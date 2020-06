Anche se le stelle si mantengono complessivamente buone, il mese di giugno non è brillante come il precedente per il Capricorno. Particolarmente faticosa potrebbe rivelarsi la gestione dei rapporti interpersonali, dei legami affettivi e delle collaborazioni lavorative. I nativi del segno hanno la testa fra le nuvole, potrebbero facilmente cadere in distrazioni, gaffe o cadute di stile che potrebbero danneggiarlo. Meglio esporsi il meno possibile. Per quanto riguarda la sfera professionale qualcuno potrebbe avere buone intuizioni, è il momento ideale per gettare le basi per progetti futuri, che potranno iniziare a prendere forma già a partire dal prossimo mese.

Anche dal punto di vista fisico è un mese di alti e bassi, il cielo non lascia presagire particolari problematiche, ma consiglia di tenere d'occhio i segnali del corpo. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di giugno 2020 per il segno del Capricorno, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di giugno 2020 per il Capricorno

Amore: il cielo di giugno non lascia presagire l'arrivo di grandi novità per quanto riguarda la sfera sentimentale. Anzi l'oroscopo del mese mette in guardia i nativi del Capricorno: sono giornate difficili, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali, le relazioni amorose e i legami familiari, dove potrebbero nascere accesi conflitti.

Gli astri consigliano di agire con cautela, evitando che il nervosismo e la tensione vi facciano dire qualcosa di cui pentirvi o prendere decisioni drastiche, da cui non si può tornare indietro. Dunque meglio esporsi il meno possibile e cercare in ogni modo possibile di limitare le polemiche e le discussioni.

I single alla ricerca dell'anima gemella faranno fatica a trovare la persona dei sogni durante questo primo mese estivo, tuttavia non è da escludere la possibilità di trascorrere delle serate di svago e spensieratezza o fare incontri occasionali.

Lavoro: come anticipato, l'oroscopo del mese di giugno consiglia al Capricorno di muoversi con prudenza, evitando le decisioni affrettate o i nuovi inizi.

I nativi del segno infatti potrebbero sentirsi sotto pressione, con la testa fra le nuvole e commettere degli errori, soprattutto nel caso di persone che lavorano nel campo della comunicazione o con i social media. La voglia di fare non manca e qualcuno potrebbe avere delle intuizioni brillanti, tuttavia non è il momento ideale per lanciare nuovi progetti, ma si può iniziare ad abbozzarli, a gettarne le fondamenta. Secondo gli astri già nel mese di luglio tali progetti potrebbero iniziare a prendere vita.

Salute: l'oroscopo di giugno 2020 lascia presagire un mese di alti e bassi per il fisico. Il vostro cielo non lascia presagire particolari problematiche, tuttavia non mancheranno i momenti di spossatezza e agitazione, che inevitabilmente andranno a riversarsi sul fisico.