L'Oroscopo di martedì 16 giugno va ad approfondire sensazioni dirompenti e molto dinamiche, scaturite da Luna in Ariete. Un'immediatezza istintiva si fa largo nei simboli zodiacali di Fuoco, avvolgendoli con una carica eccentrica, passionale e ambiziosa. Marte e Nettuno in congiunzione dai Pesci possono sminuire un po' la grinta nel concretizzare i desideri tenuti in cantiere. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Ariete nell'oroscopo di martedì

Ariete: battaglieri e dinamici grazie a Luna nel segno, vi aprite alle opportunità amorose con slancio e impetuosità. Voi single attenzione a non seguire un'istintività troppo marcata che può avviare "colpi di testa" troppo avventati.

Saturno dall'Acquario esorta alla prudenza, anche in ambito lavorativo.

Toro: Mercurio dal Cancro garantisce novità piacevoli e affettuose, ma dovete vincere una confusione mentale elargita da Saturno in dissonanza che insieme a Urano nel segno, non fa individuare la strada giusta in amore. Venere in compenso fa aprire il cuore, così anche voi in coppia potete ricevere queste novità eccitanti. Alti e bassi sul lavoro.

Gemelli: ricevete energia dinamica da questa Luna in Ariete che risulta benefica per voi e in sinergia con Sole e Venere, gli affetti diventano più avvolgenti e vitali. Marte dai Pesci causa sempre difficoltà e nervosismi che dovete superare, attingendo a un maggiore realismo in amore che fa analizzare la situazione in maniera più obiettiva.

Buono il lavoro.

Cancro: la quadratura di Luna dall'Ariete si fa sentire e può produrre irascibilità. Cercate quindi di contenere quest'energia impetuosa e troppo impulsiva, che non fa prendere le decisioni giuste. Mercurio cerca di smorzare questo effetto lunare, producendo una ragionevolezza benefica per tutte le sfere vitali.

Leone: l'amore diventa più entusiasmante e voi molto estroversi grazie all'influsso di Luna in Ariete che rivoluziona un po' i sentimenti. Avete bisogno di vivere le emozioni con immediatezza, ma attenzione a non pretendere "tutto e subito". Saturno è in opposizione e mette in guardia dal non fare scelte affrettate.

In ambito lavorativo siete molto ambiziosi, ma occhio sempre a non gettarvi a capofitto in alcune situazioni incerte.

Vergine: gli astri in opposizione dai Pesci possono produrre una mancanza di grinta e ostacolare un po' la fortuna di Giove che dal Capricorno spinge a farvi avanti per concretizzare i sogni. Venere però agisce in dissonanza, quindi non è un periodo favorevole per l'amore. In ambito lavorativo, portate pazienza.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'opposizione del satellite notturno si fa sentire e forse "partite a razzo" nelle situazioni, lasciandovi prendere da un'impulsività irrefrenabile. Cercate di attingere alla diplomazia che vi è consona e ricordate che la pazienza è la virtù dei forti e garantisce sempre risultati positivi, sia in amore che per il lavoro.

Scorpione: l'attrazione fisica è forte con Plutone, Giove, Nettuno e Marte che sprigionano sensazioni magnetiche e disarmanti. Si prevedono belle novità in amore per voi, dovete solo affermare la vostra volontà con maggiore determinazione. Nettuno dai Pesci cerca di sminuire la vostra grinta anche sul piano professionale.

Sagittario: buono il lavoro svolto a contatto con il pubblico, mentre in amore ci sono delle tensioni latenti che vanno affrontate con maggiore obiettività e arginando ire e nervosismi. Luna dal primo domicilio astrale, incoraggia ad approfondire il tutto con più chiarezza e minore impulsività.

Capricorno: è un bel periodo per l'amore che va a gonfie vele, anche perché favorito da Venere e Sole dai Gemelli.

Occhio a qualche gelosia inferta da Luna in Ariete che rende il tutto molto impulsivo e cerca di spazientire gli animi. Una persona vi pensa intensamente, individuate chi è e decidete se contattarlo o meno. Alti e bassi sul lavoro.

Acquario: è un ottimo momento per rispolverare i progetti lavorativi tenuti in cantiere e riaccendere alcune scintille amorose. Luna agisce in modo favorevole dall'Ariete e spinge le sensazioni al massimo rendendovi dinamici, passionali e molto ambiziosi.

Pesci: attenzione alla congiunzione di Nettuno e Marte che può provocare scoraggiamento e chiudere un po' la visuale mentale alle nuove opportunità. magari volete smuovere le situazioni con il dinamismo marziano che vi lambisce, ma Nettuno mette i "bastoni fra le ruote".

Aspettate un momento più favorevole sia per l'amore che per il lavoro.