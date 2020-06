Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali e l'oroscopo dell'8 giugno è pronto per essere consultato dagli appassionati dell'astrologia giornaliera. Per i nativi dei Gemelli è arrivato il momento di preparare una lista di buoni propositi per l'amore. Le persone dei Pesci devono fare molta attenzione agli equivoci e alle parole. In primo piano, le previsioni delle stelle della giornata di lunedì su amore e lavoro per ciascun simbolo dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Giornata ideale per chiarire alcuni punti con la persona amata. Se qualcosa va storto con il vostro partner, vuol dire che la vostra storia non era poi così importante per lui.

Pazienza, voltate pagina perché avete il diritto di essere felici. In campo lavorativo non vi mancano le idee e la buona volontà. Presto concretizzerete buoni risultati.

Toro – In questo periodo i cuori solitari potrebbero perdere la testa per una persona davvero interessante. Non amate molto il romanticismo e volete solo un flirt? Anche voi sarete ben serviti, parola di Cupido. Buon periodo per affrontare colloqui o mettere in chiaro alcuni punti con i clienti o superiori incontentabili. L’ambito economico balla tra alti e bassi, abbiate pazienza.

Gemelli – Ottimo momento per riflettere senza fretta, con le emozioni molto accese è davvero difficile rimanere lucidi e razionali. Preparate la lista dei buoni propositi anche per l’amore, le stelle hanno in serbo per voi un periodo rovente, nonostante la partenza di un 2020 difficile.

L’ambito economico non è affatto male e potete già iniziare a pensare a qualcosa per la stagione estiva o autunnale. Se state cercando lavoro, pazientate, presto qualcosa si muoverà.

Cancro – Dovete aspettare la fine del mese per sentire l’estate addosso, la stagione degli amori. L'oroscopo raccomanda di godervi di più la vita e di lasciarvi alle spalle le brutte esperienze del passato, che comunque vi hanno insegnato a essere più sicuri con i sentimenti e a tenere ben saldi i piedi per terra.

Se aspettate delle risposte o sperate in qualche novità importante, fatevi sentire, magari qualcosa si sbloccherà. Per un'occupazione più stabile, è meglio attendere la fine del mese.

Previsioni di lunedì 8 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Se negli ultimi tempi ci sono stati problemi, incertezze o insoddisfazioni, sfruttate questa giornata d’inizio settimana per rimettere le cose a posto.

Fascino e passionalità sono due doti che vi aiutano a fare piazza pulita delle contraddizioni. Ancora per qualche giorno potrebbero esserci equivoci, imprevisti e altri fastidi in campo lavorativo. Nonostante la partenza stentata del 2020, presto decollerete.

Vergine – Si prospetta un periodo perfetto per incontrare la vostra presunta anima gemella. Nuove amicizie e tanti incontri colorano questo periodo grigio e problematico. Non è facile sfuggire alle lusinghe di Cupido e le storie d’amore che sbocciano in questa settimana sono pregne di emozioni e romanticismo. Nel lavoro siete abili e comunicativi, razionali e creativi, sapete gestire in maniera completa la vostra attività. Ottimo momento di ripresa.

Bilancia – Preparatevi a vivere una giornata sorprendente per il vostro cuore. Occhio alle scelte dettate dal vostro atteggiamento impulsivo, prima di decidere cos'è meglio per la vostra vita amorosa, dovete riflettere con calma senza essere condizionati dalle opinioni altrui. Giornata di tensione in ambito lavorativo, forse un ritardo ostacola un vostro progetto o magari siete privi di energia, dopo questo lungo periodo di lockdown.

Scorpione – Se dovete affrontare un argomento delicato con il partner, meglio farlo subito. È palese che dovete capire quali sono le vostre esigenze e quelle del partner, solo in questo modo potete smettere di essere cocciuti. Abbattete il muro che vi divide e confrontatevi in maniera civile.

Fate attenzione agli errori e alle condizioni economiche, non perdete di vista i vostri obiettivi, specie se l’ambiente intorno a voi è poco amichevole.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se avete voglia di fare nuove amicizie, approfondire certe conoscenze, trovare l’amore della propria vita, sfruttate questo periodo fino in fondo. Se avete adocchiato qualcuno, fate attenzione alle critiche, ai pettegolezzi e alle false amicizie, potrebbero mettervi fuori strada, in cattiva luce. Se cercate lavoro o l’ispirazione creativa, attendete con fiducia la fine del mese, che inaugurerà un eccellente periodo.

Capricorno – Se in questo periodo nasce l’amore, è molto probabile che sia abbastanza addormentato o inzuppato di dubbi e incertezze.

Alcune situazioni potrebbero remarvi contro, quindi attenzione. Molti di voi sicuramente rimpiangono ancora un ex mai dimenticato, o rimuginano sul perché non riescono mai a trovare l’anima gemella. Approfittate di questo periodo per riflettere profondamente. Nel lavoro non siate frettolosi e rimandate ogni questione importante a fine mese.

Acquario – Se qualcosa che non funziona nei rapporti stretti o con il coniuge, puntate tutto sulla comunicazione fatta di gesti, sguardi, emozioni e passione. La persona amata cadrà ai vostri piedi. Se avete voglia di fare grandi o piccole follie d’amore, fatelo: si vive una volta sola e l’amore è il sale dell’esistenza. I vostri progetti lavorativi e le vostre iniziative hanno ottime probabilità di concretizzarsi, sempre se restate con i piedi per terra e la testa molto concentrata.

Pesci – Decollate verso orizzonti inediti del cuore, solo così potete scoprire nuove emozioni e rafforzare la vostra passione, attualmente assopita a causa di settimane faticose e impegnative. Fate attenzione agli equivoci, però, una parola espressa male o male interpretata potrebbe mettere in pericolo il vostro rapporto. Siate voi stessi e non abbiate paura di amare. Verificate con scrupolo i contratti e gli affari. Anche se i risultati economici sono positivi, dovete mantenere alta la guardia.