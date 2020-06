L'Oroscopo di domani, venerdì 5 giugno 2020, è pronto a svelare le predizioni astrali e la nuova classifica stelline quotidiana, quest'ultima riguardante i soli segni rientranti nella seconda sestina dello zodiaco. In evidenza in questo contesto il quinto giorno della settimana messa in relazione all'amore, al lavoro e alla salute. Ansiosi di sapere come saranno le stelle per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Come si evince dal titolo di apertura, a godere della piena positività nel periodo indicato in primis coloro del Capricorno. In questo caso il simbolo astrale di Terra appena citato è stato valutato nell'oroscopo di domani alla pari di Bilancia e Sagittario, pertanto tutti e tre meritatamente insigniti delle cinque stelline della buona fortuna.

A risultare nel periodo in splendida forma e abbastanza sostenuti dalle effemeridi quotidiane, anche coloro dello Scorpione e dell'Acquario, in questo contesto considerati in giornata normale, dunque sottoscritti da quattro buone stelle.

L'oroscopo di venerdì 5 giugno, al contrario, segnala un frangente decisamente poco positivo a carico di Pesci, nel frangente valutato in giornata da "ko". Dubbi? In questo caso andiamo pure ad analizzare in profondità le nuove previsioni zodiacali di domani, come sempre ovviamente dando la precedenza alla classifica a stelline posta a seguire.

Classifica stelline 5 giugno

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi.

Come sempre il responso è stato interpretato sulle effemeridi di domani e poi fedelmente riportato nella nostra classifica stelline del giorno, quest'oggi interessante l'oroscopo del 5 giugno.

In odore di positività, come in parte annunciato in apertura, risultano ben cinque simboli astrali su sei e, ovviamente, presenti nei primi due posti della scaletta con le stelline del periodo.

In bella mostra nel riepilogo sottostante lo schema condensato, fatto appositamente per rendere immediatamente idea sul grado di positività attribuita dall'Astrologia ad ognuno dei segni in oggetto.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Pesci.

L'oroscopo del 5 giugno: la giornata di venerdì

L'oroscopo di domani, venerdì 5 giugno, svela una situazione astrale in linea con quanto messo in evidenza negli ultimi due giorni.

Caso a parte la Luna, in continuo movimento insieme ai pianeti veloci: questo venerdì l'Astro d'Argento sarà nel segno del Sagittario, come sempre ben disposto a portare fortuna in amore e nei sentimenti in generale. Discorso differente per la stella della Terra: in questo contesto il Sole risulta ancora nel segno dei Gemelli insieme a Venere. Ottima la presenza di Mercurio in Cancro, nel frattempo in sestile a Urano e in trigono a Marte, che insieme a Nettuno risultano in Pesci. I pianeti lenti, Giove, Plutone e Saturno rimangono stabili e invariati: in Capricorno i primi due mentre l'altro risulta in Acquario.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione analizzando l'oroscopo di domani di ogni singolo segno.

Le previsioni astrologiche di domani 5 giugno da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. Secondo quanto preventivato dall'oroscopo di domani, venerdì 5 giugno, per voi nativi è prevista davvero ottima questa parte della settimana. Per chi eventualmente stesse vivendo un momento di confusione o di smarrimento, una breve pausa di riflessione non farà altro che bene sia alla mente che al fisico. Amore: sarete pappa e ciccia con il partner, vi stimola questa prospettiva? Lo sappiamo che siete diversi, eppure splendidamente compatibili. In questo periodo avete molto in comune, come per esempio il gusto per gli acquisti e la smania di viaggiare e di conoscere il mondo. Quindi iniziate a programmare qualcosa per le prossime vacanze estive.

Single, non avete alcun motivo di essere eventualmente dubbiosi su ciò che vi preme. Senz'altro la giornata risulterà bilanciata e molto gratificante per i rapporti affettuosi, magari agevolando in modo determinante qualcosa che sta o che dovrebbe accadere. Lavoro: non solo avrete le idee chiare ma sarete quanto mai decisi nelle vostre azioni, saprete anche programmare e pianificare con abilità tutti i vostri piani operativi. Ottimo così. Salute: se vi sembra che vi affatichiate più del solito o se siete irritabili ed ansiosi, non meravigliatevi, sono gli effetti di questa stagione un po' ballerina. Caldo e freddo, mix micidiale! Frase del giorno: "Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi".

Voto: 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Il prossimo venerdì sarà discreto e in parte abbastanza convincente per voi nativi nel simbolo astrale dello Scorpione. Se poi la noia o l'apatia dovessero prendere il sopravvento, poco male, potrete sempre vantarvi di aver vissuto in generale un periodo non negativo; questa potrebbe essere già senz'altro una mezza vittoria. Amore: questo cielo parlerà sicuramente di grandi novità e rinnovamento e sarà perfetto per la sfera familiare. I rapporti con la persona amata saranno più affettuosi e dimenticherete quasi tutti i problemi dei giorni passati. Single, l'oroscopo di domani per la giornata di venerdì invita ad allontanarsi dal seminato cercando di superare quel "fossato" che tanto vi tiene in ansia.

Imparate a mettere da parte certe inutili paure e, se vi piace qualcuno, fatevi pure avanti senza esitare. La vita è bella anche se certe emozioni sembrano più complicate del solito. Lavoro: sapete benissimo dove arrivare e quale iter dover percorrere per raggiungere la meta desiderata. Tranquilli, quasi tutto vi sarà concesso e sicuramente con esito positivo, ma non subito. Salute: benessere, energia e voglia di vivere non vi mancheranno. Dunque, qualsiasi siano le prove che vi verranno incontro, risponderete con un sorriso. Massima del giorno: "Il più sprecato di tutti i giorni è quello senza risate". Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 5 giugno al Sagittario indica l'arrivo di un giorno più che ottimo, oseremmo dire quasi al limite della perfezione.

