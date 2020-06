L'Oroscopo di domani, martedì 2 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. A metà pomeriggio si registrerà una transizione importante sotto l'aspetto astrale. La Luna, infatti, lascerà la Bilancia per soggiornare nello Scorpione. Risulteranno privilegiate le faccende di cuore e di famiglia. Germoglieranno quei progetti che sono stati seminati nelle precedenti settimane. Tutto si farà più limpido e intenso, qualcuno sarà indaffarato altri, invece, si godranno del meritato riposo. Gioiranno i nativi del Leone i quali saranno molto operativi. La suddetta giornata porterà chiarimenti, novità ma anche qualche imprevisto.

Di seguito le previsioni del giorno, segno per segno, con annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° posto - Mattina con Luna in opposizione, ma nel pomeriggio noterete un graduale miglioramento. La vostra mente sarà a dir poco vulnerabile e rischierete di perdere le staffe per un nonnulla. Occhio alle discussioni all'interno della sfera lavorativa, sarà meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Stringete i denti, perché nel pomeriggio vi sentirete meglio e tutte le idee si schiariranno. Se dovete sistemare dei conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo e come meglio potete perché qualche complicazione potrebbe sorgere nei prossimi giorni.

In questo periodo siete molto passionali, non a caso i cuori solitari stanno conoscendo qualcuno la cui relazione potrà essere approfondita durante l'estate.

Vergine - 11° in classifica - Martedì pesante e con qualche fastidiosa seccatura. Già al mattino dovrete fare i conti con un caos generale e dei ritardi sconquassanti.

L'aspetto lunare non vi agevolerà di certo! Cercate di non perdere la pazienza e comportatevi in modo indulgente con i membri della vostra famiglia. Questo è un periodo particolarmente delicato, non vi sentite compresi e desiderate fuggire all'estero a gambe levate. Cercate di ritrovare voi stessi. Riflettete su quelli che sono i vostri sogni e le aspirazioni.

Siete un segno ambizioso, non a caso sognate una vita da Vip. In queste 24 ore vi accadrà una cosa inaspettata, dunque, tenete gli occhi spalancati e guardatevi alle spalle. Se siete single, prenotate le vacanze in una località balneare italiana poiché ci saranno maggiori opportunità di incontrare il vero amore!

Toro - 10° posto - La mattinata di questo 2 giugno partirà senza particolari intoppi. Potrete continuare a fare affidamento su Urano che, nel vostro domicilio, tende a favorire le rivoluzioni interne ed esterne e a gestire eventuali imprevisti. Cercate di investire le vostre energie in modo particolare nelle prime ore della giornata. Nel pomeriggio, la Luna entrerà in un segno opposto e potrebbe generare scompiglio.

Possibili indisposizioni! Forse ultimamente soffrite di mal di testa e/o di dolori articolari probabilmente a causa degli alti livelli di stress! Cercate di prendervi cura del vostro corpo e nutrite la mente con una lettura. Chi ha un'attività in proprio è preoccupato per le tasse da pagare a breve.

Sagittario - 9° in classifica - In questo periodo siete molto confusi e avete il morale sotto ai piedi. Il futuro vi appare incerto e non sapete come uscire da una certa situazione complicata. Non fate altro che lavorare e guardare la tv. Avete certamente bisogno di trovare dei nuovi stimoli. Chi ha subito un licenziamento oppure ha avuto una brusca frenata economica, dovrà cercare un modo per ricominciare.

Le buone occasioni si celano nei posti più impensabili perciò dovete darvi da fare ogni giorno. L'autunno sarà la vostra stagione migliore però l'estate sarà costellata di intoppi e imprevisti. In queste 24 ore, occhio ai mezzi pubblici, non saranno da escludersi dei ritardi. Non è tutto oro quel che luccica.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Acquario - 8° posto - La mattinata si rivelerà molto decisiva specie se dovete concludere dei lavoretti o sbrigare delle commissioni di un certo spessore. Saturno nel vostro segno vi renderà abili lottatori. Avrete voglia di infrangere le regole e di mettervi alla prova. Forse, da tempo, vi trovate bloccati in un certo impasse che vi turba il sonno.

Comunque sia, entro la serata giungeranno dei chiarimenti e/o delle risposte. Coloro che vorrebbero partire per le vacanze in estate, dovranno cercare di prenotare entro questa settimana altrimenti rischieranno di crearsi delle complicazioni davvero spiacevoli. Affidatevi al vostro istinto e cogliete al volo eventuali offerte. Presto dovrete pagare delle bollette o una multa perciò non sperperate inutilmente il denaro!

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà esultare per la fine di un profondo stato di stallo. Nei mesi scorsi avete navigato in cattive acque economiche ed avete vissuto nell'incertezza del futuro. Una lieta situazione astrologica, caratterizzata in primis dal supporto di Marte, vi consentirà di ottenere consensi lavorativi o di intraprendere un percorso decisamente produttivo.

