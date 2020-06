L'Oroscopo di martedì 2 giugno approfondisce il transito di Luna in Bilancia che renderà l'amore per il segno molto romantico e profondo. La Luna degli innamorati acuirà la raffinatezza e i sentimenti anche dei Sagittario, Leone, Acquario e Gemelli. Le coppie rafforzeranno dunque il loro legame amoroso mentre i single riceveranno la promessa di intriganti novità.

Luna in Bilancia nell'oroscopo di martedì

Ariete: Luna in opposizione rende gli affetti instabili e produce difficoltà nelle coppie. Voi single così come voi in coppia, diventate riservati e prudenti. Attenzione a non assumere un modo di fare dispotico e a non cambiare opinione nei confronti dell'amore in maniera altalenante.

Toro: in amore rimboccatevi le maniche e non lasciatevi prendere dalla pigrizia. Urano fa sì che i desideri amorosi siano a breve soddisfatti, ma dovete anche analizzare le situazioni in modo tale da attuare la strategia giusta, quella che argina i malumori e mette in conto anche una bella dose di pazienza per ottenere il successo desiderato.

Gemelli: buona l'influenza del satellite notturno dalla Bilancia che fa filtrare le sensazioni amorose attraverso la razionalità e contrasta un modo di pensare un po' nervoso, impartito da Marte e Nettuno dai Pesci che creano atmosfere surreali e vi rendono molto suggestionabili nei confronti dell'amore. Utilizzate una grande empatia voi single e avviate un flirt produttivo per la concretizzazione dei desideri sentimentali.

Cancro: Luna dalla Bilancia sprigiona alti e bassi in amore. Non intestarditevi ad avere sempre ragione in coppia e voi single non siate introversi poiché presi da questa influenza lunare che vi rende troppo riflessivi e incupisce gli affetti. Mercurio nel segno esorta ad aprirvi di più al dialogo.

Leone: Luna dalla Bilancia vi affida un compito karmico di rigenerazione dell'amore.

Solo così potete riuscire a entrare in comunione con il partner o con le nuove conoscenze, approfondendo emozioni sensibili e molto introspettive. Attenzione a non lasciarvi influenzare da un Saturno in opposizione che cerca di rendere queste sensazioni alquanto duttili e di contaminare il tutto con la razionalità.

Vergine: per voi single si prevedono nuovi incontri promettenti per l'amore. Voi in coppia potete contare sulla presenza di Mercurio in Cancro che dà il via a un dialogo più profondo e consapevole.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna nel segno rende l'amore più romantico e voi molto sensibili alle affettuosità del partner. Il buon gusto regna sovrano in coppia: ricercate l'eleganza in tutto approfondendo i sentimenti e rendendo la storia più armoniosa. Si prevedono momenti piacevoli anche per voi single, grazie agli astri in Gemelli che stringono un'alleanza con Luna fortunata per l'amore.

Scorpione: attenzione a non perdere la pazienza a causa di Saturno che rema contro dall'Acquario.

Mercurio sa elargire i consigli giusti in amore poiché rafforzato dalla sensibilità cancrina che non ha eguali. Le occasioni non mancano in amore, cercate di sfruttarle al meglio seguendo un'intuizione amorosa molto empatica e intelligente.

Sagittario: ottimo l'influsso di Luna dalla Bilancia che diffonde sensazioni più romantiche e fa approfondire con maggiore slancio i rapporti in famiglia. Questa Luna creativa, sensibile e diplomatica contrasta alla grande l'opposizione di Venere che crea attrito in amore. Voi single approfittate dell'influenza dell'astro d'argento e utilizzate una forte empatia fortunata per attuare le conquiste amorose.

Capricorno: Luna in quadratura produce alti e bassi in amore.

Diventa necessario analizzare le situazioni sentimentali con maggiore profondità d'animo e buon senso. Avete bisogno di ritirarvi nella vostra interiorità, come rigenerandovi dalle scorie emotive per poi aprirvi al nuovo, sia che siate single che in coppia.

Acquario: state raggiungendo una certa maturità emotiva con Luna nel segno che equilibra al meglio le sensazioni e i doveri mondani. La lungimiranza premia l'amore di coppia, così le relazioni diventano più stabili e durevoli. Voi single riuscite a comprendere di più le persone e basate i vostri progetti su qualcosa di più reale. Una spiccata intuizione sentimentale fa intraprendere la strada giusta.

Pesci: attenzione a non lasciarvi prendere da un'eccessiva gelosia voi in coppia.

Venere in quadratura crea qualche attrito in amore, ma Mercurio diventa vostro alleato per fronteggiare il tutto con intelligenza. Si prevedono belle sorprese sentimentali per voi single alla ricerca dell'amore. Imboccate la strada che ritenete giusta e fatelo con coraggio.