L'Oroscopo di domani, sabato 6 giugno 2020, è pronto a mettere in evidenza le predizioni e la classifica stelline quotidiana d'inizio weekend. In questo contesto le previsioni zodiacali del giorno riguarderanno i segni facenti parte della seconda tranche zodiacale compresi da Bilancia a Pesci. Senz'altro a far ben sperare, specialmente sul lato sentimentale e affettivo in generale, la presenza di una meravigliosa Luna, attualmente in sosta nel comparto dello Scorpione ma pronta a sbarcare in Capricorno. Per essere precisi tale transito avverrà a fine giornata, alle ore 21:44 di sabato. In questo caso, l'oroscopo del giorno 6 giugno annuncia un periodo "top" allo stesso Capricorno, Scorpione e Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni dell'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 6 giugno

In questo contesto la nuova classifica stelline interessa l'oroscopo del giorno 6 giugno. Al vertice della scaletta con le stelle di domani figurano i già annunciati segni relativi a Capricorno, Bilancia e Sagittario, vincenti soprattutto in campo sentimentale. Pronti a scoprire la posizione dei restanti simboli astrali?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno - Luna in Capricorno;

: Capricorno - Luna in Capricorno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: Acquario.

L'oroscopo del 6 giugno: la giornata di sabato

L'oroscopo di domani, sabato 6 giugno, svela una situazione astrale abbastanza intrecciata nel complesso, ma non di difficile interpretazione.

Come annunciato nel titolo e ribadito in apertura, domani assisteremo all'ingresso della Luna in Capricorno. Il Sole insieme a Venere risulteranno ancora legati al simbolo astrale dei Gemelli. Nel segno del Cancro invece ritroviamo il pianeta Mercurio mentre nel campo del Toro resta ancorato il pianeta Urano.

Invariate le posizioni di Marte e Nettuno, entrambi presenti nel settore dei Pesci. I pianeti lenti non presentano novità rispetto ai giorni scorsi: Giove e Plutone presenti in Capricorno con Saturno stabile in Acquario.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali di domani 6 giugno da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 6 giugno indica che la giornata partirà ed evolverà in modo molto positivo in questo tratto finale della settimana. Dunque, un primo giorno di weekend pronto a soddisfare molti tra i bisogni più impellenti. Amore: l’ottimismo e la sensazione di essere sulla strada giusta daranno grande carica ed energia. L'insaziabile voglia di coccole sarà pienamente soddisfatta da un partner generoso e sensibile ai desideri più reconditi. Senz'altro la persona amata sarà ben felice di colmarvi di attenzioni, rendendo questa giornata davvero speciale. Single, sono in arrivo probabilmente nuove amicizie, ottime da sfruttare se logicamente siete ancora in cerca dell'anima gemella, altrimenti saranno destinate a restare tali (Se sta bene a voi, ottimo anche così!).

Lavoro: in arrivo novità in campo lavorativo. Chi vi circonda saprà apprezzare il vostro valore dandovene atto. Mettete in conto, d’altra parte, qualche turbamento legato a una persona a cui tenete e che non sta passando un bel periodo: assicuratele la vostra vicinanza. Salute: conducete una vita troppo sedentaria? Per aumentare la vostra carica vitale, introducete un buon ritmo di attività. Fate movimento nella natura. Frase del giorno: "C’è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla, non dire nulla e non essere nulla". Voto: 9-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. La giornata si preanuncia con i pessimi auspici legati ai periodi "sottotono". Diciamo che questo sabato sarà molto importante per cercare di salvare le vostre idee dalle interferenze altrui.

Anche se non vi permetteranno di metterle in pratica, non dovete perdere comunque la speranza che un giorno possiate finalmente ottenere quello che volete. Amore: sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. In caso di problematiche aperte o che dovessero sopravanzare, cercate di riportarle al più presto sulla retta via: la colpa? Sicuramente del periodo un po' così, che inizialmente sembrava promettere bene e poi invece, man mano, si è perso lungo la strada dei "forse", come al solito intramezzati dagli immancabili "se" e "ma". Single, l'oroscopo di domani sotto lo sguardo preoccupato della Luna, in opposizione con Venere e Sole, prevede il ritorno di incomprensioni, mentre l'umore farà il percorso inverso e si inabisserà.

Interrogatevi sui motivi della vostra malinconia, ma non concedete spazio alla negatività. Sappiate comunque che dalla prossima settimana tutto andrà meglio. Lavoro: non è la giornata adatta per prendere decisioni importanti. Prendetevi del tempo e rimandate tutto al prossimo lunedì, se possibile. Vi aspetta una bella dose di stress, derivante soprattutto da qualcuno che farà di tutto per mettervi in difficoltà o che mostrerà ingratitudine per il vostro operato. Dovete imparare a essere più diffidenti... Salute: occuparsi di chi ha bisogno di aiuto, oltre che gratificare l’altro farebbe sentire molto meglio anche voi. Siate più altruisti, imparate a donare. Frase del giorno: "Non fingere di essere saggio, ma sii saggio davvero: non abbiamo bisogno di apparire sani, ma di esserlo veramente".

Voto: 7-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani 6 giugno al Sagittario indica un periodo altamente a favore, specialmente nelle cose a stampo sentimentale/affettivo. Il consiglio delle stelle è quello di mantenere un atteggiamento discreto e riservato, solo così riuscirete a non farvi coinvolgere in una questione abbastanza pesante da "digerire"; diciamo che ve la caverete egregiamente. Amore: massima apertura a novità e divertimenti. Molti di voi nativi con la persona amata potrete vivere momenti di grande passione e praticare insieme diverse attività, anche sportive. Magari volendo, intraprendere o almeno pianificare un viaggio romantico, prossimamente da fare insieme, sarebbe un'ottima scelta.

