L'oroscopo del giorno 31 maggio è pronto a svelare le previsioni astrali riguardanti la prossima domenica. Astrologicamente parlando assisteremo all'ingresso della Luna in Bilancia proveniente dal settore della Vergine. Il Sole si troverà ancora sul 10° grado nel campo dei Gemelli in compagnia della Vergine. In Pesci ritroviamo ancora Marte e Nettuno, mentre Mercurio rimane stabile posizionato in Cancro. I pianeti veloci Giove e Plutone saranno presenti ancora per molto tempo nel segno del Capricorno, come anche Plutone nel settore dell'Acquario.

In questa giornata il Toro sarà uno tra i pochi segni ad avere una domenica molto fortunata, mentre l'Ariete potrebbe andare incontro a qualche situazione fastidiosa in campo sentimentale.

Il Sagittario potrebbe trovarsi a fronteggiare situazioni lavorative abbastanza importanti. Scopriamo dettagliatamente cosa riserverà l'Oroscopo di domenica 31 maggio ai dodici segni dello zodiaco.

Previsioni astrali del giorno 31 maggio

Ariete - Domenica dovrete fare uno sforzo notevole in amore, soprattutto in coppia potreste rimanere impelagati in questioni difficili da risolvere. Potreste avere a che fare anche con persone o situazioni che non vi piacciono molto ed essere costretti a mascherare il vostro disappunto: pensate di farcela? È necessario, è un passaggio obbligatorio verso la realizzazione dei vostri progetti. Mandate giù il boccone amaro e in serata recuperate grazie ai vostri affetti familiari.

Non tutte le cose vanno come vorremmo, questo è poco ma sicuro. In questo periodo vi succederà proprio questo: vedrete naufragare un progetto o un desiderio, non è il caso però di drammatizzare. Forse c’è un modo per recuperare o ritentare.

Toro - L'oroscopo di domenica prevede un finale di settimana molto piacevole.

Sono favoriti i brevi viaggi in compagnia. Svuotate la mente, scaricate lo stress e concentratevi soltanto sulle cose che vi fanno stare bene. Da lunedì, poi, si vedrà. Dovete fare attenzione alle spese, non potrete realizzare tutti i vostri progetti in questi giorni. Non prendetevela, anche perché in compenso potrete godere di atmosfere accoglienti e positive.

I sacrifici di adesso saranno ripagati nel giro di poco tempo, non temete. Cambiate aria se potete, concedetevi un viaggetto o accettate un invito: spezzate la routine e trascorrete un fine settimana all’insegna del movimento.

Gemelli - C’è una delusione in agguato che potrebbe evolvere a breve: mettetela in conto e preparatevi a incassarla cercando d'impedire che lasci tracce troppo profonde nella vostra anima. Non è il caso di farne un dramma, fa parte della vita: chiusa una porta si apre sempre un portone. Dedicate questo ultimo giorno di weekend alla famiglia, staccate la spina e dopo rimettetevi in gioco nel migliore dei modi. Non prendete sempre per oro colato ciò che vi dirà una persona: per quanto autorevole possa essere la sua voce, non sempre è infallibile e voi possedete un buon istinto.

Non sottovalutatevi, ascoltate tutti, ma poi lasciate un ruolo di primo piano alle vostre idee. In serata non sarete di ottimo umore, meglio dormirci sopra.

Cancro - In questa giornata di domenica le previsioni astrali indicano che potreste avere voglia di dolcezza, tenerezza e belle emozioni. Se vivete attualmente una storia d’amore, la persona che sta al vostro fianco potrà godere di tutte le vostre attenzioni e saprà ricambiare nel migliore dei modi. Se siete single, invece, potreste provare anche un pizzico di malinconia: non temete, il cielo riserva belle sorprese. Incontrare la vostra bella persona, in questa giornata, sarà per tutti una cosa molto positiva. Avete seminato bene, di questo non dovete mai dubitare, nonostante qualche comprensibile momento di sfiducia.

È necessario, d’altra parte, correggere il tiro. Per fortuna il cambiamento non vi spaventa affatto, anzi. Allora procedete, non manca molto: i fiori stanno per sbocciare in tutti i sensi.

Oroscopo del giorno 31 maggio

Leone - Gli ultimi giorni così impegnativi sono stati molto istruttivi per voi Leone. Avete saputo far tesoro delle esperienze sia positive che negative e adesso avete voglia di correggere il tiro e cambiare le cose sbagliate in cose giuste. Ci riuscirete, anche perché gradualmente state conquistando un maggiore equilibrio interiore. Le previsioni zodiacali del giorno 31 maggio indicano che sono presenti delle questioni che si trascinano da un po' e non sono soltanto inutili, nonostante possano diventare un ostacolo per la vostra attività lavorativa.

Dalla prossima settimana deciderete di darci un taglio, infischiandovene del tutto e sarà la scelta migliore. Senza questo fardello avrete più forza e voglia di puntare lo sguardo verso nuovi obiettivi.

