L'Oroscopo di domani, mercoledì 10 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Eccoci giunti nel cuore della settimana, la più stressante e logorante. Il tempo poco stabile e l'incertezza economica incideranno sull'umore di alcuni segni dello zodiaco. I nati della Bilancia avranno di che riflettere in queste 24 ore in cui la Luna, Gibbosa calante, sarà nel domicilio dell'Acquario.

Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° in classifica - Questa settimana forse non è cominciata nel migliore dei modi, probabilmente a causa di certi impegni o imprevisti che vi hanno stressato. Avete avuto problemi alla pressione o forse avete sofferto di emicranie e dolori alla schiena. All'orizzonte c'è una grossa spesa da sostenere e questo potrebbe impensierirvi un bel po' dato che siete a corto di denaro. Comunque sia, in giornata vi sentirete un pochino più sereni e capaci. Non dovete temere di fare errori perché essi servono a raggiungere la perfezione. Quest'anno avete imparato una grande lezione. Fidatevi del vostro istinto.

Sagittario - 11° posto - Sulla vostra testa pende la famosa spada di Damocle.

La serenità di un tempo vi appare così astratta, avete la sensazione di aver vissuto in un sogno sino allo scorso anno. Cercate di ridestarvi e riprendete in mano la vita. Rivedete la vostra quotidianità e programmate ogni cosa nel dettaglio. Vi ritroverete a uscire per fare la spesa o per una certa commissione economica.

Il vostro umore lunatico rischierà di farvi apparire imbronciati. Non vedete l'ora che finisca l'anno.

Toro - 10° in classifica - Aprite gli occhi! Si prospettano 24 ore di duro lavoro. Avete fatto molte rinunce e numerosi sacrifici nella vostra vita. Siete un po' tirchi ma solo perché conoscete il vero valore del denaro e di come vada sperperato in maniera oculata.

In questo periodo, però, le finanze tremano. Avete timore di non riuscire a sbarcare il lunario o forse avete dei debiti da saldare. Qualunque sia il problema, riuscirete a risolverlo grazie alle vostre qualità di spicco. Considerate l'idea di apportare dei miglioramenti all'interno dell'ambiente di lavoro o di intraprendere una seconda attività extra.

Bilancia - 9° posto - Le previsioni astrologiche dicono che avrete un mercoledì riflessivo. Delle volte è necessario perdere qualcosa o qualcuno per apprezzarlo/a. Un intoppo rischierà di rallentarvi la giornata, forse un problema alla connessione. Cercate di non impazzire e di tenere i nervi ben saldi. La calma è la virtù dei forti! Le coppie stanno vivendo un periodo di distacco, l'interesse sembra scarseggiare e vi sentite trascurati.

Tirate fuori i vostri disagi interiori e confidatevi con la persona amata. Anche in famiglia non si respirerà un'aria gradevole, ma non pioverà per sempre.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Capricorno - 8° in classifica - Giornata a tratti apatica, avrete il morale a terra. A volte le migliori soluzioni si celano dentro di noi, quindi non date per scontato i suggerimenti che vi passano per la mente. In giornata avrete del lavoro da portare al termine ma la voglia e la concentrazione scarseggeranno. Ultimamente desiderate soltanto poltrire davanti alla televisione o divertirvi in giro con gli amici e per i locali. Concedetevi un aperitivo con dei colleghi, spezzate la giornata lavorativa e fate qualcosa di entusiasmante.

Scorpione - 7° posto - Avete troppa carne a cuocere. Cercate di apprezzare quello che possedete e le persone che ancora sono accanto a voi. Siete incappati in una fase di stallo e non sapete come venirne fuori. Attorno a voi ci sono mille sfumature di problemi. Volete tutto e niente, ogni cosa vi risulta insipida, insomma siete in una fase di apatia! Tempo al tempo e supererete anche questo scoglio perché siete un segno inarrestabile. Non sottovalutate un determinato problema fisico, un controllo dal medico non farà male. Cercate uno stimolo che riaccenda la passione. Occhio ai litigi in famiglia!

Leone - 6° in classifica - Questo è un periodo in cui l'amore e i sentimenti risultano essere in stand-by.

L'incertezza economica non vi fa pensare ad altro. Avete bisogno di ritrovare un giusto equilibrio e di ricevere tanto supporto mentale. In giornata, una grande occasione vi si paleserà dinanzi agli occhi e dovrete cercare di agguantarla all'istante. Decisioni da prendere, forse state vendendo o comprando casa? Per quanto concerne la salute, risulterete in ripresa dopo le ultime vicissitudini che vi hanno messo a dura prova.

Gemelli - 5° posto - Un nuovo inizio è previsto nel vostro immediato futuro, preparatevi a vivere un'estate di grandi cambiamenti. In questa giornata sarete al centro di una trasformazione interiore, maturerete alcune consapevolezze e giungerete ad un punto di svolta. Gli ultimi accadimenti vi hanno messo alle strette ed ora non vi fidate di nessuno eccetto della famiglia.

Si può dire che avete aperto gli occhi! La speranza è sempre l'ultima a morire, perciò non dovrete cedere alla tentazione di gettare la spugna e mandare all'aria i vostri sogni.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani 10 giugno parla principalmente di lavoro e denaro. Avete le mani bucate e faticate a concentrarvi sul vostro mestiere. Per voi i soldi non sono mai abbastanza, perciò correte come un topo nella ruota. Chi è in una relazione da poco tempo, vorrebbe qualcosa in più ma sarà meglio non affrettare i tempi. Questo mercoledì risulterà decisamente potenziale, avrete le idee ben chiare. Evitate di fare le ore piccole poiché dovrete alzarvi piuttosto preso nel mattino seguente.

Confidenze con una persona cara.

Ariete - 3° posto - Una Venere favorevole sorriderà all'amore e ai sentimenti. Siete in cerca di soluzioni, probabilmente finanziarie. Tenete a bada l'impulsività, prima di fare un acquisto o una proposta cercate di riflettere bene. Del resto sarà una giornata decisiva. Assumetevi le vostre responsabilità se qualcosa non dovesse andare come sperato.

Cancro - 2° in classifica - L’Oroscopo del 10 giugno dice che sarà un mercoledì molto interessante anche se pieno di lavoro o faccende domestiche. State facendo innumerevoli sacrifici pur di tirare avanti e non finire in bolletta. Tra lavoro, casa e figli non avete molto tempo per occuparvi di voi stessi. Imparate a mettervi al primo posto, durante la giornata ritagliatevi degli spazi di tempo per rilassarvi facendo quello che vi piace.

Impegnatevi duramente per rendere reali i vostri progetti. A volte avete paura di non avere l'assoluto controllo su certe situazioni. Siete soliti esagerare con la caffeina, ma cercate di contenervi.

Acquario - 1° posto - Giornata fortunata grazie alla Luna nel vostro segno. Se volete che attorno a voi le cose cambino, dovete farlo voi per primi perché nessuno vi darà niente. Dunque, cominciate a muovervi sulla giusta strada e non andate contro i vostri stessi principi. Se avete necessità di denaro, valutate delle soluzioni che sinora non avete mai voluto prendere in considerazione. Questo è stato indubbiamente un anno duro, siete stati messi alla prova. L'amore di coppia sarà molto forte, potrete consolarvi tra le braccia dell'amato/a.

Per i single si prospetta un'estate divertente.