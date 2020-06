L'oroscopo del 10 giugno è pronto a esprime un suo parere sul terzo giorno della settimana corrente. Siete curiosi di sapere che cosa hanno in serbo le stelle per il vostro segno zodiacale? Le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì segnalano un Ariete un pochino insoddisfatto e chiarimenti per i nativi dello Scorpione.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Giornata che regala un po’ di insoddisfazione. La tensione emotiva che avete dentro voi potrebbe ingrigire la vostra attuale situazione sentimentale. Nella prima parte della giornata vi mostrate aperti al dialogo e socievoli, ma in serata diventate irritabili e un pochino permalosi.

Attenzione all'impulsività anche in campo lavorativo, che potrebbe destabilizzare i vostri piani.

Toro – Siete fortemente legati al passato e spesso non dimenticate nulla, soprattutto gli amori che vi hanno lasciato un segno addosso. In questa giornata potreste vedere il passato con occhi diversi, magari grazie all'aiuto di una persona che svolge un ruolo importante nella vostra vita affettiva. Siate più sinceri con voi stessi. Le stelle agevolano le vostre intenzioni in campo lavorativo e mettono a vostra disposizione il kit completo per raggiungere i vostri scopi.

Gemelli – Se avete già conosciuto una persona che ha fatto breccia nel vostro cuore, portate avanti questa conoscenza e, appena possibile, dichiaratevi nel modo più romantico possibile.

Se, invece, non avete ancora trovato una persona giusta per voi, non fatevi prendere dall'impazienza, presto avrete l’opportunità di innamorarvi. Un pizzico di fortuna vi fa viaggiare con il vento in poppa nel lavoro e avrete una buona stabilità per il futuro.

Cancro – Non fatevi prendere dal panico, quando vi trovate davanti a situazioni scomode e ingestibili.

Per quanto grosse siano le difficoltà, ricordatevi che vedere nero non fa altro che farvi vedere il mondo con gli occhiali scuri, quindi evitate scorciatoie, scappatoie. Per rimettevi in gioco dovete avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità d’azione. Nel lavoro armatevi di pazienza, a breve potrete tirare un bel sospiro di sollievo.

Previsioni di mercoledì 10 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Con molta probabilità dovete attendere ancora un bel po' per vedere qualche miglioramento nei rapporti di coppia. Fate attenzione, perché le emozioni non saranno mai lineari, ma presto sarete in forma smagliante per poter esprimere i vostri bisogni come e quanto volete. Curate di più la comunicazione e cercate di essere diretti, solo in questo modo eviterete molti grattacapi. Se è possibile, rimandate contratti e affari, magari vi è sfuggito qualche dettaglio importante, quindi fate attenzione.

Vergine – Giornata altalenante. A volte, bisogna scombussolare la propria vita per ritrovare il proprio benessere interiore. Quando qualcuno vi chiede aiuto, siate gentili, anche se non ne avete davvero voglia.

Nervosismo e confusione, sono due nemici in campo lavorativo e nei rapporti stretti. Sforzatevi di sorridere e di esprimere note di apprezzamento per i lavori svolti dai vostri colleghi. La vostra gentilezza vi fa guadagnare il rispetto sia dei vostri pari che dei vostri superiori.

Bilancia – Vivacità e prontezza mentale vi fanno compagnia in questa giornata. Coltivate i vostri interessi personali, divertitevi stravolgendo le vostre normali abitudini e routine. Si prospetta un mercoledì adatto per tagliare i rami secchi della vostra vita e annaffiare quelli sani. Lasciate alle spalle tutto ciò che non va o che non vi soddisfa più. Mettete a punto i vostri progetti, concludete i vostri affari e firmate contratti validi.

Scorpione – Approfittate di questa giornata fluida per chiarire eventuali dissapori con il vostro partner. Siete una persona appassionata che ha molto da offrire; sottolineate i vostri punti di forza personali. Praticare questo amore per se stessi, può rendervi più attraenti agli occhi della persona amata. Quando il karma vi benedice, assaporate la vostra fortuna al massimo. Se siete stufi del vostro attuale lavoro, forse dovreste cercare un modo di farvelo amare oppure dovreste cercare una nuova occupazione, senza mettere da parte i vostri sogni.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se ci sono tensioni nel vostro rapporto di coppia, non nascondete la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi.

Magari pensate che questo è l’unico modo di schivare il pericolo, ma vi sbagliate di grosso. Fate parlare il cuore, confrontatevi con la persona amata e cercate di capire che cosa c’è che non va tra di voi. In campo lavorativo dovete fare attenzione alle insidie, forse siete circondati da colleghi pettegoli o invidiosi del vostro operato.

Capricorno – Il rapporto con il partner prosegue tra alti e bassi. Se c’è una forte insoddisfazione, potreste aver voglia di vivere emozioni fuori dal comune. Riflettete bene su ciò che desiderate. Quando fate una cosa davvero grossa, non è possibile tornare indietro, nemmeno recuperare la fiducia della persona amata. Occhio al denaro, in questo periodo potreste essere un po' troppo spavaldi con le spese e con gli investimenti.

Acquario – L’amore non è come sembra. Verificate lo stato della vostra attuale situazione romantica, forse tutte queste acrobazie mentali potrebbero iniziare a logorarvi. Potreste aver anche bisogno di una pausa da tutti per un paio di settimane, in modo da poter davvero parlare con il vostro cuore e capire che cosa volete realmente. In campo professionale allargate i vostri contatti, avete anche la possibilità di mettervi in buona luce su un capo o su chi conta.

Pesci – Date il meglio di voi stessi in un ambiente che vi fa sentire come a casa. Anche se sono in atto regole di distanza sociale, è possibile connettervi con i colleghi in modo gratificante, anche tramite videoconferenza. Se siete senza lavoro, l'oroscopo consiglia di iniziare a pensare a un’attività a domicilio.

Essere in grado di impostare i vostri orari e organizzare il vostro ufficio come preferite potrebbe far aumentare la vostra produttività. Qualsiasi lavoro di marketing, informazione, comunicazione potrebbe essere particolarmente redditizio. Se siete bravi a lavorare in questo campo potreste guadagnarvi da vivere.