L'oroscopo del 21 giugno è pronto a rivelare come si conclude la terza settimana del mese corrente. Per i nativi del Cancro si prospetta una giornata domenicale molto tesa. Per i nati sotto il segno dello Scorpione è un periodo insidioso, soprattutto per il settore professionale. In ottima evidenza, l'astrologia applicata alla giornata di domenica e le previsioni delle stelle su amore, lavoro e salute per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Se avete voglia di vivere dei momenti densi di passione, questa domenica è su misura per le vostre esigenze. Il vostro fascino speciale vi rende protagonista di avventure amorose o di flirt.

Lasciatevi alle spalle le insicurezze e i dubbi, prendetevi quello che sognate. Se siete stressati per il lavoro svolto in questa settimana, concedetevi un bagno caldo e prendetevi un po’ di tempo da soli per scrivere sul vostro diario o ascoltare musica. Il modo in cui trattate voi stessi quando vi sentite sotto pressione influenza profondamente la vostra salute.

Toro – Giornata ideale per parlare di qualsiasi cosa con le persone amate. Se tra voi e il partner ci sono state tensioni, vuotate il sacco! Solo così potete trovare la giusta soluzione per risolvere qualsiasi attrito tra voi. Se avete vissuto delle giornate noiose con il vostro partner romantico, questa domenica vi sprona a recuperare terreno e a far tornare l’attrazione di coppia.

Non è facile ricominciare da capo. A volte avete bisogno di molte rassicurazioni. Potrebbe essere il momento di cercare di cambiare le vostre abitudini di salute per rendere ancora più sane. Esaminate quali temi ricorrenti avete sul cibo nella vostra vita.

Gemelli – Questa domenica vi sprona a fare nuove amicizie, a organizzare una breve vacanza estiva o a dedicarvi completamente alle pulizie di casa.

Se siete single, è molto probabile che qualcuno si faccia avanti, chiedendovi un appuntamento galante. Grazie alla vostra intraprendenza e al vostro fascino, saprete cavarvela alla grande. Sicuramente non mancheranno ostacoli sul vostro cammino mentre iniziate il vostro nuovo regime di salute. Una telefonata inaspettata potrebbe tenervi incollati ore e ore al cellulare invece di fare esercizio fisico o shopping per cena.

Cercate di organizzare il vostro tempo libero e questi ostacoli scompariranno miracolosamente. Più vi fidate del vostro intuito, più vi terrà sulla buona strada.

Cancro – In questa giornata non mancano discussioni, mantenere la calma è un’impresa molto ardua. Basta un minimo pretesto per discutere animatamente con la persona amata: imprevisti domestici, disaccordi sul lavoro, vacanza o casa, gelosia. L'Oroscopo consiglia di fare dei respiri profondi e di mantenere la calma, ma anche di tenere alta la guardia e dare un’occhiata in giro. Per essere un pensatore attivo, aiuta a mantenere un corpo attivo. Provate a pensare all'esercizio fisico come qualcosa che il corpo merita. Quando la vostra mente vuole dissuadervi o convincervi che la procrastinazione è okay, non ascoltatela!

Il vostro corpo ha bisogno di essere curato e di sentirsi amato.

Previsioni di domenica 21 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – In questa giornata potreste essere un pochino irruenti e aggressivi verso chi non vi piace e vi rivolge attenzioni indesiderate. Di sicuro non è una giornata noiosa e riuscirete a vivere ogni emozione fino in fondo, nel bene e nel male. Ci vuole calma e sangue freddo in certe situazioni familiari o coniugali, si tratta di un periodo di nervosismo che a breve passerà. Nel lavoro può darsi che dalla prossima settimana dovete risolvere complicazioni dovute alla vostra distrazione o ai ritardi e guasti inaspettati. Con un po' di pazienza, verrete a capo di tutto. Prendetevi cura del vostro corpo come se fosse una persona amata.

Prendersi cura di tutte le sue esigenze può essere abbastanza soddisfacente. La vostra vita dipende dal vostro corpo.

Vergine – Se la vostra unione è solida, in questa domenica potreste fare faville, ignari dei tranelli che le stelle vi stanno preparando. Se, invece, siete annoiati, avete voglia di fare qualche trasgressione. Con la stagione in corso, le occasioni aumenteranno in maniera esponenziale. Se ci tenete al partner romantico, fate attenzione e cercate di chiarire le vostre insoddisfazioni. In campo economico dovete fare i conti con le spese in aumento. Probabilmente sono tutti soldi spesi per la prossima vacanza estiva. Se avete intenzione di provare un nuovo cibo, assicuratevi di preparare o ordinare anche qualcosa che sapete che vi piacerà e che sia anche nutriente.

Prendersi cura della propria dieta è come gestire l’alimentazione di un bambino: dovete essere responsabili e amorevoli. Provate a trovare altri modi in cui potete amare voi stessi.

