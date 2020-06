L'Oroscopo di domenica 21 giugno è pronto a svelare come sarà l'ultimo giorno della settimana. In evidenza le previsioni zodiacali per tutti i segni dello zodiaco. Questa domenica l'Astrologia ci mostra la presenza della Luna in splendida congiunzione al Sole, entrambi posizionati nel settore del Cancro. L'Astro d'Argento risulta nel contesto in sestile verso Urano in Toro mentre la stella della Terra si troverà stretta nella morsa della quadratura proveniente da Marte in Pesci. Ottima invece la preziosa stabilità di Venere in Gemelli, al momento in trigono astrale verso Saturno in Acquario. Il settore del Capricorno ospita nel frattempo ancora Plutone e Giove, nel contesto entrambi in opposizione a Mercurio in Cancro.

Infine, sui gradi del settore dei Pesci naviga tranquillo Nettuno, in questo periodo in congiunzione a Marte.

Vediamo dettagliatamente come è stata valutata la giornata analizzando l'oroscopo del giorno 21 giugno segno per segno.

Previsioni astrologiche del 21 giugno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: ★★★★. Giornata di domenica valutata come di routine. In base alla qualità degli astri del giorno, messi in relazione al vostro segno, probabilmente non mancherà qualche momento di nervosismo causato dal vostro particolare modo di gestire la vita quotidiana. Cercare un compromesso sarà di certo la soluzione migliore. In amore, la Luna in Cancro vi renderà più attenti e curiosi nei confronti della persona amata, qualche volta persino gelosi.

In generale diciamo che sarà il periodo ideale per uscire di più e godersi il tempo libero con le persone che più vi piacciono. Il tutto dovrebbe senz'altro essere molto piacevole e vi sentirete appagati e felici.

Toro: ★★. La giornata sotto analisi in questo contesto potrebbe portare a tanti di voi Toro delusioni e/o problemi sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative.

Le previsioni di oggi indicano dunque momenti segnati dal "ko": gli astri preannunciano abbastanza negatività per le faccende sentimentali, in primis in quelle legate alla coppia. Per quanto riguarda l'amore in generale, qualche screzio è già nell'aria, senz'altro pronto a stressare quelli di voi che già da un po’ di tempo fanno fatica ad andare avanti.

Appellatevi al vostro buon senso e tenete alto il livello di attenzione.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo una domenica 21 giugno davvero alla portata, senz'altro valutata più che ottimo dall'Astrologia. Diciamo pure che questo ultimo giorno della settimana potrebbe essere molto speciale per ciò che concerne l'amore. In gran parte sarete ben disposti nei confronti delle faccende sentimentali: preparatevi a dare il meglio in quanto si prevedono momenti davvero deliziosi. In coppia, vi sentirete in forma smagliante, ben felici di condividere col partner ogni singolo momento. Single, si prevedono prossimamente per tanti di voi sguardi maliziosi e corteggiamenti vari, anche abbastanza gratificanti per il vostro stato d'animo.

Si riaccenderà in voi la passione oppure sarà il solito fuoco di paglia?

Cancro: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno preannuncia una domenica a dir poco "favolosa" per voi Cancro. In amore, grazie all'ingresso della Luna presente nel segno già dalle ore 08:02 della prima mattinata, vivrete un'atmosfera idilliaca sia in coppia che da single. Soprattutto, se sarete d'accordo con il pensiero e le aspettative del vostro partner, troverete ad attendervi una marea di soddisfazioni. Single, per molti di voi vi saranno discrete occasioni per trovare la persona giusta. Quando la incontrerete la riconoscerete subito, basterà uno sguardo.

Oroscopo del giorno 21 giugno: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: ★★★★★. La parte della settimana sotto analisi quest'oggi annuncia una domenica certamente da vivere in grande stile. La positività e la fortuna saranno all'ordine del giorno, quindi il periodo si prevede senza ombre, tutto calore, passione e socievolezza. In amore, i vostri sensi vi spingeranno all'eccesso: vivrete momenti fantastici! Il senso di romanticismo del vostro partner vi farà sentire protetti, coccolati e molto soddisfatti. Lasciatevi andare. Single, nuove conoscenze potrebbero essere in arrivo. A breve avrete la possibilità di iniziare una nuova relazione e, magari, anche di realizzare qualcosa di definitivo.

Se son rose, fioriranno!

Vergine: ★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno 21 indicano una domenica abbastanza stabile, anche se un tantino poco incisiva in alcuni settori tipo impegni quotidiani, la famiglia o verso alcune amicizie. In amore il partner rimarrà molto contento di eventuali vostre idee riscoprendo finalmente inaspettate sfaccettature del vostro carattere. Ai più scettici diciamo di non arrendersi: la persona amata senz'altro resterà colpita da un vostro eventuale diverso modo di fare/pensare/agire. Single, datevi un target da centrare, armatevi di santa pazienza e dateci dentro. Comunque provateci, ben sapendo che le stelle saranno parzialmente al vostro fianco.