Allacciate sempre dei contatti, specie se mirate a costruirvi una carriera di successo. Qualche nativo dei Pesci ha una relazione d'amore segreta, ma è tempo di uscire allo scoperto! Chi è sposato o convive, ha tra le mani un progetto di coppia destinato a germogliare entro la fine dell'anno. La forma mentale e fisica risulteranno al top in queste magnifiche 24 ore. Se state seguendo una certa dieta, portatela avanti senza indietreggiare perché siete vicinissimi al traguardo.

Capricorno - 6° posto - In giornata giungeranno novità e chiarimenti. Comincerete a registrare una graduale ripresa psicofisica dopo un lungo e tortuoso periodo. Se recentemente avete discusso con il partner, finalmente riuscirete a trovare un punto d'incontro e a ristabilire il rapporto.

In amore, talvolta è necessario scendere a compromessi, ma quello che conta è non annullarsi per l'altro. Chi ha dei figli ed è single, presto sarà al centro di una svolta inaspettata. Prendete questa giornata così come viene e godetevi il riposo se siete in ferie. Buone notizie per coloro che studiano o dovranno superare un test: all'orizzonte si intravedono elogi! Chi lavorerà anche in questo giorno festivo, potrà avanzare una richiesta particolare dato che sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama!

Leone - 5° in classifica - Vi aspetta un martedì altamente operativo. Via via che l'estate si avvicina, la vostra voglia di amare e di partire per l'avventura, risulterà maggiore.

Ed ecco che in queste 24 ore sarete tentati dal premere il piede sull'acceleratore per concludere un certo affare poiché avete una gran necessità di denaro. Siete focalizzati sul lavoro o sulla vostra attività, siete in attesa di un'entrata che vi aiuterà a ripianare dei conti. I prezzi risultano maggiorati e/o forse dovete sostenere una spesa sostanziale. Tutto ciò vi blocca dal prendere eventuali decisioni riguardanti le vacanze estive. Comunque sia, una persona di vostra conoscenza o un collega è molto attratto da voi, ma se siete in coppia tenetevi alla larga dalle situazioni ambigue.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Gemelli - 4° posto - La giornata filerà lisca come l'olio. La primavera vi rinvigorisce e vi stimola.

Qualcosa bolle in pentola, infatti risulta essere in atto una vostra trasformazione. Non si può dire che siete le stesse persone di prima, difatti, rispetto a qualche anno fa siete cresciuti e maturati. In queste 24 ore ricercherete la serenità. I sorrisi non mancheranno ed anche l'ispirazione sarà maggiore. Ciò significa che qualunque sia la vostra passione risulterete di gran lunga più intriganti e abili. Mostratevi al mondo così come siete, coltivate la vostra unicità, perché non vi manca nulla. Per i cuori solitari c'è un partner all'orizzonte mentre per le coppie un progetto davvero speciale.

Cancro - 3° in classifica - L’Oroscopo del 2 giugno afferma che sarete in vena di fare festa o di godervi questa giornata di meritato riposo.

Non tutti i nativi del Cancro, purtroppo, potranno staccare la spina poiché ci sarà del lavoro da fare o delle faccende casalinghe di cui occuparsi. Per fortuna lo sprint non vi mancherà, dunque, cercate di sfruttarlo. Questa settimana sarà molto valida a patto che non la sprechiate facendo mille viaggi mentali e pessimisti. I vostri progetti risulteranno più validi che mai ed anche le finanze risulteranno in ripresa. Qualcuno avrà modo di godersi appieno una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Chi studia, invece, risulta essere in forte apprensione dato che a breve dovrà sostenere degli esami.

Scorpione - 2° posto - Trascorrerete un promettente martedì ricco di attività e al contempo di momenti rilassanti.

Entro breve tempo, una certa situazione disagevole sarà ripianata e tornerete a sentirvi sollevati. All'interno del lavoro i problemi non mancano mai, tuttavia avete la situazione sotto controllo. Chi si occupa dell'accudimento del focolaio domestico e dei figli o dei genitori anziani, è abbastanza stressato ma queste 24 ore permetteranno una tregua. Rilassatevi, a fine giornata, con un bel bagno rinfrancante o un pediluvio rigenerante. Insomma, cercate di fare qualcosa per voi stessi perché meritate amore e attenzione. Ultimamente vi siete trascurati fin troppo a livello fisico!

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche continuano a sorridervi grazie alla presenza della Luna nel vostro segno fino a metà pomeriggio. Chi lavora otterrà consensi e finalmente giungeranno dei buoni compensi. Ultimamente siete stati fin troppo indaffarati e vi siete messi da parte. Magari vi siete destreggiati tra cucina, lavoro, figli/genitori e questioni matrimoniali. Avete alle spalle un periodo estremamente duro ma siete in piena ripresa. Nessun dolore dura in eterno, perciò date tempo al tempo. In questa giornata del 2 giugno avrete modo di farvi cogliere dall'emozione. L'amore sarà posto in primo piano e con il partner di sempre farete favole e follie! Il vostro aspetto risulterà smagliante e seducente, se siete single farete conquiste!