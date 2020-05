L'Oroscopo di domani, domenica 24 maggio, annuncia che l'intera settimana si concluderà con il transito della Luna dal Gemelli al Cancro. Tale slittamento avverrà a tarda sera, verso le 23.09 circa. Sarà un giorno adatto per trarre le somme di questa settimana, come nel caso dell'Acquario. Andrà a gonfie vele per i nati del Cancro ma anche per altri segni sono previste delle previsioni interessanti. Andiamo subito a scoprire nel dettaglio l'oroscopo della suddetta giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - Siete un segno molto onesto. Spesso, però, a dire sempre le cose come stanno si finisce per generare del conflitto. Ed ecco che se non vorrete sciuparvi questa giornata di fine settimana, dovrete lasciarvi scivolare ogni cosa di dosso e non prendere tutto sul serio. Dei problemi vi hanno tenuto con il fiato sospeso nei giorni precedenti. Aspettatevi una domenica in cui fare piazza pulita di tutto ciò che non funziona. Ripartite nel migliore dei modi cercando di programmare in anticipo gli impegni della seguente settimana. In serata, coccole d'amore con il partner di sempre. Chi è solo dovrà attendere giugno per un bel colpo di fulmine.

Toro - In questo periodo vi sentite tristi, smarriti e stressati. Durante la settimana siete stati estremamente impegnati. Il più delle volte, la vostra mente è oscurata da una nude di pensieri pessimisti. Grazie a questa giornata avrete più tempo per voi stessi e per scaricate tutta la tensione accumulata nel tempo.

Concedetevi un bel bagno rilassante o una passeggiata nel verde. Perdetevi con lo sguardo nella natura, contemplate i vostri pensieri. In tal modo ritroverete energia e ripartirete alla grandissima nella seguente settimana. A breve potreste rivedere un vecchio amore e dei sentimenti potrebbero riaccendersi.

Gemelli - In giornata prendetevi del tempo per fare una lunga camminata rinfrancante. Forse trascorrete troppo tempo seduti e questo non va affatto bene! L'oroscopo vede avvicinarsi un colpo di fulmine che vi scombussolerà interamente. Sarà senz'altro un'estate insolita, dunque, fatevi trovare preparati. Mettete da parte il lavoro se possibile, c'è un tempo per riposare e uno per faticare. Possibili sorpresine in giornata, inoltre, una persona a voi cara vi farà capire quanto ci tiene a voi. Sarà la primavera, sarà il fatto che siete rimasti a lungo fuori gioco, fatto sta che adesso sentite una gran voglia di amare e di vivere.

Cancro - L’oroscopo dice che trascorrerete una pazzesca domenica.

Avrete modo di uscire per un caffè al volo e tornerete a progettare. Le stelle vi permetteranno di riposarvi al 100%. Nella prossima settimana sarete molto indaffarati e dovrete spingere al massimo per chiudere il mese di maggio in modo produttivo. Per tale ragione cercate di fare ogni cosa con calma e non dimenticate di mettere nero su bianco tutto ciò che dovrete fare in settimana. L'amore tornerà ad ardere, infatti, con la persona amata la passione risulterà più intensa che mai. I cuori solitari sono pronti per innamorarsi di nuovo e l'estate che verrà sarà piena di avventure emozionanti.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Leone - Con i se e con i ma non si arriva da nessuna parte.

L'erba del vicino vi risulta più verde della vostra, ma è soltanto un'impressione perché tendete a sottostimarvi. Gli errori passati non possono essere cancellati, ma possono aiutarvi a crescere e migliorarvi: 'Sbagliando si impara'. Amatevi così come siete con i vostri pregi e difetti. Si vive una volta sola nella vita, perciò 'Carpe Diem'.

Vergine - Vivere con grande intensità, come fanno i bambini, è una gran cosa dato che le emozioni si amplificano e si impara ad assaporare maggiormente la vita. Impedite alla vostra mente di auto-sabotarvi. In genere tendete a rimuginare troppo e non prestate tanta attenzione alle cose che fate. A partire da questa domenica, esercitatevi a restare focalizzati.

In amore occorrono reciproco rispetto e tanta comprensione. Nessuno dei due deve sottovalutare l'altro! La serata potrebbe rivelarsi speciale, ma tutto dipenderà da voi.

Bilancia - Le previsioni astrologiche parla di una domenica normalissima. Avere ben chiaro i propri obiettivi e sogni nel cassetto, spiana la strada. Chiedetevi che cosa volete ottenere veramente, dopodiché procedete a sbarazzarvi delle persone negative che vi dicono che non potete farcela. In realtà basta un pizzico di volontà e perseveranza per raggiungere il traguardo. L'unico limite è la propria mente, perciò non deprezzatevi mai!

Scorpione - Domenica elettrizzante e soprattutto rigenerante. Riceverete delle novità esplosive che vi interesseranno da vicino.

In famiglia, i figli potrebbero farvi infuriare, ma non prendetevela o vi guasterete l'intera giornata. Avvertirete la stanchezza accumulata nei giorni precedenti, cercate di riposare e ricaricare le pile. Limitate ogni forma di stress e fate le cose con calma. Considerate l'idea di fare una passeggiata nel verde o in riva al mare. Chiarimenti d'amore.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Sagittario - In giornata, una persona di vostra conoscenza potrebbe proporvi qualcosa, forse un viaggio o una collaborazione interessante. Questo è un periodo di assestamento ma avete una gran voglia di gettarvi nell'avventura. Le coppie di vecchia data potrebbero avvertire qualche attrito, in tal caso prendetevi del tempo per cercare di ripianare la situazione.

In famiglia occorrerà essere più comprensivi e soprattutto presenti se si hanno dei figli piccoli. Chi è disoccupato dovrà valutare delle alternative anche a part-time.

Capricorno - Spesso temete i giudizi altrui e vi bloccate. Forse conoscete delle persone pettegole che non fanno altro che disprezzare gli altri. In tal caso sarà meglio prendere le distanze da questi soggetti. Questa sarà una domenica sottotono, sarete stanchi e assonnati, inoltre, non avrete voglia di fare un bel nulla. Non sforzatevi di fare ciò che non vi aggrada, seguite i vostri istinti naturali. Riposatevi, guardate la televisione, leggete un bel romanzo, insomma, dedicatevi a quelle passioni che vi fanno sentire bene.

Acquario - Vola via anche questa settimana, vi ritroverete a trascorrere 24 di assoluta riflessione. Per voi, la domenica è la giornata perfetta per tirare le somme. Le coppie vivranno un altissimo livello di passione, un progetto risulta essere in cantiere. A giugno qualcuno prenderà parte ad un evento, forse un matrimonio o una cerimonia emozionante. Cercate di non abbuffarvi per lo stress accumulato nei giorni scorsi e fate della regolare attività fisica. Programmate le vacanze per l'imminente stagione estiva che si preannuncia ricca di avventura per i cuori solitari.

Pesci - L’oroscopo di domani 24 maggio parla di una domenica prettamente normale, senza arte ne parte. Potrebbero giungere delle disposizioni aggiornate e dovrete prendere appunti.

Qualcuno vi contatterà, forse una persona amica o un parente. L'amore di coppia procederà senza problemi particolari. La vostra fantasia sarà inarrestabile, ma cercate di tenere i piedi a terra. Confidenze inaspettate. Astrologicamente avrete una settimana valida.