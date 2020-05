Domenica 17 maggio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dal segno dei Pesci, facendo compagnia a Marte e Nettuno, ai gradi dell'Ariete. Urano ed il Sole permarranno nell'orbita del Toro come Venere assieme a Mercurio che proseguiranno il domicilio in Gemelli. In ultimo, Saturno continuerà la sosta in Acquario, mentre Giove e Plutone rimarranno stabili nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Pesci, meno roseo per Capricorno e Gemelli.

Gemelli fuori fase

Ariete: in crescendo. Il giorno potrebbe aprirsi con diverse pratiche da ultimare e mosse professionali da ponderare a dovere per poi, verso sera grazie allo sbarco del Luminare femminile sui loro gradi, sarà tempo di metterle in atto.

Toro: relax. Le prossime settimane si prospetteranno presumibilmente faticose e i nativi, già in deficit energetico, preferiranno a ragion veduta di ritemprare il loro benessere psico-fisico, in modo da affrontarle con le pile cariche.

Gemelli: fuori fase. Malgrado l'impegno profuso dai nati Gemelli, nella giornata che chiude la settimana, potrebbero dover fare i conti con impedimenti e rallentamenti di vario genere che rallenteranno il raggiungimento dei loro obiettivi, sia amorosi che lavorativi.

Cancro: figli. Domenica in cui i nativi saranno chiamati, con ogni probabilità, a rivedere alcune regole legate all'educazione della prole, che sarà motivo di dialogo con la dolce metà per giungere ad un felice compromesso.

Leone entusiasta

Leone: entusiasta. Le avverse configurazioni planetarie dell'ultimo periodo inizieranno lentamente ad affievolirsi ed i nati Leone non faticheranno a rendersene conto. Ciò sarà un'iniezione di entusiasmo per affrontare nel migliore dei modi i prossimi passi del loro percorso esistenziale.

Vergine: finanze sottotono. Qualsiasi uscita economica non necessaria avrà buone chance di gravare pesantemente sul bilancio finanziario a fine mese, quindi sarà bene che i nativi mantengano un profilo basso quest'oggi in tale ambito.

Bilancia: comunicazione flop. Riuscire a far intendere le proprie ragione sarà, c'è da scommetterci, un'ardua impresa per i nati Bilancia che, invece, dovranno tenere la bocca cucita, in modo da evitare qualsiasi gaffe dialettica.

Scorpione: focosi. La scintilla della passionalità nativa potrebbe ardere per l'intera giornata, e ciò aiuterà la coppia a mettere in secondo piano gli attriti nati sabato. Lavoro in stand-by.

Nuovi spiragli per i Pesci

Sagittario: amore top. Le attenzioni che, nelle ultime settimane, i nati del segno hanno evitato di dedicare all'amato potrebbero essere palesate proprio questa domenica, quando molti tra loro daranno sfoggio di un mood affettuoso.

Capricorno: lavoro flop. Qualcosa potrebbe non girare a dovere sul versante professionale nativo destando un certo scoramento ma, fortunatamente, sarà questione di qualche giorno e la situazione tornerà sui ritmi da loro prediletti.

Acquario: ramanzine.

Nel focolare domestico il clima non sarà presumibilmente dei migliori, e alcuni nativi subiranno una pesante ramanzina del partner che, tra gelosia ed attenzioni reclamate, non le manderà certo a dire.

Pesci: nuovi spiragli. Da un lato le faccende amorose potrebbero risentire di una certa gelidità affettiva, ma dall'altro i nativi saranno alle prese con ghiotte opportunità professionali che andrebbero colte al volo.