Bilancia – In amore finalmente avete le idee chiare. Se la vostra unione è arrivata fino a questo punto, di sicuro farete importanti passi avanti. Magari proprio in questo periodo farete una scelta importante per la vostra vita di coppia, come convivenza, matrimonio o cicogna. Se, invece, è una storia superficiale e fredda, meglio troncare, ormai sapete di cosa avete bisogno. Giornata perfetta anche per riflettere sul denaro, capire come far quadrare i conti e aumentare le entrate. Avete una grande qualità: la capacità di essere realistici.

L'esercizio fisico che scegliete deve essere qualcosa che si adatta al vostro programma quotidiano. Ad esempio, se scegliete l’arrampicata su roccia, avete bisogno di un posto in cui potete farlo regolarmente.

Scorpione – Emozioni accese ma discordanti, i transiti contraddittori non vi aiutano a capire bene cosa volete realmente. Potrebbe essere un periodo di tormenti interiori. Potreste pensare che una certa situazione sia vera per poi accorgervi che era tutta una finta. L'oroscopo raccomanda di non prendere nessuna decisione frettolosa, meglio aspettare che le idee si chiariscano. Periodo insidioso per la professione. Di fronte a eventuali errori, dovete mantenere la calma, non nascondetevi dietro a giustificazioni o scuse.

Ammettete onestamente di aver sbagliato, questo è segno di professionalità ed eviterete figuracce. Non ignorate la tensione che sorge tra la vostra mente e il vostro cuore. Affrontateli con una buona dose di esercizio fisico.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Quanti battibecchi! Davanti a certe discussioni, sforzatevi di trovare un compromesso. Non rovinate la giornata di domenica con questi banali equivoci. È vero, i litigi di coppia sono liberatori, perché aiutano a capire le esigenze vostre e quelle del partner. L'indifferenza è la cosa peggiore. Se siete un po' stanchi, confusi, incerti, prendetevi del tempo prima di prendere una decisione definitiva. Nel lavoro evitate i colpi di testa.

Mettete il lucchetto al bancomat. C’è così tanta sensibilità in voi. Potreste sentire che la pace è tutto ciò di cui avete bisogno per essere felici. Provate a trovare pace nella vasca da bagno, paca a tavola e pace a letto. Imparate a richiedere nella vostra vita quello che volete vedere nel mondo. L’esercizio fisico è il pilastro dei vostri sogni.

Capricorno – Non è un periodo positivo per la coppia. Le vicende affettive potrebbero passare in secondo piano, le vostre emozioni appaiono piuttosto confuse. Cercate di non rompere l’equilibrio in coppia, altrimenti vi tocca lavorare sodo per rimettere le cose a posto. I più fortunati del Capricorno potrebbero vivere un periodo soddisfacente, ricco di opportunità e di novità.

In ogni modo, cercate di mantenere la vostra energia personale dentro voi stessi, provate a concentrarvi sul vostro respiro. Fate esercizi fisici e mangiate i pasti in maniera lenta. Il ritmo del vostro respiro aiuta a mantenere l’energia positiva. Fare ciò che è giusto per voi non è sempre facile. Rimanete concentrati.

Acquario – La vostra carta vincente in questo periodo è il dialogo, potete comunicare bene se volete scacciare via le ombre presenti nella vostra relazione. Qualche disaccordo o tensione per vari motivi potrebbero mettere a dura prova la tenuta dei vostri sentimenti. Cercate di non perdere la pazienza e di non fare una tempesta in un bicchiere d’acqua. Una risposta impulsiva potrebbe causarvi grattacapi.

Il settore del denaro non è male, ma vorreste più soldi per fronteggiare numerose spese. Concedetevi un po’ di tempo per voi stessi. Il vostro bisogno d’indipendenza è alto, così come il vostro bisogno di concentrarvi su voi stessi. Potreste preoccuparvi di ciò che gli altri pensano del vostro comportamento, ma la verità è che devono preoccuparsi dei loro atteggiamenti. Siate liberi di scegliere cos'è meglio per voi stessi.

Pesci – Periodo in cui sarà facile fare nuove amicizie, incontrare persone interessanti. Questo discorso vale soprattutto per i single che sognano l'amore eterno o qualche avventura estiva. In questi giorni i vostri sensi sono in allerta, basta uno sguardo un po’ intenso per stuzzicare la vostra fantasia.

Da qui, però, al grande amore ce ne passa. Avete l’occasione di riflettere sui traguardi raggiunti e interrogarvi su cosa volete fare per migliorare il vostro futuro lavorativo. La regolarità è la risposta a quasi tutti i vostri problemi di salute. Potreste trarre ottimi benefici praticando yoga, corsa o allenamento in palestra. L’esercizio fisico può essere quasi una pratica religiosa, poiché allevia il nervosismo e l’ansia che affliggono la vita quotidiana.