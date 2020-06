L'Oroscopo di mercoledì 10 giugno diventa molto eccentrico e originale con Luna nel segno che dà il via libera all'immaginazione e a un modo di aprirsi alla vita più innovativo. Non solo l'Acquario, ma anche l'Ariete, Sagittario, Bilancia e Gemelli tendono ad amare in modo più indipendente, uscendo fuori dagli schemi mentali ormai obsoleti. Nuove opportunità lavorative stanno per arrivare e sono tutte da approfondire nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: siete più simpatici con Luna in Acquario che alleggerisce le sfere vitali e apporta maggiore originalità in amore.

Cercate di uscire fuori dagli schemi mentali ormai divenuti obsoleti e apritevi alle opportunità che non tardano ad arrivare. Venere e Sole splendono per voi e garantiscono benessere anche in ambito professionale.

Toro: l'influsso di Urano nel segno fa vivere l'amore in modo troppo possessivo e il risentimento è in agguato. Forse i risultati amorosi sono un po' deludenti per voi Toro single a causa di Luna in quadratura che forse fa impegolare in strade senza via d'uscita. Sul lavoro attenzione a non farvi ingannare da false promesse.

Gemelli: amore e guerra si alternano in modo istintivo e altalenante a causa di Marte e Venere in dissonanza. Così succede che cercate sensazioni più appaganti.

Anche fiducia e scoraggiamento si alternano in maniera pericolosa per l'amore. Che ne dite di rivalutare il tutto con maggiore senso pratico? Buone possibilità si affacciano all'orizzonte lavorativo.

Cancro: Mercurio nel segno chiarisce bene le idee su cosa desiderate dall'amore e fa convogliare le energie dinamiche e intelligenti nel verso giusto.

Si preannunciano belle novità per voi single e voi in coppia acuite un'immaginazione che risulta vostra alleata per rendere la relazione a due più entusiasmante. Si prevedono cambiamenti sul lavoro.

Leone: il satellite notturno agisce in opposizione e forse gli affetti diventano troppo cerebrali e voi distaccati nei confronti dell'amore.

Saturno anch'esso in aspetto dissonante, può rendervi malinconici ma cercate di superare il tutto con maggiore forza d'animo e non isolatevi da tutto e tutti. Alti e bassi sul lavoro.

Vergine: alcune situazioni spiacevoli in amore mettono di malumore, ma la vostra capacità di recupero e di fronteggiare il tutto con grande forza di volontà, è potente. Arginate quindi lo stress e Luna dall'Acquario diventa vostra alleata per approfondire il tutto con maggiore originalità. Sono previste sorprese piacevoli garantite da Mercurio favorevole.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non scaldatevi troppo in amore e cercate di ritrovare la strada giusta, quella che conduce a una riappacificazione amorosa.

Magari anche voi in coppia dovete analizzare il tutto in maniera più razionale e obiettiva, solo così individuate la strada giusta da intraprendere. Buono il lavoro.

Scorpione: attenzione a Saturno e Luna in quadratura che abbassano un po' l'umore e sfiancano il vostro spirito battagliero. In compenso Mercurio è dalla vostra parte e fa approfondire tutte le sfere vitali con l'intelligenza. Così riuscite a smorzare anche alcune tensioni in campo lavorativo. Stanno per giungere belle novità per voi single.

Sagittario: in amore dovete essere più pazienti e meno impulsivi. Gli astri in quadratura rendono la relazione a due alquanto tesa, ma occorre che analizziate la situazione con maggiore obiettività.

Siete poi sicuri che è solo e sempre colpa degli altri Rivalutate il tutto con maggiore realismo. Luna diventa propizia per introdurre leggerezza e sdrammatizzare alcune tensioni anche sul lavoro.

Capricorno: buone possibilità in campo lavorativo sono introdotte da alcuni astri che spingono a cogliere al volo le opportunità che giungono in maniera imprevedibile. Anche in amore voi single dovete osare di più per concretizzare i sogni tenuti in cantiere. Non siate eccessivamente dubbiosi anche voi in coppia, ma apritevi a sensazioni più frizzanti e leggere promesse da una Luna favorevole.

Acquario: l'imprudenza bussa alla vostra porta con Saturno e Urano in quadratura. Gli astri dai Gemelli cercano di riequilibrare il tutto, introducendo nuovi entusiasmi in coppia.

Agite quindi anche voi che siete single, ma con cautela. Luna nel segno garantisce originalità e fantasia anche sul lavoro.

Pesci: sono previsti dei cambiamenti innescati da alcune novità che non tardano ad arrivare. Bando ai pettegolezzi che cercano di offuscare il cielo amoroso della relazione a due e anche voi single apritevi all'amore con maggiore spirito avventuroso. Così potete contenere alcuni nervosismi sprigionati da Marte nel segno e riuscire a incanalare le energie dinamiche nel verso giusto, quello che conduce alla felicità. Buone novità in ambito lavorativo.