Mercoledì 27 maggio 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna stazionare in Leone, nel frattempo Sole, Mercurio e Venere sosteranno nel segno dei Gemelli. Urano permarrà nel segno del Toro, come il Nodo Lunare che rimarrà stabile in Cancro. Marte e Nettuno continueranno il moto nel segno dei Pesci, mentre Saturno proseguirà il transito sui gradi dell'Acquario. Giove con Plutone saranno in Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Gemelli, meno entusiasmante per Vergine e Acquario.

Gemelli briosi

Ariete: lavoro a gonfie vele. Malgrado il "fantasma" del precariato potrebbe continuare ad aleggiare nel settore professionale nativo, quest'oggi qualche attività lavorativa potrebbe dare una boccata d'ossigeno alle finanze.

Toro: shopping. Mercoledì in cui i nati Toro potranno concedersi una sessione di shopping che strizzi l'occhio a un ammodernamento dell'abitazione, come l'acquisto di un elettrodomestico o un televisore.

Gemelli: briosi. Si prospetta un tono umorale alle stelle in queste 24 ore, grazie alla posizione dei Luminari nella loro orbita che li spingerà, presumibilmente, a trascorrere gran parte del tempo con gli amici di sempre, tra chiacchiere e risate.

Cancro: relax. Da un lato sarà bene evitare di cedere alle provocazioni del partner, in modo da scongiurare qualsiasi diverbio, ma dall'altro potrebbe essere necessario per i nati Cancro ritagliarsi ampi spazi di relax, in maniera tale da ritemprare il benessere psicofisico.

Leone entusiasta

Leone: entusiasta. Il terzetto Giove-Saturno-Plutone formerà un'opposizione che, fortunatamente, sarà smorzata da Sole e Luna nell'affine Gemelli, rendendo la giornata nativa decisamente entusiasmante sotto il profilo lavorativo. Nuovi scenari professionali potrebbero palesarsi, ma sarà bene prenderli in considerazione nel prossimo futuro, fermandosi adesso a una semplice osservazione.

Vergine: spossati. Il bottino energetico dei nati Vergine sarà scarno, tanto che molti preferiranno prendersi un giorno di ferie dal lavoro (ove possibile) per dedicarsi alle faccende domestiche procrastinate nei giorni precedenti.

Bilancia: comunicativi. Con partner e figli il dialogo potrebbe risultare costruttivo in queste 24 ore e tale fluidità comunicativa potrebbe far optare i nativi, della prima decade, ad affrontare vecchie incomprensioni del passato, in modo da risolverle una volta per tutte.

Scorpione: priorità mutate. Marte formerà un sestile con Urano nella settima casa, ponendo presumibilmente i nativi di fronte ad alcune situazioni oramai obsolete. Ciò sarà il trampolino di lancio per rivedere, finalmente, le loro priorità.

Capricorno distratto

Sagittario: amicizie in primo piano. Le relazioni amicali dei nati Sagittario saranno sotto osservazione quest'oggi e da alcuni comportamenti sarà più facile comprendere quali di questi legami non hanno più ragion d'essere.

Capricorno: distratti. La concentrazione potrebbe non essere ai massimi livelli durante la giornata, specialmente tra i nati del segno che operano alle dipendenze altrui, dove il rischio di commettere errori sarà più elevato del solito.

Meglio mettere da parte la puntigliosità in queste 24 ore, perché potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio.

Acquario: mercoledì flop. Le configurazioni astrali lasciano presagire che la giornata per i nativi sarà da prendere con le pinze, sia in amore, dove il nervosismo sarà un indesiderato protagonista, che al lavoro, dove i risultati stenteranno a giungere.

Pesci: accidiosi. La voglia di mettersi in gioco nel settore lavorativo quest'oggi potrebbe venir meno in casa Pesci, specialmente per chi opera alle dipendenze altrui. I colleghi, stufi del loro atteggiamento, non perderanno tempo nel richiamarli all'ordine.