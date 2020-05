L'oroscopo di domenica 24 maggio ha in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo Sole, Luna, Mercurio e Venere in Gemelli, mentre Marte e Nettuno saranno in Pesci. Intanto Giove e Plutone si troveranno in Capricorno, mentre Saturno Sara in Acquario e, infine, Urano in Toro.

Nella giornata di domani, l'Ariete guarderà al passato cercando di riportare alla luce vecchie passioni, mentre il segno dei Pesci avrà bisogno di una bella dose di autostima.

Approfondiamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 24 maggio di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 24 maggio: Ariete nostalgico, concentrazione per Cancro

Ariete: non riuscirete a sopportare l'idea di annoiarvi e di sprecare la vostra giornata. Deciderete di rispolverare vecchi hobby, rimasti assopiti da troppo tempo. Rimarrete sorpresi nel ricordare cosa vi piaceva fare durante gli anni trascorsi. Si tratterà di una sorta di ritorno al passato, che potrebbe anche spingervi a contattare vecchi amici. L'oroscopo suggerisce di provare a recuperare tutti i rapporti che, potenzialmente, possono ancora essere salvati.

Toro: cercherete di sfruttare al meglio le vostre energie, ma vi renderete conto di avere poco entusiasmo. Sarà una domenica tranquilla, da vivere in famiglia e senza pensieri ingombranti.

Non avrete voglia di affrontare conversazioni profonde con il partner, ma preferirete dedicarvi a qualcosa di divertente e rilassante. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di scegliere un film d'avventura e di gustarlo insieme alle persone che amate.

Gemelli: sarete alla ricerca di una persona molto importante per voi.

Vi guarderete attorno per trovare le caratteristiche che secondo voi sono più attraenti negli altri. L'oroscopo consiglia di non concentrarvi troppo su questo obiettivo perché queste cose hanno un moto intrinseco che le spinge solo quando è arrivato il momento giusto. Importante sarà il supporto degli amici, infatti, scambiare con loro confidenze e risate vi consentirà di vivere più serenamente questa giornata.

Cancro: avrete la percezione di non ottenere mai quello che invece gli altri hanno senza fare sforzi. Però, la realtà è ben diversa rispetto alle vostre sensazioni. Impegno e dedizione saranno cruciali per raggiungere determinati risultati. Dovrete evitare qualunque tipo di distrazione e cercare di trovare stimoli in ogni piccolo gesto. L'oroscopo consiglia di non ascoltare le parole di chi sarà troppo negativo per porgervi aiuto: circondatevi di affetto e di gioia.

Oroscopo del 24 maggio: Leone incompreso, esperimenti per Scorpione

Leone: non sarà una domenica di calma e relax a causa della difficile situazione famigliare. Vi sentirete incompresi e farete fatica a far ascoltare la vostra voce.

Emergerà il lato più permaloso del vostro carattere e tenderete a chiudervi in voi stessi. Le parole degli amici non riusciranno a far breccia nel vostro cuore, l'unica cosa che potrà aiutarvi sarà lo scorrere del tempo. L'oroscopo di domani consiglia di non lasciare le cose in sospeso.

Vergine: sarete annoiati e stanchi. Vorrete dare uno scossone alla vostra vita, ma allo stesso tempo preferirete starvene buoni e tranquilli sul divano. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di iniziare con dei piccoli cambiamenti: sistemare la vostra casa, modificare l'arredamento, dedicarvi alla cura delle vostre piantine. Provate a condividere queste azioni con il partner: potreste rimanere sorpresi dalla sua voglia di partecipare.

Durante le ore serali, il vostro umore migliorerà e vi permetterà di rilassarvi.

Bilancia: deciderete di dedicare la giornata alla persona amata. Per voi sarà dolcissimo concedere tempo e tenerezze, ma forse verrete ricambiati con poco entusiasmo. L'oroscopo di domani consiglia di non gettare subito la spugna, provate a capire cosa c'è che non va e, se ne avete modo, impegnatevi per risolverlo. Vi sentirete in grado di affrontare qualunque cosa e gli ostacoli che prima che sembravano insormontabili, adesso appariranno molto più gestibili.

Scorpione: dedicherete anima e corpo per sfruttare le vostre qualità creative. Sarete stufi di dover lavorare su cose che non vi interessano e proverete, finalmente, a realizzare i vostri sogni.

Sarà necessario accrescere la fiducia in voi stessi perché solo così potrete osare e sperimentare. Il consiglio degli amici sarà prezioso, vi aiuterà a vedere ciò che prima ignoravate, ma ricordate che l'ultima parola spetterà sempre a voi. Avvertirete un lieve distacco dal partner.

Previsioni astrologiche di domenica 24 maggio: Sagittario dubbioso, insicurezza per Pesci

Sagittario: le novità non vi spaventeranno, anzi, sarete pronti a lanciarvi a capofitto in tutto ciò che vi farà battere il cuore. Saranno le emozioni a guidarvi e proverete sensazioni nuove, mai avvertite prime. Non avrete alcuna paura ad aprire il cuore al vostro partner: vi lascerete andare a confidenze che saranno molto preziose per il vostro rapporto di coppia.

Farete più fatica a parlare con gli amici, infatti, ci sarà qualcosa che vi farà mettere in dubbio la loro sincerità.

Capricorno: avrete il ritmo nel sangue: ballerete e canterete sulle note delle vostre canzoni preferite. Sarete concentrati solo sul vostro mondo, non darete molto peso alla realtà circostante, ma preferirete costruire il vostro piccolo ambiente. Forse, le persone che vi saranno accanto faranno fatica a comprendere il vostro cambio d'atteggiamento. Potreste spiegarglielo, ma solo se riterrete che possa essere utile a qualcosa. L'amore avrà un ruolo importante in questa giornata.

Acquario: sarà una giornata all'insegna della gelosia. Questo sentimento vi renderà irritabili e arroganti.

Pretenderete di avere il controllo totale della situazione, ma questo non sarà possibile. Dovrete fare i conti con i desideri delle altre persone e rispettare ciò che non rientra nella vostra realtà quotidiana. Alcuni amici fidati vi faranno notare questi piccoli particolari, provate a non reagire con stizza: l'ascolto è ciò che vi consentirà di tornare a brillare ai vostri occhi e a quelli degli altri.

Pesci: avrete bisogno che qualcuno vi ricordi quanto siete importanti per lui. Dubiterete dell'affetto delle persone più care, ma sarà solo la vostra paura a parlare, in realtà, tutti daranno il massimo per cercare di aiutarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare qualche attività che possa affermare il vostro valore.

Non dovrete farlo per rendere felici gli altri, ma per dimostrare qualcosa a voi stessi. Il partner cercherà di consolarvi e di darvi supporto morale. Vi dedicherà parole colme di stima che nessuno potrà mettere in dubbio.