Bilancia: ★★★★★.

La giornata che chiude la settimana sarà fantastica per voi della Bilancia, specialmente per le cose d'amore. Un'ondata di passione vivacizzerà la vostra vita affettiva e vi sentirete totalmente a vostro agio. In coppia vivrete questo momento senza preoccuparvi del futuro e in totale serenità. Cercate di essere positivi al massimo rilassandovi al fianco della persona che più amate al mondo. Single, vi sentirete pieni di energie e tanto vogliosi di fare qualcosa di nuovo o di mai osato prima. Gli incontri a scopo di amicizia promettono bene sin da subito: aprite il vostro cuore e lasciate spazio ai buoni sentimenti, perché certamente non ve ne pentirete. Per chi è solo da poco tempo, la probabilità di fare il famoso giusto incontro sarà tangibile: sarete al centro dell'attenzione.

Scorpione: ★★. In arrivo una giornata decisamente negativa, in questo contesto valutata dall'Astrologia con le due stelle relative ai periodi da "ko". In amore, vi sentite incompresi e un senso di angoscia vi impedisce di ragionare lucidamente. Converrebbe tenere un profilo basso, evitando scontri con la persona amata: non pretendete l’impossibile dal periodo. In alcuni casi sarebbe meglio uscire da certe situazioni che turbano la vostra serenità e rimediare ad eventuali errori commessi. Single, le stelle non vi consentiranno di comunicare con facilità. Sarà meglio prendere un buon libro tra le mani e godersi fino in fondo le gioie della solitudine.

Previsioni dell'oroscopo per il 21 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: ★★★★. In questa giornata di fine weekend il cielo rivela buone prospettive per tanti di voi del Sagittario. L'energia non manca e nemmeno l’equilibrio per sfruttarla al meglio. C’è anche lo spazio per iniziare nuovi discorsi importanti in famiglia oppure in chiave sentimentale. Non temete, non si prevedono negatività insormontabili, anzi, quelle poche difficoltà che dovessero sopraggiungere le risolverete abbastanza facilmente. In amore, se non sarete timidi le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d’argento. Per voi si prepara, quindi, una giornata allegra e movimentata; socievoli e brillanti in compagnia, vedrete aumentare anche il vostro bisogno di autoaffermazione.

Capricorno: ★★★★. Il prossimo 21 giugno non presenterà penalizzazioni importanti, anzi, quasi tutto il periodo potrebbe scorrere all'insegna della calma e nella normalità più assoluta. Diciamo pure che, forse, un paio di progetti che avete da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere messi in gioco. In amore il partner sarà disponibile a fare eventualmente la pace e molte persone simpatiche incroceranno il vostro cammino. Avrete ben sotto mano alcune situazioni ritenute finora sfuggenti, riuscendo a venire a capo di parte "della matassa": ci vorrà tempo e pazienza, ma alla fine potreste farcela. Single, sarete dotati di ottimismo, il che farà strage di cuori (almeno sulla carta).

Il vostro fascino sarà in continua crescita. Questo potrebbe essere il momento di fare nuove conquiste.

Acquario: ★★★. Partirà non troppo positivamente questa domenica di fine settimana. Il periodo infatti è stato classificato come "sottotono", quindi non lasciatevi trasportare dalla frenesia del fare ma state rilassati in attesa che cambi il vento, ok? Potrebbero sorgere piccole difficoltà o incomprensioni con vicini, parenti o personaggi "antipatici". Questi vi complicheranno la giornata: evitate reazioni eccessive e/o colpi di testa. Per distrarvi in serata ricontattate un amico/a che non vedete da tempo ed organizzate qualcosa da fare insieme. Single, questa sarà una giornata dinamica con tanti avvenimenti.

Avrete mille cose da dire o da fare: rimanete concentrati su quelle principali onde evitare di strafare.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di domenica 21 giugno, indica una giornata più che ottima. In caso di confronti verbali, con buone argomentazioni sarete vincenti e convincenti, a patto di essere preparati e predisposti. Scommettiamo che farete un'ottima figura? In amore, intanto, tutto andrà alla grandissima: starete davvero bene con la persona amata, con la quale condividerete momenti bellissimi e sereni. Dopo alcuni giorni trascorsi in affanno, specialmente a causa di certi contrasti sorti tra voi e il partner, ritroverete un po' si sana serenità e a più di qualcuno rispunterà il sorriso (seppur lieve). Single, potreste sentirvi molto attratti da qualcuno che ultimamente non vi toglie gli occhi di dosso! Se la persona piace, perché no? Dai, non siate timidi, lasciatevi corteggiare e soprattutto godetevi l'attimo...