La giornata di fine settimana lavorativa quindi, oltre ad essere estremamente piacevole nelle affettività in generale, senz'altro regalerà piccoli colpetti di buona fortuna in molti altri settori. Amore: i vostri sensi vi spingeranno all'eccesso e vivrete momenti fantastici. Il senso di romanticismo del vostro partner vi farà sentire molto soddisfatti! Lasciatevi andare, sappiate che qualcosa bolle in pentola, ed è molto più forte del solito... Single, il periodo senz'altro vi regalerà grinta ed energia in quantità: non dovete rinunciare neanche a una virgola di quello che avete fin qui programmato. Il cielo tranquillo di questa giornata vi permetterà di meditare su tutto ciò che vi circonda regalando momenti all'insegna della leggerezza e del piacere.

Lavoro: avrete sicuramente più di qualche buona opportunità e, se nel frattempo ancora non riusciste a coglierle non dovrete far altro che guardarvi intorno: le stelle vi aiuteranno nei momenti critici. Potrebbe arrivare una soddisfazione relativa a qualcosa svolta in passato. Salute: diventerete più maldestri del solito. Fate attenzione a possibili piccole ferite e a ecchimosi. Prudenza nell'uso di oggetti delicati o taglienti. Frase del giorno: "Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria". Voto: 9.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo di domani, 5 giugno, indica che partirà con slancio questa parte della settimana, con uno sprint di prim'ordine da poter sfruttare nelle cose di maggior interesse.

Amore: cielo passionale, intrigante quanto basta e a tratti persino malizioso. Quanto appena detto, se coinciderà a pieno con la vostra situazione sentimentale, vi renderà senz'altro spumeggianti come mai fino ad ora. Non esisteranno tabù e vi abbandonerete tra le braccia del partner senza timidezza. Single, questo venerdì gli astri saranno particolarmente disponibili. Alcune tra le nuove amicizie nate per caso saranno destinate a diventare più interessanti del previsto. E chissà che non ci sia fra queste persone anche quella capace di far battere il cure all'impazzata. Lavoro: vi impegnerete molto con abilità ed una volta tanto, con un po' di opportunismo, saprete volgere a vostro vantaggio una buona occasione.

L'oroscopo di domani vi invita ad ampliare la rete dei contatti nel vostro campo. Salute: solo con la meditazione in luoghi silenziosi e la contemplazione della natura riuscirete a sintonizzarvi sulla lunghezza d’onda della quiete. È infatti risaputo che la mente condiziona ampiamente la salute. Frase del giorno: "Chi conosce tutte le risposte, non si è fatto tutte le domande". Voto: 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Una giornata che non contempla eccessive negatività a vostro sfavore, anche se potrebbe essere cadenzata da momenti abbastanza impegnativi. Amore: sarete piuttosto pigri e avrete da ridire su tutto e tutti. Questo atteggiamento durerà solo fino a metà pomeriggio, poi in serata (si spera) ritroverete il buonumore e trascorrerete delle ore piacevoli insieme alla persona amata.

Vi aspettano probabilmente delle simpatiche sorprese, forse di poco conto ma di grande valore affettivo. Single, dovreste avere più fiducia nelle vostre qualità e attendere con il sorriso l'incontro con la vostra anima gemella, quando? All'oroscopo di domani non è dato saperlo, comunque arriverà di certo quando meno ve lo possiate immaginare... Lavoro: l'Astrologia indica un giorno abbastanza buono per voi nativi. Discreta la spinta ad affari e investimenti con strada imboccata nella direzione giusta. Quindi, se le idee sono di qualità, metterle in atto sarà un gioco da ragazzi. Salute: volete avere un fisico più asciutto? Evitate gli eccessi alimentari e adottate scrupolosamente una dieta vegetariana a base di verdure e legumi biologici. Frase del giorno: "Il cinque per cento delle persone pensa; il dieci per cento delle persone crede di pensare; e l’altro ottantacinque per cento preferirebbe morire piuttosto che pensare". Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. Secondo l'oroscopo di domani, la parte finale della settimana coincidente con la giornata di venerdì 5 giugno, per tanti di voi dei Pesci si prevede possa essere un pochino negativa. Il consiglio è quello di affrontare le questioni senza esitare, magari rivolgendovi a chi potrebbe risolvere o dare una mano. Amore: prima di prendere una qualsiasi decisione, fate chiarezza in voi stessi e focalizzatevi con calma sul vostro rapporto. Una leggera tensione animerà il rapporto di coppia nel corso del pomeriggio o a sera, senza però compromettere completamente l'equilibrio del menage. Single, sarà una giornata abbastanza monotona nella quale non sarete in grado di realizzare granché. A dominare il periodo, una sottile malinconia pronta ad impadronirsi di voi impedendovi di concretizzare intenti o nuovi incontri: state rilassati e non forzate gli eventi, ok? Lavoro: l'oroscopo di domani invita a rispondere con prontezza agli impegni, altrimenti il vostro morale scenderà davvero a terra. I disegni astrali del periodo offriranno poche opportunità: soltanto chi sarà capace di pilotare bene i propri impegni riuscirà a coglierne qualcuna. Salute: questo venerdì difficilmente troverete un equilibrio, perché sarete molto eccitabili ed irrequieti. Il vostro stile di vita lascia un po’ a desiderare ultimamente... Frase del giorno: "Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento". Voto: 5.