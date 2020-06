Lunedì 22 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Mercurio nel segno del Cancro, mentre il Nodo Lunare e Venere stazioneranno nell'orbita dei Gemelli. Giove assieme a Plutone permarranno in Capricorno, così come Saturno che proseguirà il moto nel segno dell'Acquario. Infine, Urano continuerà la sosta in Toro come Marte insieme a Plutone che resteranno sui gradi dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Ariete e Acquario.

Sul podio

1° posto Cancro: poliedrici. Malgrado Giove e Plutone ingaggino una lotta astrale con la Luna nella loro orbita, formando una scomoda opposizione, i nati del segno potrebbero dare dimostrazione di grande poliedricità sul versante professionale.

2° posto Scorpione: shopping. Mercurio a braccetto col Sole nel loro Elemento avranno buone chance di suggerire alcuni acquisti che parranno cuciti sulla loro pelle, come un abito adocchiato da tempo o quella tv nuova per il salotto. Esagerare con le spese, in questa sessione di shopping nativo, però sarà un esercizio da evitare come Urano e Giove di Terra suggeriscono.

3° posto Leone: lavoro top. La settimana per i nati Leone potrebbe iniziare facendo avvertire i primi influssi dei rinnovamenti che stanno per giungere, sebbene i Luminari nel segno che li precede provino a smorzare facili entusiasmi. Incontri da non sottovalutare per i single.

I mezzani

4° posto Sagittario: collaborazioni. Nell'ambiente professionale i nativi dovranno, con tutta probabilità, lavorare con un nuovo team e questo lunedì si rivelerà una giornata ideale per comprendere come gli stessi saranno utili per stringere nuove collaborazioni.

5° posto Pesci: comunicativi. Nel focolare domestico i nati del segno daranno presumibilmente prova di essere dotati di un invidiabile eloquio, che negli scambi di vedute in coppia porterà facilmente la ragione dalla parte loro. Lavoro in stand-by.

6° posto Toro: relax. Il parterre planetario quasi non si curerà dei nati Toro quest'oggi, e molti tra loro, approfittando di tale apparente stasi, potrebbero optare per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

7° posto Capricorno: determinati. Sul luogo di lavoro questo lunedì avrà buone chance di mettere i nativi di fronte all'evidenza che, in caso di difficoltà, pochi colleghi siano disposti a fornirgli un supporto valido ma ciò non scalfirà la loro determinazione ed avanzeranno, ugualmente, come dei caterpillar.

8° posto Bilancia: a piccoli passi. A breve l'austero Saturno tornerà in Capricorno rendendo il loro rapporto con la professione meno scorrevole ed i questa giornata i nativi avvertiranno, c'è da scommetterci, i primi sentori di ciò. Basterà, però, non allarmarsi a riguardo ed avanzare step by step.

9° posto Vergine: finanze flop. La giornata che apre la settimana potrebbe rivelarsi poco idonea per concedersi delle spese voluttuarie, malgrado i nati Vergine faticheranno a tenere a bada la loro voglia di shopping, a causa della retrogradazione del duetto Giove-Plutone di Terra.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: confusi. Intenti e idee, questo lunedì, potrebbero non essere il loro piatto forte a causa delle poco concilianti posizioni di Nettuno e Mercurio, che agiranno da illusionisti dello Zodiaco.

Sarà bene, qualora dovessero sostenere colloqui di lavoro, rimandarli a giorni dove potranno contare su una maggiore lucidità.

11° posto Acquario: taciturni. Qualcosa probabilmente non girerà a dovere sul fronte professionale e ciò potrebbe frenare la loro disponibilità al dialogo con capi e colleghi. Comunicare, però, in questo momento sarà decisivo per mettere i puntini sulle 'i' e dovrebbero sforzarsi ugualmente di scucire qualche parola ben ponderata.

12° posto Gemelli: amore flop. Il partner assumerà, con ogni probabilità, un comportamento ambiguo che farà storcere il naso ai nativi, i quali inizieranno a domandarsi se tale persona sia davvero quella ideale per un rapporto amorosa basato sulla fiducia e il rispetto reciproco.