Single, il consiglio di oggi? Eccolo: lasciate perdere le solite relazioni illusorie e prive di prospettive. Cercate piuttosto persone più simili a voi, che sappiano apprezzarvi per quello che siete. Lavoro: avete voglia di evadere dalla routine quotidiana per dar sfogo alle vostre passioni o per esplorare nuovi orizzonti? Non c’è nulla di male, anzi, però tutto ciò non deve distogliervi dai vostri impegni quotidiani, riguardanti sia il lavoro che la sfera privata. Salute: scaricate il surplus delle energie in palestra o in piscina. Organizzate con gli amici una passeggiata, oppure un qualcosa da fare in questo weekend. Frase del giorno: "Stai lontano dalle persone negative. Hanno un problema per ogni soluzione".

Voto: 9+.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani per la giornata del 6 giugno preannuncia un inizio weekend davvero favoloso per voi Capricorno. Il motivo è perché avrete il settore sotto la specialissima influenza della Luna nel segno. Come anticipato, l'Astro della Terra porterà serenità e buona fortuna ai rapporti sentimentali e interpersonali in generale. Amore: certamente troverete i modi e gli appigli giusti per riuscire a mettere in sicurezza molti degli attuali problemi affettivi. In coppia a dominare saranno vigore, vitalità e tanta grinta. Il periodo invita anche al relax o a tutte quelle attività che richiedono una certa disciplina e tanta applicazione.

Single, il vostro bisogno d'amore sarà in aumento ed il vostro cuore si aprirà molto presto nella direzione (sperata) che sapete. Non avrà quindi senso porsi domande alle quali non siete in grado di dare risposta. Tranquilli, il vostro entusiasmo vi guiderà nella giusta direzione, diritti verso l'amore. Lavoro: sarà una giornata impegnativa ma anche popolata da grandi soddisfazioni. C'è già nell'aria sentore di cambiamento: ciò di cui sentivate il bisogno e che avevate cercato tanto negli ultimi giorni sarà sempre più realistica. Prima di compiere un passo drastico, però, confrontatevi con le vostre persone di fiducia. Salute: la forma è discreta, ma potrebbe essere buona se vi decideste a ridurre i ritmi serrati e rispettare il necessario riposo.

Frase del giorno: "La ricetta per la perpetua ignoranza è: sii soddisfatto delle tue opinioni e contento della tua conoscenza". Voto: 10+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Sarà un sabato da dimenticare, sì o no? Impossibile smentire il messaggio delle stelle! Il periodo infatti si annuncia decisamente da "ko", in particolare riguardo la sezione sentimentale. Qualcuno di voi Acquario avrà già capito che questo in analisi non sarà il giorno migliore della sua vita. Amore: periodo instabile soprattutto nelle situazioni legate alla coppia o alle amicizie in generale. Diciamocela tutta, questo sabato, specialmente se già avete una gatta da pelare, le stelle invitano caldamente alla calma.

Prima di agire, occhio ad eventuali passi falsi, ok? In effetti non sarà la giornata giusta: potreste avere un atteggiamento negativo nei confronti delle persone che vi sono intorno. Single, nervosismi stizzosi provocheranno un gran mal di testa. Meglio evitare di intestardirsi verso qualcuno che non vuol sapere di (ri)cambiare: tenete a bada le emozioni. Consiglio: prima di agire mettete un freno al vostro istinto nervoso... Lavoro: l'oroscopo di domani, primo giorno di weekend, indica che potrebbe presentarsi una questione pratica a cui dovrete prestare massima attenzione, che riguarda le finanze, gli affari oppure un investimento fatto di recente. Valutate con attenzione i successivi passi da compiere. Salute: se doveste accusare un cedimento dovuto alla stanchezza, non temete. Vi siete trascurati e adesso vi sentite un po' stressati. Frase del giorno: "Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua". Voto: 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. Secondo l'oroscopo di domani, sabato 6 giugno, la giornata sarà davvero molto invitante e fortunata in quasi ogni comparto della vita. In generale riuscirete a risolvere diverse piccole complicazioni che si manifesteranno nel corso del periodo. Parlando più in generale, l'invito è quello di fare attenzione alle persone poco sincere (il perché lo scoprirete molto presto!). Amore: migliorerà sensibilmente l'attuale situazione. Eventuali vostri piani romantici prenderanno una nuova piega e potranno essere finalmente realizzabili. Avrete una giornata buona ma movimentata anche in coppia: sarete carichi di energia positiva e di ottimi propositi nei confronti della vostra metà. Single, in amore tutto procederà discretamente bene e la giornata sarà tranquilla. Tuttavia qualche incontro intrigante potrebbe portare pensieri strani nella vostra mente, ma niente di preoccupante. Circondatevi di persone semplici ma preziose, soprattutto quelle a voi più care, preparandovi a trascorrere delle ore in armonia con il vostro cuore. Lavoro: avrete voglia di dimostrare il vostro valore. Pensate che qualcuno vi stia sottovalutando e la cosa vi dà parecchio fastidio? Ok, passate all'azione e fatevi valere, i risultati saranno il vostro riscatto. Nella seconda parte della giornata concentratevi maggiormente sulle questioni impellenti. Salute: momento di trasformazione interiore. Avete intrapreso un processo di rinnovamento di valori e aspirazioni. Non fate dietrofront! Frase del giorno: "Una discussione è uno scambio di conoscenza, un litigio è uno scambio di ignoranza". Voto: 8-.