sarà un sabato con qualche problematica da sistemare. La settimana volgerà al termine lasciandovi piuttosto debilitati e affannati. Qualcuno si sentirà poco bene fisicamente, forse per via di quel solito problema alla schiena o agli arti oppure alla testa.

A partire dal pomeriggio potrete staccare la spina e recuperare. Ritornare a lavorare non è stato un gioco da ragazzi anzi, vi siete fatti in quattro più del solito! Prendetevi tutto il tempo che vi occorre per riflettere attentamente su ciò che può essere migliorato. Serata in relax assoluto: spegnete i pensieri.

Acquario - 10° posto - In queste 24 ore dovrete allentare la presa perché ultimamente siete stati fin troppo nervosi e tesi.

Spesso vi agitate per un nonnulla e dite frasi che non pensate o di cui poi ve ne pentite amaramente. Questo sabato sarà abbastanza diverso dal solito, ma dovrete riposare perché le previsioni della settimana prossima si preannunciano piuttosto impegnative. L'amore o la famiglia sarà di gran consolazione, siete degli eterni Peter Pan. All'orizzonte si intravede una netta ripresa, non disperate dunque!

Scorpione - 9° in classifica - Siete un segno particolarmente imprevedibile, magari in un giorno dite 'A' e nel giorno seguente dite 'B'. Nella vostra testa passano migliaia di pensieri perciò tendete a contraddirvi abbastanza spesso.

Questa giornata del 9 maggio potrebbe rendervi ancora più confusi che mai, ma cercate di spegnere i pensieri nocivi! A volte niente è come sembra. Possibili discussioni in famiglia, sarete lunatici e irascibili. Qualcuno di vostra conoscenza vi contatterà e apprenderete una certa notizia. Guardatevi dai falsi amici e tenetevi a distanza debita dai colleghi furbi.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Pesci - 8° posto - L’Oroscopo di domani dice che avrete un sabato pieno di impegni da sostenere. Se avete rinviato troppo a lungo un compito o un lavoro, dovrete mettervi in pari al più presto altrimenti , prossimamente, vi ritroverete in grossi casini.

Quest'anno non è stato molto proficuo, ma avete maturato alcune consapevolezze che vi hanno spinto a crescere ancora di più. Il primo pomeriggio sarà molto riposante, ritroverete energie e concentrazione. In serata, le coppie innamorate si lasceranno andare a confidenze intime e alla più travolgente passione. Saranno 24 ore valide per coloro che cercano una gravidanza o vogliono lanciare un progetto personale. In serata vi ritroverete a fare le ore piccole.

Ariete - 7° in classifica - Un pizzico di egoismo non fa mai male anzi. Quando si è felici e si sta bene con se stessi, ne giova anche l'ambiente circostante soprattutto la famiglia.

Seguite il vostro istinto, imparate ad ascoltarvi di più e accettate anche gli errori. Per raggiungere la perfezione bisogna continuare a insistere e a riprovarci. Comunque sia, questa giornata vi aiuterà a spazzare via ogni minuscola incertezza che ancora nutrite. In amore occorre ascoltarsi a vicenda senza prevaricazioni. Un'attività fatica ad ingranare, ma se sarete capaci di reinventarvi e di eliminare il superfluo, riuscirete a sopravvivere.

Gemelli - 6° posto - Siete un segno molto dolce, simpatico e amante della famiglia. Vi fate in quattro per le persone che amate e questo vi fa onore, ma dovete imparare ad amarvi di più mettendovi al primo posto.

Avete avuto delle giornate difficili in cui avete combattuto con l'ansia e forse dei sensi di colpa. A partire da questa giornata fate una bella pulizia generale e sbarazzatevi di ciò che vi infastidisce. Valutate l'idea di tenere un diario con cui sfogare i vostri pensieri. Meditate, mangiate più frutta e verdura e non esagerate con te e caffè poiché avete problemi di stress e/o pressione. Anche dedicarvi alle vostre passioni (che sono tantissime) e fare del quotidiano movimento fisico aiuterà a risollevarvi l'umore.

Cancro - 5° in classifica - L’oroscopo del 9 maggio parla di incertezze mentali che di tanto in tanto si affacciano nella vostra mente.

Anche se forse delle cose non sono più come prima, avete fatto un passo indietro e ripreso a camminare. Tuttavia, c'è ancora qualcosa che vi inquieta e in queste 24 ore potreste ritrovarvi a rimuginarci sopra. In questo periodo dovete solamente rivedere ogni cosa e correre ai ripari. Se una strada non porta a nulla di buono, provate nuovi percorsi perché è inutile insistere. La vita è in continua mutazione e per vincere bisogna adeguarsi ai tempi senza rimanere inchiodati al passato.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Leone - 4° posto - A volte nella vita è necessario fare un salto nel buio: chi non risica non rosica!

Siete un segno abituato a lottare continuamente, non vi fate mai schiacciare dagli eventi e per le persone care tirate fuori gli artigli. Questa giornata prometterà grandi cose, perciò tirate pure un fiato di sollievo. Non saranno da escludersi delle novità importanti da tenere in considerazione. Potrete contare sull'elevato grado di lucidità mentale per decidere anche un cambio di rotta. La vostra innata prudenza vi è sempre stata di grande aiuto e lo sarà ancora, intanto imparate ad affinare la tecnica. Avrete un weekend stimolante.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche vi sorridono dato che adorate il weekend in quanto vi permettono di recuperare le energie sia fisiche che mentali consumate durante la settimana.

Avete sudato sette camice nei giorni scorsi ed avete avuto la sensazione di correre una lunghissima maratona! Anche se l'economia piange, non avete nessuna intenzione di fare spazio allo sconforto e alla depressione. Di tanto in tanto avete dei momenti catartici in cui vi sfogate in un pianto liberatorio. Chi ha dei figli, presto riceverà una lieta notizia sul loro conto che li rinfrancherà moltissimo. Passione sotto le lenzuola per le coppie innamoratissime.

Capricorno - 2° posto - Avrete un sabato avvincente e pieno di svaghi. Il vostro fisico risulterà in netto recupero. Anche la mente, che ultimamente è stata sottoposta ad una dura pressione, tornerà ad essere più serena e lucida.

Avrete una gran voglia di darvi da fare e, soprattutto, di farvi notare. Dunque, tirate fuori i vostri sogni nel cassetto perché queste 24 ore porteranno fortuna a tutti i progetti intrapresi in questo arco temporale. Bene anche l'amore di coppia, i più giovani sono in attesa di un certo evento emozionante. Serata a base di pizza e film, ma non fate le ore piccole.

Sagittario - 1° in classifica - Finalmente sabato! Questa settimana vi ha messo a dura prova privandovi delle forze e facendovi brancolare nel buio assoluto. In famiglia e/o nel lavoro ci sono state delle difficoltà da affrontare. Anche se ancora siete ben lontani dalla soluzione, questo sarà un weekend di tregua.

Tornerete a vedere la luce del sole e a danzare sotto le stelle. Coloro che si sono sempre fatti in quattro per gli altri e per raggiungere una buona posizione sociale, meritano un premio che presto potrebbe arrivare! La Luna vi supporterà in queste magnifiche 24 ore, perciò sfruttatela come meglio potete e fate incetta di energie in vista della prossima faticosa settimana.