Le previsioni di giovedì 4 giugno per tutti i segni zodiacali. Scopriamo di seguito come saranno le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Per il segno del Cancro recupero a livello fisico, mentre il Sagittario dovrà avere più pazienza nel campo professionale.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in questa giornata bisognerà fare attenzione alle imprudenze. A livello lavorativo alcune iniziative potrebbero ripartire. Per quel che riguarda l'amore, vi sentite agitati, potreste mettere in discussione alcuni rapporti.

Toro: a livello sentimentale, in questo momento vi sentite sottotono.

Non mancheranno delle polemiche da affrontare. Nel lavoro, Luna in opposizione provoca dei rallentamenti.

Gemelli: la giornata inizierà sottotono per poi migliorare in serata. A livello lavorativo sarà possibile pensare a dei progetti da avviare nei prossimi giorni. Per quel che riguarda l'amore vi sentite dinamici, evitate conflitti inutili.

Cancro: Saturno non è più un’opposizione, in amore si potrà recuperare. La luna è nel segno, dei progetti importanti potranno essere presi in considerazione. Recupero a livello fisico.

Leone: in questa giornata, i nati sotto questo particolare segno dovranno affrontare delle discussioni, possibili chiarimenti con il partner. Nei prossimi giorni, con la luna favorevole si potrà recuperare.

Nel lavoro evitate delle distrazioni.

Vergine: a livello lavorativo, sarà una giornata interessante per i nati Vergine. Non si escludono nuove possibilità. In amore le stelle suggeriscono di non sottovalutare i possibili incontri.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna neutrale, in amore la giornata potrebbe essere interessante, le coppie potranno chiarire delle questioni rimaste in sospeso.

A livello lavorativo ci sono ancora dei dubbi, cercate di non abbattervi.

Scorpione: i nati sotto questo particolare segno, in questa giornata di giovedì 4 giugno, vedranno le cose in modo più positivo. Nel lavoro bisognerà circondarsi da persone valide. Per quel che riguarda l'amore, con la luna favorevole, i sentimenti potrebbero tornare protagonisti.

Sagittario: momento interessante, al mattino fate attenzione però a relazioni in crisi già da qualche tempo. Ci saranno dei compromessi da accettare. A livello lavorativo, cercate di affrontare gli intoppi con maggiore pazienza.

Capricorno: vi sentite più energici rispetto ai giorni precedenti. Nel lavoro potrebbero arrivare delle proposte da valutare. A livello sentimentale, mantenete la calma, riflettete prima di agire riguardo a delle situazioni per voi spiacevoli.

Acquario: giornata stancante, con Saturno e Urano dissonante bisognerà fare attenzione al lato psicofisico. Nel lavoro qualcuno potrebbe pensare a dei trasferimenti. A livello sentimentale, giornata in calo.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, la giornata del 4 giugno sarà caratterizzata da alcune questioni di carattere pratico da affrontare.

I progetti già avviati, potranno ottenere dei successi nei prossimi mesi. In amore, potrete fare delle scelte.