Vergine - Si apre un periodo di cambiamenti, anche drastici, che riguardano in primis il lavoro, ma anche la vita privata. Dopo un comprensibile smarrimento iniziale si tradurranno in occasioni per migliorare il vostro mondo e la vostra vita in generale. Allontanate le presenze dannose e superflue senza alcun tentennamento: abbiate coraggio di dire basta. Siete in ottima forma dal punto di vista fisico e psicologico, quindi approfittatene per alzare il tiro e prendere di mira obiettivi più ambiziosi.

Da domani potreste raggiungere ciò a cui ambite senza troppe difficoltà. Non mettete in secondo piano i sogni e nemmeno i problemi della sfera sentimentale. Non è escluso che vi stiano sfuggendo certe situazioni ancora in corso, aprite gli occhi.

Bilancia - L'oroscopo per questa domenica 31 maggio incita a non lasciarsi prendere dalla pigrizia, il vostro umore finirebbe per risentirne. Organizzate qualcosa che vi porti a stare fuori casa in compagnia. Insomma, cercate di godervi questa domenica al massimo, anche perché da domani comincerà una settimana particolarmente impegnativa. Continuate nel frattempo ad avere addosso una grande irrequietezza, il che va di pari passo con una certa confusione.

Per fortuna gli affetti più cari sapranno come tranquillizzarvi. Almeno per un po' l'armonia sul piano affettivo sarà un toccasana. Ricordate anche che la fretta è una cattiva consigliera.

Scorpione - Siete persone sensibili voi dello Scorpione, ma capaci di grandi slanci d'infinita bontà. A volte, però, la bontà può essere scambiata per debolezza: tenetelo presente. Approfittate di questo fine settimana per mettere definitivamente a punto il vostro piano d’azione e procedete con tutta la determinazione di cui siete capaci. Le piccole bufere sul fronte sentimentale si placheranno subito. Abbandonate le posizioni troppo rigide, un po’ di spontaneità non guasta mai. Le previsioni astrali di domenica invitano ad abbassare la guardia: non è il caso di vedere nemici ovunque, anzi, avete vicino persone animate da sentimenti sinceri e da un’autentica passione per ciò che fanno.

Insomma, il quadro generale è molto più colorato di quanto vi sembri.

Previsioni zodiacali di domenica 31 maggio

Sagittario - Questa domenica potreste avere questioni lavorative da risolvere riguardanti il prossimo lunedì. Ognuno di noi ha delle abitudini a cui difficilmente rinuncerebbe e che in qualche modo rappresentano dei punti di riferimento. Ogni tanto, però, occorre rinunciarvi. Per crescere, coltivare ambizioni e mettersi in gioco bisogna agire: adesso tocca a voi. Fate questo sforzo e lasciate spazio alla creatività e al coraggio. Il vostro carattere, in alcune situazioni, vi spinge a chiudervi troppo. La conseguenza è che i vostri lati migliori restano nascosti soprattutto a chi non vi conosce bene.

Dovreste lavorare di più su questo aspetto del vostro carattere e togliervi questa corazza protettiva, prendendovi tutti i rischi del caso.

Capricorno - La Luna continua a esservi amica e a prediligere il fronte amoroso, regalandovi emozioni intense e il coraggio di aprire il vostro cuore. Se finora avete cercato rifugio in un guscio, per paura di scottarvi, è ora di uscire: ne varrà davvero la pena. Riguardo il lavoro, dovrete aspettare prima di raccogliere i più polposi frutti del vostro impegno. È da tempo che state coltivando un’ambizione professionale: da oggi in poi sentirete una nuova forza e un maggiore entusiasmo, anche perché riceverete dei segnali positivi. Non mollate la presa anche se avvertirete una comprensibile stanchezza, anzi tenete duro come mai avete fatto finora.

In serata dedicatevi agli affetti familiari.

Acquario - Non sarà una giornata al massimo questa domenica, colpa dei pensieri che affollano la vostra mente e delle risposte che ancora mancano. Voi senza risposte non trovate pace. Per fortuna da questa irrequietezza verrà fuori una rivoluzione. Nelle prossime ore sentirete un’irresistibile voglia di mettere in atto un cambiamento drastico, sia nella vostra mente, sia fuori. Cercavate soltanto la definitiva convinzione? Tranquilli, sta arrivando. Se siete in cerca della dolce metà, guardatevi intorno perché potrebbe essere molto vicina. Se vivete un rapporto "immobile" provate a smuovere le acque oppure valutate l’idea di cambiare pagina. Tirate fuori tutto il vostro coraggio e obbedite solo alla voce della passione, ovunque essa porti.

Pesci - Le previsioni astrali di domenica 31 maggio indicano che sarà un buon finale di settimana. L’amore regalerà dolci sensazioni e strizzerà l’occhio soprattutto ai single. Sul fronte professionale è in arrivo una novità molto interessante: non lasciatevela sfuggire. Questa domenica porterà i frutti di tutto il vostro impegno e spazzerà via molte nuvole. Sul fronte sentimentale ci sarà qualche piccola incomprensione, ma voi troverete la chiave giusta: molto spesso è sufficiente sdrammatizzare con un sorriso, una battuta o un abbraccio. Nella seconda parte della giornata tornerà l’armonia e questa domenica si concluderà in bellezza.