Nel fine settimana del 30 e 31 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, nel frattempo Mercurio assieme al Nodo Lunare stazioneranno sui gradi del Cancro. Plutone e Giove permarranno nell'orbita del Capricorno come Saturno che continuerà il moto in Acquario. In ultimo, Urano proseguirà il domicilio nel Toro, così come Venere insieme al Sole rimarranno stabili nel segno dei Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Vergine, meno roseo per Capricorno e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: lavoro top. Le faccende professionali del fine settimana nativo godranno presumibilmente di una favorevole accelerazione, specialmente per i lavoratori autonomi che potranno spaziare in diversi ambienti e stringere nuove collaborazioni.

2° posto Acquario: stacanovisti. Saturno, seppur retrogrado, forma un favorevole trigono nella sesta casa del Luminare femminile stimolando, con tutta probabilità, la voglia di lavorare alacremente dei nati del segno. La congiunzione Venere-Sole, entrambi nel loro Elemento, invece salvaguarderà il settore finanziario, scongiurando qualsiasi acquisto compulsivo.

3° posto Toro: chiarimenti. Nel focolare domestico potrebbe essere l'ora in casa Toro di intavolare una discussione chiarificatrice col partner o coi figli, dove sarà bene dare dimostrazione di sincerità e benevolenza per sperare in un epilogo favorevole.

I mezzani

4° posto Leone: organizzati. L'opposizione che la Luna formerà con Nettuno porrà presumibilmente l'accento su ciò che non va nel settore lavorativo, spingendo i nati Leone a mettere in atto un mood organizzato per sopperire alle manchevolezze dell'ambiente professionale.

A tarda sera di domenica, però, la forza conciliante del Sole in Gemelli diverrà più imponente suggerendo loro di dedicare qualche attenzione anche all'amato bene.

5° posto Sagittario: ostinati. Il parterre planetario, pressoché neutrale questo weekend, potrebbe evidenziare come i rapporti affettivi, partner in primis, abbiano involontariamente inficiato le loro ultime decisioni professionali.

Tale presa di coscienza, gentilmente offerta dalla quadratura Marte-Venere, li renderà ancora più determinati a raggiungere i loro obiettivi lavorativi, concentrando su di essi gran parte delle energie.

6° posto Cancro: questioni pratiche. La Luna in trigono a Giove, sommata alla retrogradazione venusiana, suggeriranno probabilmente ai nativi di dedicare del tempo alle questioni pratiche e burocratiche, portandole a compimento prima possibile.

Probabili alti e bassi nel menàge amoroso durante la giornata di sabato.

7° posto Gemelli: routine. Weekend senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbe prospettarsi in casa Gemelli, dove sarà bene consolidare le posizioni gerarchiche nell'ambiente professionale ed evitare di cedere alle provocazioni del partner, in modo da trascorrere queste 48 ore in maniera decisamente tranquilla.

8° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe assestarsi su livelli stabili e, come piacevole conseguenza, anche la comunicazione con gli affetti più cari diverrà più fluida. Qualche grana, invece, si paleserà presumibilmente sul fronte lavorativo nell'ultimo giorno di maggio, dove un capo non sarà soddisfatto del loro operato.

9° posto Scorpione: relax. Due giorni dove i nati del segno farebbero bene a dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi, onde evitare di sommare ulteriori frustrazioni a quelle già esistenti. Le pratiche meditative sarebbero un ottimo modo per mutare prospettiva sul presente ed, al contempo, ricaricare le pile in vista della prossima settimana.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: amore flop. Il nervosismo potrebbe essere l'indesiderato protagonista del fine settimana nativo, specialmente nel settore amoroso, dove il partner tirerà fuori dal cilindro vecchie ruggini come pretesto per litigare. Evitare i polveroni dialettici non sarà semplice ma non esasperare i toni sarebbe già un passo avanti.

11° posto Capricorno: distrazioni. La concentrazione nativa questo weekend sarà, c'è da scommetterci, un miraggio e per un segno così 'piantato' in terra potrebbe apportare un senso di scoramento non indifferente. Sarà bene dedicare del tempo al bricolage o a quei piccoli aggiustamenti casalinghi, in modo da rendersi utili per la famiglia e non crucciarsi più di tanto.

12° posto Ariete: insoddisfatti. D'accordo che l'insoddisfazione è insita nell'essere umano, ma forse questo weekend le prime due decadi del segno Ariete prenderanno troppo alla lettera questa verità, sopratutto sul versante professionale dove qualsiasi risultato non riuscirà a gratificarli sino in fondo.